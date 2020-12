A 7 leggyakoribb ok, amiért lecsúszhatsz a 3 milliós otthonfelújítási támogatásról

A jövő év egyik legjobban várt újdonsága a lakásfelújítási támogatás, mely segítséget nyújthat a családoknak otthonuk korszerűsítésére, modernizálására. A kedvezmény természetesen nincs "ingyen", számos feltételt szükséges teljesítenie a kérelmezőnek. De ne ess kétségbe, ha januárban nem felelnél meg az elvárásoknak, ezek egy részét ugyanis teljesítheted a támogatás kivezetéséig - 2022. december végégig -, ráadásul a munkálatokat elkezdheted már ezt megelőzően is.

A gyermeket nevelő családok otthonuk felújítására 2021. januárjától támogatást igényelhetnek: a teljes költségvetés felét, de legfeljebb 3 millió forintot kaphatnak utólag, a munkálatok befejezését követően.

Nem elég azonban benyújtani a számlákat a Magyar Államkincstár felé, az összeg elnyeréséhez számos feltételt teljesíteni kell. De akkor sincs tragédia, ha jelenleg nem felel meg valaki az elvárásoknak, ugyanis 2022. december 31-ig lesz lehetőség igényelni a konstrukciót. Az alábbiakban összeszedtük, mely elutasítási okokat lehetne még orvosolni az igénylési határidején belül.

1. Legalább egy éves Tb-jogviszony szükséges az otthonfelújítási támogatáshoz

Ahhoz hogy élhess a lehetőséggel, legalább 1 éves, folyamatos Tb-jogviszonnyal kell rendelkezned. Házaspárok, élettársak együttes igénylése esetén elégséges az egyik félnek teljesítenie ezt a feltételt. Nincs azonban veszve minden akkor sem, ha jövő év elején nem teljesíted még ezt az elvárást, hiszen akár 2022. év végéig kérelmezheted a támogatást.

2. Kizárólag gyermeket nevelő, gyermeket váró szülő(k) kérhetik a támogatást



Kizárólag gyermeket nevelő szülők igényelhetik a felújítási támogatást, de a várandósság 12. hetét betöltött magzat is elfogadható gyermekként. Vállalt gyermekre azonban nem vehető igénybe a kedvezmény - családi állapottól függetlenül -, ami azt jelenti, hogy akiknek jelenleg nincs gyermekük, azok bizony elesnek a lehetőségtől.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy végleg elúszott a lehetőség. Ha terveztek gyermeket a közeljövőben, ráadásul a lakásotokat is felújítanátok, akkor érdemes észben tartani az új támogatást, és gondosan gyűjtögetni a számlákat. Hiszen a terhesség 12. hetét követően már jogosult lehetsz a lakásfelújítási támogatás igénylésére.

Figyelem! A Babaváró hitelt például a gyermektelen házaspárok is igényelhetik, ott a támogatások mértéke növekszik "csak" a futamidő alatt született gyermekek számától függően.

3. Legalább egy éve a felújítandó lakásban kell lakni

Az igénylőnek - házaspárok, élettársak együttes igénylésekor mindkét félnek - és a gyermekeknek legalább egy éve a felújítandó lakásban kell lakniuk. (A lakcímkártyán állandó lakóhelyként az adott ingatlannak kell szerepelnie.)

Természetesen az egy évnél fiatalabb gyermekek - illetve a magzatok - esetében ezt a feltételt nem szükséges teljesíteni. Emellett abban az esetben sem vizsgálják ezt a szabályt, amennyiben a család éven belül vásárolta az adott ingatlant.

Nem probléma, ha jelenleg nem laksz a felújítandó ingatlanban, hiszen ezt az elvásárt is könnyen teljesítheted 2022. év végéig. A hivatalos lakóhely létesítését - lakcímkártyán is meg kell jelenjen állandó lakóhelyként - követően egy évet kell várnod és igénybe veheted a támogatást.

