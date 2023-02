Kiderült, hogy a bankszámlánkat vagy a telefonunkat osztanánk-e meg inkább a párunkkal

A párok legszívesebben az ételüket és a telefontöltőjüket osztják meg egymással, a telefon feloldókódja és a fogkefe viszont már tabunak számítanak – derült ki egy Valentin-nap alkalmából készült kutatásából. A megélhetési költségek emelkedése sokakat önzetlenségre sarkall, az idősebb generációk pedig nehezebben osztozkodnak, mint a fiatalok.

3 kontinens 8 országában vizsgálták, hogy mi az, amit szívesen osztunk meg a párunkkal, és mi az, amit inkább megtartunk magunknak. Az eredményekből kiderül, hogy az ételek (58%) és a mindennapi technológiai eszközök, mint például a laptopok (44%) megosztásában többé-kevésbé nyitottak vagyunk, a privát szféránkba azonban még a párunkat is nehezen engedjük be - derült ki a Nokia készülékeket gyártó HMD Global Valentin-nap alkalmából készült kutatásából.

A megkérdezettek mindössze 16%-a osztaná meg a telefonja jelszavát a párjával, tehát a beszélgetéseink tartalmához és a fotóinkhoz még a bankszámlánknál (23%) is nehezebben adunk betekintést a partnerünk számára. A mindennapi tárgyak esetén viszont ennél valamivel romantikusabb kép rajzolódik ki: az emberek harmada szívesen aludna egy párnán a szerelmével, és nagyjából ugyanennyien a vizesüvegüket is megosztanák.

A telefonunk tartalmánál már csak a személyes higiénáinkra figyelünk jobban: a legkisebb mértékben a fogkefénket (9%) és a fehérneműket (6%) adjuk kölcsön a párunknak, de még a fülhallgatónkat (15%) is leginkább csak a saját fülünkben tudjuk szívesen.

Ha a technológiai eszközöket nézzük, a párok harmada használ közösen egy tabletet, és nagyjából ugyanennyien a telefonjukat is megosztják. Az e-book olvasókat nagyrészt meghagyjuk magunknak (12%), mint ahogy a mindenféle zenei eszközöket (fejhallgatók, hangszóró) is csak a megkérdezettek negyede adja be a közösbe. Összességében viszont úgy tűnik, hogy a technológia tekintetében szeretünk osztozkodni, ugyanis csak 10% mondta azt, hogy semmilyen eszközt nem oszt meg a párjával.

Vannak, akik semmit sem osztanak meg szívesen

Az adatokból kiderül, hogy a fiatalabbak sokkal inkább egy húron pendülnek a párjukkal, legalábbis ha a dolgaik megosztásáról van szó: a 45 év felettiek 12%-a semmit nem osztana meg, a fiatalabbak körében pedig csak ennek a fele, mindössze 6% gondolkodik így.

A technológiai eszközök terén is ugyanez a helyzet: a 45 felettiek átlagosan 16%-a, míg a fiatalabbaknak csak átlagosan a 7%-a nem oszt meg semmilyen eszközt a párjával. Ez azonban persze fakadhat abból is, hogy az idősebb korosztályokra egyébként is kevésbé jellemző ezeknek az eszközöknek a használata.

„Tekintettel a mindennapos használatukra, nem meglepő, hogy gyakran megosztjuk egymással a töltőkhöz hasonló technikai eszközöket. A táblagépek pedig különösen a megoszthatóság jegyében készülnek, így például a Nokia T21 is, amely ideális az egész család számára; legyen szó munkáról vagy tanulásról, az egész készüléket úgy terveztük, hogy minden helyzetben helytálljon.” – nyilatkozta Adam Ferguson, a HMD Global termékmarketing-vezetője.