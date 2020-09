Ez a legjobb hazai egyetem: és a világranglistán sem áll rossz helyen

31 helyet lépett előre a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education (THE) legfrissebb rangsorán. Az egyetem továbbra is a világ legjobb 500 felsőoktatási intézménye között szerepel, a hazai intézmények közül az első helyezést elérve.

A Semmelweis Egyetem továbbra is a 401-500. helyezés között szerepel a Times Higher Education most kiadott, legfrissebb világrangsorán (THE World University Ranking). Ezen a tartományon belül 31 helyet tudott előre lépni, ezzel azon ötven egyetem között van, amely a legtöbbet javított az eredményén egy év alatt. Legnagyobb mértékben a tudományos publikációk idézettségével és a kutatással összefüggő indikátor mértéke emelkedett, így az egyetem a 426. helyen áll a listán.

A Semmelweis Egyetem a legjobban szereplő hazai egyetem a listán: az ELTE és a Pécsi Tudományegyetem a 601-800. helyen, míg a Debreceni Egyetem a 801-1000. helyen szerepel. A világrangsor készítői hagyományosan öt terület mutatói alapján mérik az intézményeket, melyek az oktatási környezet, kutatás, idézettség, ipari bevételek és nemzetközi orientáció. Az összesített rangsor élén az Oxford, a Stanford és a Harvard Egyetemek szerepelnek.

