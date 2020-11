Vigyázz, mennyit eszel ebből az ínyencségből: könnyen megárhat

A sólet egy hagyományos, szombati zsidó étel. És mint ilyen, a hagyományos ételeinkhez hasonló módon született. Praktikus, laktató, szezonális és természetesen nem véletlenül alakult ki az elkészítésének ez a különös és hosszadalmas eljárása. A mózesi törvények szerint ugyanis nem lehet dolgozni, így tüzet rakni sem szombaton, mégis kellett a meleg étel.

Ezért pénteken "összerakták", és elvitték éjjelre a pékekhez, akik a kenyérsütés után, a lassan hűlő kemencébe berakták a név szerinti cserépedényekbe rejtett sóletet, és otthagyták reggelig a kemencében főni. A mai kor egyik legnépszerűbb étele is lehetne ez a háziasszonyok körében, hiszen nem kell vele sokat foglalkozni, és utána mosogatni sem, egy edényes ebéd.

A sólet receptjét megváltoztatni szentségtörésnek számít, viszont rengeteg verzióját fedeztük fel, amit most veletek is megosztunk. Egy dolog közös bennük, hogy mind nagyon veszélyes! Már, ha sokat eszünk belőle. Azt pletykálják, hogy a dunyha alól húzzák ki, hogy vén boszorkányok őrzik, és, hogy képesek még ellopni is egy fazék sóletet. Az értéke akár az aranyé, hiszen jobb helyeken 24 órán keresztül készül, és akár egy héten keresztül is eszik, már ha az jól sikerült.

A teljes cikk és a libával, füstölt kolbásszal készült sólet recept a HelloVidék oldalán olvasható.