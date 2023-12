Ennyit kereshet Majka az RTL-nél: ha nincs képernyőn, akkor is milliókat kaszálhat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Majka visszatér az RTL képernyőjére és azt is kikalkuláltuk azt is, mennyi lehet a gázsija, ha az X-faktor mentorai közé ül be.

Még 2021 februárjában röppent fel a hír, hogy Majoros Péter, azaz Majka lehet az RTL Klub fő kiszemeltje, akkor mint az X-Faktor új műsorvezetőjét emlegették. A Blikknek Majka nem erősítette meg a pletykát, ugyanakkor nem is cáfolta annak lehetőségét. Mint mondta, "semmilyen ajánlatot nem kaptam. De ha kaptam is volna, az időben kiderül". A bulvárlap megkeresésére az RTL Magyarország is kitérő választ adott, de nem cáfolta. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Most azonban kiderült, tényleg átmegy a konkurens csatornához 16 év után, a rapper-műsorvezetőt a nézők már 2024 második felében új szerepben láthatják. Majka 2002-ben az RTL képernyőjén tűnt fel először a Való Világban, ahol a valóságshow második helyezettje lett, majd ezt követően a Való Világ műsorvezetőjeként, illetve színészként és rapperként folytatta a karrierjét. Majka a reality után 2004-ben az RTL portfóliójába tartozó Cool TV műsorvezetője volt, de többször szerepelt például a Heti Hetesben is. Később televíziós karrierjét más csatornáknál folytatta, és az ország egyik legsikeresebb zenei előadója és alkotója lett. Az viszont bizonyos, hogy mivel Majoros Péter jelenleg az egyik legnépszerűbb tévés műsorvezető itthon, így komoly bérpárbaj bontakozhatott ki a két rivális tévécsatorna között. És, hogy ez konkrétan milyen nagyságrendet is jelenthet? Ha a 2024-es X-Faktor zsűritagjai közé ül be, akkor számolgathatunk, mennyit fog keresni. Arról ugyan az RTL Klub soha nem ad ki információt, hogy mennyit keresnek a mentorok - ezt üzleti titokként kezelik -, azt viszont korábbi sajtóértesülésekből tudni lehet, hogy nagyságrendileg mekkora lehet ez az összeg. Több cikk is megjelent anno arról, hogy Tóth Gabinak 2013-ban 10 millió forintot hozott a konyhára a műsor, egy évvel később, 2014-ben pedig már 15 millió forintról írtak a lapok. Azóta viszont eltelt 10 év. Azaz, ha nagyságrendileg ezekből az összegekből indulunk ki, akkor a bérpárbaj 20-25 millió forintról is indulhat, és iparági forrásaink is a bőven 25 millió feletti gázsit tartanák reálisnak a jelenlegi helyzetben. És ugyan ez nem havi fizetést jelent, hanem az egész műsorért jár a juttatás, így is megérhette Majkának újra visszatérni az RTL-hez. Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás

