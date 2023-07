Sűrű füst gomolyog Magyarország felett: kegyetlen pusztítás volt, innen érkezett

A Kanadában tomboló erdőtüzek füstfelhője vont vastag fátylat a Kárpát-medence fölé az elmúlt napokban. A füst jelenleg nem okoz jelentős levegőminőségi problémákat az alatta lévő területeken, de ha közelebb kerül a felszínhez, akkor befolyásolhatja a helyi levegőminőséget.

Magyarország felett is észlelték a kanadai erdőtüzek füstjét – írja az Időkép. Az észak-amerikai országban mintegy 46 ezer négyzetkilométernyi terület vált a tűz martalékává az év eleje óta, a felmelegedéshez köthető folyamathoz az emberiség is nagyban hozzájárult. A tüzek füstje több amerikai városban súlyos légszennyezést okozott, a részecskék pedig idővel Európában is megjelentek.

Az Atlanti-óceánt átszelő füstfelhő már több nappal ezelőtt megjelent Nyugat- és Délnyugat-Európa fölött, a magassági áramlatoknak köszönhetően pedig a Kárpát-medence fölé is eljutott, méghozzá nem is kis mennyiségben.

A füst különösen jól látható naplemente és napkelte idején. Az horizont fölött szürkés, barnás sávként, sávokként jelenik meg: Az Európát elérő füstfelhő a troposzféra felső részében található, ami a Föld felszínétől 8-15 kilométerre van. Ebben a régióban a füst tovább haladhat, vagy lassan leülepedhet a felszínre, a levegő páratartalmának, hőmérsékletének és más meteorológiai tényezők függvényében.

Ez azt jelenti, hogy bár a füst jelentős magasságban lehet a földfelszín felett, ha eléggé felhígult, akkor nem okoz jelentős levegőminőségi problémákat az alatta lévő területeken. Azonban, ha a füst közelebb kerül a felszínhez, például egy időjárási front vagy egy szélcsendes időszak hatására, akkor befolyásolhatja a helyi levegőminőséget.