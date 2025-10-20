Elő az esenyőt, nagykabátot: brutális őszi idő rúgja be az ajtót a hét elején

Kedden hajnalra záporeső, néhol fagyok is várhatóak, ma azonban még nem valószínű a csapadék.

Az egyre vastagodó felhőzet mellett a nyugati tájakon kevesebb napsütés várható, az északkeleti, keleti harmadban azonban derült maradhat az ég hétfőn - ezt írja előrejelzésében a met.hu. Csapadék nem lesz. Napközben a nyugati országrészben már többfelé megélénkül, Sopron és a Bakony térségében olykor meg is erősödik a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 16 fok között várható. Késő estére döntően 3 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Kedden éjszakára az északkeleti, keleti harmadban is fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, reggelre általában erősen felhős vagy borult időben lesz részünk. Az éjszaka második felében helyenként már előfordulhat gyenge eső, záporeső.

A délkeleti szelet elsősorban az Észak-Dunántúlon kísérik élénk, néhol erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 5 és 11 fok között alakul, ennél hidegebb a Dunától keletre valószínű. Az északkeleti megyékben várható fagy.