Hihetetlen, ami Magyarország slágerhitelével történik: érik a csúnya összeomlás a bankokban?

Augusztusban a lakáshitelek mellett a személy hitelek kihelyezésének lendülete is megtört – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adataiból. A nyár utolsó hónapjában 73,09 milliárd forint volt az újonnan kötött személyihitel-szerződések összege, ami 8,7%-os csökkenést jelent júliushoz viszonyítva. Ugyanakkor a most kihelyezett összeg még mindig minden idők második legjobb eredménye – a jegybank egészen 2004 tavaszáig visszanézhető adatai szerint eddig kizárólag 2024 májusában, júliusában és most augusztusban fordult elő, hogy a személyi hitelek új szerződéseinek összege átlépte a 70 milliárd forintos határt.

