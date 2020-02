Rémisztő számok: sokkal kevesebb új lakást adhatnak át Magyarországon

Rekordot döntöttek a lakásépítések, legalábbis az elmúlt tíz évet nézve 2019-ben adták át a legtöbb lakást, összesen 21 127 darabot, ami 20 százalékos növekedésnek felel meg. A kiemelkedő eredményben az állami támogatások és a kedvezményes lakásépítési áfa játszott szerepet. Friss adatok szerint azonban az eladási céllal épülő új lakások kínálatában visszaesés várható, 2021-ben és 2022-ben harmad-, negyedannyi lakást adhatnak át a beruházók, mint 2018-ban és 2019-ben. Ugyanakkor az új lakásokra továbbra is van kereslet, amely idén februárban 5 százalékkal nőtt éves szinten.

Összesen 21 127 lakás épült tavaly, az egy évvel korábbinál 20 százalékkal több. Ez az eredmény évtizedes csúcsot jelent, ennél több lakást ugyanis legutóbb 2009-ben adtak át Magyarországon. A tavaly elkészült lakóingatlanok 41 százalékát az érintettek saját maguknak építették, az eladásra szánt lakások részesedése pedig 57 százalékos volt - derül ki az ingatlan.com hivatalos adatokat feldolgozó összeállításából, amely legfrissebb saját adatok alapján bemutatja az új lakások piacát, azon belül a kínálat és a kereslet alakulását, valamint azt, hogy a rekordév után van-e még tartalék ebben a szektorban.

Van kereslet, de a kínálat szűkebb lesz

A több mint 21 ezer átadott lakással elért évtizedes csúcs elsősorban azzal magyarázható, hogy az új lakások piacát az elmúlt években felpörgető kedvezményes lakásépítési áfa a múlt év végéig volt érvényben, ezért 2019-re időzítették a legtöbb eladásra épített lakás átadását. A lakásépítések fejlődését az állami lakástámogatások is segítették

- mondta el Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A tavalyi csúcs után - a mostani kilátások szerint - visszaesés várható a piacon, legalábbis az eladásra szánt új lakások kínálata szűkülhet. 2021-ben és 2022-ben már csak harmad-, negyedannyi új lakás kerülhet eladósorba, mint 2018-ban vagy 2019-ben.

“Ugyanakkor az új lakásokra továbbra is van kereslet. Adataink szerint idén februárban 5 százalékkal nőtt tavaly februárhoz képest a kereslet, 2018 második hónapjához képest pedig 50 százalékos növekedés látható" - számolt be a szakember, aki szerint ebből is látszik, hogy a szűkülő kínálat ellenére volna igény az új lakásokra.

Tartalék a családi házaknál

Bár az eladásra szánt új lakóingatlanok száma csökkenhet, azért van tartalék a piacon, elsősorban a saját használatra épített lakóingatlanoknál. Itt elsősorban a családi házakról van szó, ezekhez pedig az családi otthonteremtési kedvezmény (csok) ad segítséget.

Balogh László azt mondta: “Ez a trend abból látszik, hogy az egylakásos lakóingatlanokra kiadott építési engedélyek száma a múlt évben meghaladta a 11 ezret, ami 8 százalékos emelkedést jelent éves szinten, miközben a lakóingatlanokra tavaly kiadott engedélyek száma 4 százalékkal 35 123-ra csökkent. A csoknak pedig nagy szerepe van a saját célra épülő lakóingatlanoknál, ugyanis az új lakásokhoz igényelt támogatások közül az építkezések vannak fölényben a vásárlással szemben, arányuk az elmúlt években mindig 50 százalék felett volt.

Címlapkép: Getty Images