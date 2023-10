Egyre több magyar gyerek használja ezt a veszélyes szerint: tényleg ez lehet az új kapudrog?

Már általános iskolában is megjelenik, akár a nyolcadikos tanulók háromnegyede próbálta már a snüsszt. Sokan hamis információk alapján döntenek a használata mellett, kevésbé tartják károsnak. Könnyen el tudják rejteni a szülők vagy tanárok elől, de veszélyes a használata, mert nagyon gyorsan okozhat túladagolást, mérgezést és gyakran eszméletüket is veszítik.

Az elmúlt években gyakran hallhattunk a cigarettázás egészségesebb alternatívájának tartott snüsszről. A snüssz nem több, mint füstmentes „nikotinpárna”, amely őrölt, nedves dohánytermék. A száj alsó vagy felső nyálkahártyájára helyezhető tasakok továbbá vizet, sót és akár aromaanyagokat (például mentolos, gyógynövényes, citrusos) is tartalmaznak. A nyál felszabadítja a nikotint, amely a fogíny vékony bőrén át felszívódik a véráramba, ezzel kiváltva gyors hatását. A teafilterhez hasonló, csomagolt nikotin a szájrák kialakulását is okozhatja. Emellett erős nikotinfüggőség is könnyen kialakulhat a nagyon magas nikotintartalma miatt. Egyetlen szál klasszikus cigaretta nikotintartalma 1-2 mg, míg az említett snüsszé 4-6-10-16-20 mg/tasak kiszerelésű is lehet.

A fiatalok körében igen elterjedt, nem látszik a használata, nincs kellemetlen szaga, és a maga módján olcsónak is számít. A dohányt tartalmazó svéd snüsszel ellentétben Magyarországon a dohánymentes nikotintasakot lehet kapni. A hatása a cigarettáéhoz hasonló, enyhe kábultságot, hányingert és hányást, rosszullétet és fáradtságot okozhat a tasak felhelyezésétől számítva 3-5 percen belül. Szájszárazsággal, rossz lehelettel és ínygyulladással is járhat a használata. Krónikus alkalmazása a szájnyálkahártyán leukoplákiát is okozhat, amely fehéres-szürkés elszíneződést, elszarusodást jelent. Jellemzően ez a rákot megelőző állapot is fogorvosi ellátást igényel. Használata után kialakulhat fogínygyulladás, fognyaki szuvasodás, ínyrecesszió, csontvesztés és akár fekélyes ínyelváltozás is.

A cigarettától eltérően ez nem ég, nincs égésterméke, kátrány sincs benne, de kicsit sem mondható ártalmatlannak. Egy tanulmány szerint növeli a nyelőcső- és hasnyálmirigyrák kialakulásának esélyét, és akár közrejátszhat a gyomor- és végbélrák megjelenésében is. A hasnyálmirigyrák a leggyakoribb és legsúlyosabb lefolyású rosszindulatú daganattípus, az ötéves túlélési esély 3-5%. A „néma gyilkosnak” nevezett végbélrák Magyarországon a második leggyakoribb daganattípus mindkét nemnél. Korai stádiumában tünetmentes és kezelése egyszerűbb, viszont az áttétek megjelenése után a gyógyulási arány 35% alá esik.

A nikotinpárna használata növeli a szívinfarktus és a magas vérnyomás kockázatát. A krónikus fogyasztás még a 2-es típusú cukorbetegség és metabolikus szindróma kialakulását is okozhatja. Állatkísérletek alapján a sebgyógyulást is lassítja, amely a snüssz használat során a szájnyálkahártyán kialakuló mikrosérülések elfertőződését okozhatja. A fehérvérsejtszám csökkentésével az immunrendszer védekező képességét is gyengíti. A terhesség alatt snüsszt fogyasztó nőknél a koraszülés és halvaszülés kockázata is magasabb.

Egyre több információ és cikk jut napvilágra a sportolók snüsszhasználatát boncolgatva. A labdarúgók körében egyre nagyobb problémát jelent a „snüsszözés”. A jégkorongozók és birkózók sem vetik meg a kis párnákat, nyugtatóként tekintenek rá és energialöketet is éreznek tőle, amely csupán a magasabb pulzushoz köthető. Teljesítményfokozóként próbálják használni a sportolók, de ennek a hatása nem bizonyított. A nikotin a koncentrációt növeli ugyan kis mértékben, ám a tolerancia nagyon gyorsan alakul ki, vagyis ismételt alkalmazásnál már észrevehetetlen.

A fiatalok körében már általános iskolában is megjelenik, akár a nyolcadikos tanulók háromnegyede próbálta már a snüsszt. Sokan hamis információk alapján döntenek a használata mellett, kevésbé tartják károsnak. Könnyen el tudják rejteni a szülők vagy tanárok elől, de veszélyes a használata, mert nagyon gyorsan okozhat túladagolást, mérgezést és gyakran eszméletüket is veszítik. A nikotin a központi idegrendszer légzőközpontján keresztül elnyomhatja a légzést, ezáltal oxigénhiányos állapot alakulhat ki. A görcsök, légzésbénulás mellett a szívritmuszavar és az izzadás is gyakori tünetei a mérgezésnek.

Az osztály- vagy csoporttársak nyomása is késztetheti a diákokat a snüsszözésre, a társaságba való beilleszkedés vagy elfogadás reményében próbálják ki. Jogszabály alapján a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékek közé sorolható, így a snüssz fogyasztása köznevelési, valamint gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben tilos.



A nikotinos tasak nem segít a dohányzásról való leszokásban, nincs bizonyított kutatás arra vonatkozóan, hogy alkalmas lenne a snüssz a dohányzás okozta nikotin- és viselkedési függőség kezelésére. Ma már számos megbízható és hatékony lehetőség kínálkozik a nikotinfüggőség leküzdésére, mint például nikotinos rágógumi, transzdermális tapasz, melyeket a gyógyszertárakban szakember segítségével és ajánlásával tudnak használni. Ezeknek káros egészségügyi következményeik nincsenek és a mellékhatásprofiljuk is kedvező.