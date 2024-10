Nagyon nagy bajt jelezhet a forint beszakadása: ezt mindenki megérzi, már sosem lesz ez jobb?

Ismét közel került a forint a saját történelmi mélypontjához az euróval szemben: szerda délután óta a magyar deviza képtelen kikecmeregni a 400-as szint körüli csapdából, ami már önmagában is másfél éves mélypontot jelent. A Pénzcentrumnak nyilatkozó markoelemzők szerint egyértelműen a hét elején elharapózó közel-keleti helyzet okolható az árfolyam beeséséért, de azért más előjelei is voltak annak, hogy romlás következhet. Merre lehet a kiút a forint számára, egyáltalán ki tud-e jönni még az év végéig a 400-as szint közeléből? Mi kellene a visszaerősödéshez, és megtörténhetnek-e ezek a pozitív folyamatok?

Szerda délután másfél éves mélypontra zuhant a forint a közös európai fizetőeszközzel szemben: az árfolyam 400 forint fölé emelkedett, és még ma reggelre is csak picit tudott korrigálni ezen. Tette ezt annak ellenére, hogy bár az árfolyamesést kiváltó közel-keleti helyzet némileg stabilizálódni látszott, az olaj ára is vissza tudott menni kicsit, a forint azonban nem profitált mindebből.

Ma kora délután aztán ismét megnézte az árfolyam a 400-as szintet, így egyre nagyobb esély van arra, hogy hozzá kell szoknunk ehhez az árfolyamszinthez. Ezt megerősítették a lapunknak nyilatkozó makroelemzők: egybehangzó véleményük szerint nem várható, hogy a forint erősödni tudjon az év végig az euróval szemben, különösen akkor, ha a közel-keleti helyzet még tovább romlana a jelenlegi állapothoz képest is. De milyen hatással lesz mindez a magyar gazdaságra, a jegybanki alapkamattól elkezdve az inflációig? Mire kell számítanunk az árfolyamban az idén, és milyen további kockázatok állnak fenn, amik veszélyeztetik az árfolyamstabilitást?

Voltak előjelei a gyengülésnek, de a háborús fenyegetettség tette be a kaput

Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője a Pénzcentrum kérdésére azt mondta: a forint nem tudott profitálni a kedvező nemzetközi hangulatból és a dollár gyengüléséből sem, a hét eleji közel-keleti események pedig végképp megadták a kegyelemdöfést az árfolyamnak.

Teljesen nyilvánvalóan a közel-keleti helyzet okozta a forint ilyen mértékű gyengülését, de nem lehet elmenni szó nélkül az előjelek mellett sem. A forint gyengélkedése napok óta tartott, nem tudott profitálni abból sem, hogy a piacokon kimondottan jó volt a hangulat, és a dollár is gyengült - erre jött aztán rá a hét elején az Irán és Izrael közötti konfliktus kiéleződése, ami az olajárak gyors emelkedését is magával hozta. Tény, hogy a viszonylag kedvező hírekre az olaj vissza tudott korrigálni, míg a forintról ez nem mondható el: most is csak 399-ig tudott valamennyire visszamenni, de a 400-as szintet még mindig alulról kapargatja a magyar fizetőeszköz

- fogalmazott Trippon Mariann. Azt is elmondta, hogy a forint gyengülése magával hozhatja, hogy a korábban várt kamatcsökkentési ciklus is megváltozik, de ezzel is meg kell várni a jegybank kamatdöntő ülését.

Érdemben a mi jóslataink nem változtak, az év végére továbbra is 6,25 százalékos jegybanki alapkamatot várunk, de természetesen addig még lesz három kamatdöntésről szóló ülése a Monetáris Tanácsnak. A jegybank korábban már kommunikálta, hogy vagy nem nyúlnak tovább hozzá a gazdaság változóitól függően, vagy legfeljebb huszonöt bázispontos csökkenések képzelhetőek el egyszerre. Ez nagyjából tehát egybevág a mi jóslatainkkal, ami a 6,25%-os alapkamatról szólt már az év közepén

- tette még hozzá a vezető elemző. Végül azt is elmondta: a forinttal kapcsolatban fel kell arra készülni, hogy az év végéig már nem tud majd jelentősen megerősödni, bár az is igaz, hogy jelenleg a legtöbb elemző a fejét vakarja, ha jóslatról van szó.

Nem nagyon várható, hogy a magyar forint az év végéig tartósan vissza tud erősödni: az én várakozásom az, hogy december legvégéig megmarad a 395-400 forint közötti szinten az euróval szemben. Igaz ugyanakkor, hogy jelenleg pontosan megjósolni, mi fog történni, teljes lehetetlenség: a már említett, és eleve a forint gyengülését okozó közel-keleti helyzet is eszkalálódhat, ami újabb ralit hozhat az árfolyamban, és emellett is van számos, egyelőre nem is biztosan látható gazdasági változó a képletben

- mondta lapunk kérdéseire Trippon Mariann.

Több tényező is egyszerre üti a forintot

Hornyák József, a Portfolio makroelemzője is egyértelműen a kialakult, háborúval fenyegető közel-keleti helyzetet tartja felelősnek a forint gyors romlásáért, de azt is elmondta kérdésünkre, hogy ezen túlmenően sem áll most valami fényesen a magyar gazdaság szénája.

Egyelőre sem a világgazdasági, sem a magyar gazdasági helyzet nem ad okot az örömre. Hazánkban alacsony a gazdasági növekedés, a költségvetési hiány magas, miközben egyre világosabb, hogy Magyarország EU-s forrásokat fog elveszíteni. Ezek a tényezők kedvezőtlen hatást gyakorolhatnak a forintra is, miközben a külkereskedelmi többlet az egyetlen olyan tényező, ami valóban a forint mellett szól. A forint akkor kaphat erőre, ha jobb hírek érkeznének a magyar gazdaság felől, illetve akkor, ha a nemzetközi hangulat nagyot javulna. Utóbbi pedig akár könnyen be is következhet. Amíg azonban ebben nem látunk változást, addig a 4-essel kezdődő árfolyammal kell megbarátkozni

- fogalmazott Hornyák József a Pénzcentrumnak. Hozzátette azt is: jelentős kockázatokat hordoz magában az árfolyam romlása (és annak az esélye, hogy nem várható a visszaerősödése); a stabilitás lenne az üdvös út, erre viszont nem látszik jelenleg túl sok esély.

A gyengülő forint inflációs kockázatokkal jár, megakaszthatja az MNB kamatcsökkentési terveit, vagyis gátolhatja a magyar gazdaság kilábalását. Összességében tehát az lenne kedvező, ha a forint stabil maradna, miközben a magyar kamatszint tovább csökkenne, erre a forgatókönyvre azonban folyamatosan csökken az esély

- mondta el a Portfolio makroelemzője.