4. Az igénylőknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük az ingatlanban

Az igénylőknek és gyermekeiknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a felújítandó ingatlanban. Ezt az elvárást is teljesíteni lehet 2022. december 31-ig, sőt még az sem probléma, ha jelenleg egyáltalán nincs lakásod. Ráadásul a lakásvásárlást követően nem szükséges várnotok egy évet a felújítási támogatás igénylésével: hiszen ebben az esetben nem kell egy éve az ingatlanban laknotok.

Ezért, ha éppen ingatlanvásárlás előtt álltok, akkor érdemes lehet a rosszabb állapotban lévő lakások között is nézelődnötök, hiszen a felújítandó ingatlanok természetesen olcsóbbak, emiatt kevesebb saját megtakarításra, vagy éppen lakáshitelre lenne szükség a vásárláshoz.

5. Nincs elegendő saját megtakarítás a felújítási munkálatok finanszírozására



A konstrukció egy utólagos támogatás: a számlák kifizetését követően kaphatod vissza a költségek felét, legfeljebb 3 millió forintot. Vagyis meg kell finanszíroznod a teljes költségvetést.

Akkor sincsen probléma, ha nincs elegendő saját megtakarításod, hiszen akár hitelből is rendezheted a számlákat. Megfelelő lehet mind a személyi kölcsön, mind a felújítási célú lakáshitel erre a célra.

A személyi hitel választásával 3-5 nap alatt pénzhez juthatsz - a lakáshitelek bírálati ideje jellemzően 1-1,5 hónap -, ráadásul az igénylés költsége is igen alacsony. A lakáshitel választásával azonban jóval kedvezőbb kamaton kaphatsz kölcsönt, ami miatt havi törlesztőrészleted is alacsonyabb lenne, mint egy személyi hitel esetében.

Természetesen a kapott támogatásból akár elő is törlesztheted - részben, vagy teljes egészében - a felvett hitelt, ezzel csökkentve a havi fizetnivaló összegét.

6. A számla kifizetését követő 60 napon belül be kell adni a kérelmet

A támogatást a számla kifizetését követő 60 napon belül lehet igényelni. Ha ez a határidő lejárt, akkor még jogosult lehetsz a támogatásra, hiszen ez az előírás az utolsó számla kifizetésére vonatkozik.

Ha letelt a határidő, de van még olyan dolog, melyet felújítanál a lakáson, akkor jogosult lehetsz a konstrukcióra: az újabb felújítási munkálatokról szóló számla rendezését követő 60 napon belül visszaigényelheted a teljes - a korábbi és az új együttesen - költségvetés felét, de legfeljebb 3 millió forintot.

Fontos azonban, hogy 2022. december 31. az igénylés végleges határideje, ezt követően nem adhatod be a kérelmet a felújítási munkálatokról szóló számlák teljesítésének dátumától függetlenül.

+1. Mire teljesülnek a feltételek, már nem lesz idő a felújítási munkálatok elvégzésére

Egyes elvárások teljesítéséhez valóban élethelyzetedtől függően akár 1 évre is szükség lehet, ha akkor állsz neki a felújításnak - az építőipar várható leterheltségét is figyelembe véve - előfordulhat, hogy csak 2022. decemberét követően fejezik be a munkálatokat.

Ha nem felelsz meg valamennyi feltételnek az nem azt jelenti, hogy nem is kezdheted el a felújítást a jövő év elején, hiszen a támogatást utólag, a munkálatok befejezését követően kapod meg. Vagyis a feltételeket is elég a kérelem beadásakor, a korszerűsítés befejezését követően teljesítened

- hívták fel a Pénzcentrum figyelmét a Bankmonitor szakértői.

Persze, csak akkor érdemes kalkulálnod ezzel az összeggel, ha biztosan teljesíteni fogod a feltételeket. (Például a közeljövőben meglesz az egy éves, folyamatos Tb-jogviszonyod.) A határidőkre is nagyon kell figyelned: a munkálatokhoz kapcsolódó utolsó számla kifizetésétől számított 60 napon belül teljesítened kell a lakásfelújítási támogatás feltételeit, ugyanis eddig lehet igényelni a konstrukciót.

Címlapkép: Getty Images