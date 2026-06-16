Szexmegvonással ment a bajnoki címig a Knicks: azért ez nem semmi korlátozás

A New York Knicks ötvenhárom év elteltével hódította el újra az NBA-bajnoki címet, a diadalhoz pedig egy egészen szokatlan tulajdonosi beszéd is hozzájárulhatott, amelyben James Dolan a rájátszás előtt arra kérte a játékosait, hogy a végső győzelem érdekében éljenek önmegtartóztató életet - írta meg a The Guardian.

A Roommates Show című podcast hétfőn tette közzé azt a felvételt, amelyen Dolan április 3-i, közvetlenül a rájátszás előtt tartott meglepetésbeszéde látható. A Knicks tulajdonosa az ókori spártaiak példáját állította a csapat elé, és arra buzdította a játékosokat, hogy a bajnoki cím megszerzéséig hátralévő tíz hétben tartsák meg a celibátust. Mint fogalmazott, a spártaiak is megvonták maguktól az élvezeteket, hogy előnyre tegyenek szert, és a kosarasoknak is meg kell szerezniük ezt az előnyt.

Az önmegtartóztatásra vonatkozó javaslat egy átfogóbb program része volt, hiszen a klubtulajdonos a tudatosabb táplálkozásra, a pihentető alvásra és a zavaró tényezők teljes kiiktatására is felszólította a keret tagjait. Dolan hangsúlyozta, hogy ez a vissza nem térő alkalom mindannyiuk sorsát megváltoztathatja, ám ehhez a családtagok áldozatvállalására is szükség van. Viccesen hozzátette, hogy a játékosok beszéljék meg ezt a feleségükkel otthon, de ne árulják el, hogy tőle származik az ötlet.

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A Knicks a motivációs tréning után lenyűgöző formába lendült, hiszen az alapszakasz utolsó öt mérkőzéséből négyet megnyert, majd a rájátszásban magabiztos, 16–3-as mutatóval gázolt át a mezőnyön, a döntőben pedig mindössze öt meccsen győzte le a San Antonio Spurs együttesét. Ezzel a klub 1973 óta az első bajnoki címét ünnepelhette.

Arról nincsenek információk, hogy a játékosok közül bárki megfogadta-e a tulajdonos tanácsát, Mike Brown vezetőedző azonban egyértelművé tette, hogy ő biztosan nem élt önmegtartóztató módon. A New York Postnak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy ezt semmilyen körülmények között nem tudta volna véghezvinni.

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A kiszivárgott felvételen Dolan a korábbi, nagy vitát kiváltó edzőváltást is megindokolta. Kifejtette, hogy a vezetőség azért váltotta le Tom Thibodeau-t és nevezte ki a helyére Brownt, mert a keretet alkalmasnak tartották a bajnoki cím megszerzésére, ám ehhez egy együttműködőbb szemléletű szakemberre volt szükségük.