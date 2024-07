Itt a tökéletes, elronthatatlan házi szilvalekvár receptje: így biztosan nem ég oda

Ahogy azt 2024-ben már megszokhattuk, a szilva is hamarabb kezdett érni, potyogni. A feldolgozása is augusztus helyett már júliusra tevődött. Az elmúlt két hét nem volt éppen alkalmas a befőzésre, ha nem akartuk pokolivá fokozni a hőséget a konyhában, vagy megsülni kint a kánikulában "az üst" mellett. Most azonban jött egy kis enyhülés, mely éppen ideális lehet a tökéletes szilvalekvár elkészítésére. Mutatjuk, hogy lehet egyszerűen és finoman elkészíteni.

Általában augusztus végén, szeptember elején árasztják el a piacot nagy tömegben a szilvafélék, azonban 2024-ben ez is előbb fog megtörténni nagyjából egy hónappal. Aki eddig követte a gyümölcsök érését már nem is csodálkozik, hogy a szilvaszezon is jóval korábbra tevődött, hiszen például a Mecsekalján már a szüretet is elkezdték a héten. Ha a kertünkben is megterem a szilva, akkor pedig láthatjuk, hogy máris érik, potyog. Ideje betervezni a feldolgozását, nehogy kárba vesszen a gyümölcs, illetve aki vásárolja az alapanyagot, annak már most célszerű szétnéznie a piacon. Na de mégis hogyan készül a hagyományos szilvalekvár és a darabos szilvadzsem, hogyan bolondítsuk meg az ízeket? - kiderült a HelloVidék receptjeiből.



Fazékban vagy sütőben érdemes készíteni? Milyen fűszerek illenek a szilvához és milyen más gyümölcsökkel, vagy talán zöldségekkel érdemes párosítani a szilvát? Mikor és hogyan szüreteljük le a szilvát, hogyan tároljuk és dolgozzuk fel őket? Mire figyeljünk oda a szilvafa gondozása során, hogy a lehető legideálisabb terméshozammal tervezhessünk a szilvaszezonra? Nem is olyan egyszerű kérdés ez a szilvalekvár készítés.

Őseink idejében a nyárvégi szilvafeldolgozás meghatározó jelentőségű feladat volt, hiszen a nyári bőséges termésáradatból minél többet meg kellett őrizni a téli, ínséges hónapokra – írja a lap. A nyár végéről viszont 2024-ben július végére, és augusztus elejére tevődik a szilva főszezon. Az összegyűjtött gyümölcsöket a szedés után osztályozzuk: a legszebb darabokat megtisztítva, kimagozva eltehetjük a fagyasztóba, ehetjük frissen vagy felhasználhatjuk valamilyen süteményhez.

Ugyanilyen ép, ütődés-, féreg- és rothadásmentes darabok valók a szilvakompót és a savanyú szilva készítéséhez, illetve a lekvárkészítéshez is ezeket érdemes használni, ha a tökéletes minőségre törekszünk. Minden más mehet a cefrébe, hiszen így is kiváló pálinkaalapanyag válik belőlük - írja a lap. Ha a friss szilvát szeretnénk hasznosítani, a felhasználásig mindenképpen tartsuk hűtőben; a keményebb fajtákat nyugodtan halmozzuk egymásra, ám az éretteket ne súlyozzuk le, mert megnyomódhatnak. A szilva hűtőben 1 hétig biztonságosan eltartható, a keményen szedett darabok tovább is elállnak - tanácsolják.

A szilvalekvár főzése, receptje fazékban

Gyakran mondják a hozzáértő nagymamák, hogy ha nem áll meg benne a kanál, akkor az nem szilvalekvár – ez így igaz! A következő receptben a szatmári-féle klasszikus szilvalekvárt készítjük el, apró módosításokkal – könnyebb dolgunk van például, ha már az elején kimagozzuk a szilvát, így megúszhatjuk az átpasszírozást is. Nézzük, hogyan készítsük sütőben és fazékban!

Hozzávalók

3 kg érett szilva (nemtudom szilva, besztercei vagy más magyar fajta)

ízlés szerint fahéj, vanília vagy más fűszerek

Tisztítsuk meg a szilvákat minden szennyeződéstől, nyissuk fel őket és távolítsuk el a gyümölcsök magjait. Kockázzuk fel őket kisebb darabokra, majd egyszerűen tegyük az egészet egy jó nagy lábasba és kezdjük kis lángon főzni, folyamatos kevergetés mellett – a szilva hamarosan levet ereszt. 4-5 óra alatt a szilvánk teljesen elpépesedik, besűrűsödik – ne feledkezzünk meg a kevergetésről, mert az alja leéghet! Hagyományosan a szilvalekvárt egészen addig főzzük, „míg a kanál meg nem áll benne” – nos, ez azért egy kis túlzás, a lekvár nyugodtan lehet folyékony, hiszen ahogy kihűl, kissé sűrűsödik az üvegben.

A szilva lekvár készítése sütőben

A szilvalekvár sütőben is készülhet: tisztítsuk meg, magozzuk ki, majd helyezzük egy nagy tepsibe a szilvákat, héjukkal lefelé (ízlés szerint megfűszerezhetjük, van, aki cukrot is szór rá, egy kis citrommal, ecettel is meglocsolja). Süssük lefóliázva, 200°C-ra előmelegített sütőben, hogy az összes szilva jól megpárolódjon, összeessen, ezt követően vegyük le a hőmérsékletet 140-150°C-ra, távolítsuk el a fóliát és keverjük meg a szilvát. Süssük a lekvárt egészen addig, míg tökéletesen pépes nem lesz a szilva – ez is eltarthat 4, vagy akár több órán keresztül -, 30 percenként keverjük meg. Amikor készen vagyunk, jöhet a szilvalekvár kiporciózása üvegekbe.

Hogyan tegyük el a szilvalekvárt?

Újabb megosztó kérdés következik: van, aki forrón csírátlanított üvegekbe adagolja a szilvalekvárt, majd hagyja langyosra hűlni a lezárás előtt, hogy a lekvár „megbőrösödjön”, és nem dunsztolja a megszokott módon. A másik csapat a hagyományos dunsztolás pártján van: forrón szedjük az üvegbe, állítsuk 15-20 percre fejtetőre, majd hűtsük ki egy éjszaka alatt, száraz dunsztba téve. Mindkét megoldás megfelelő, ez csak attól függ, ki hogyan tanulta el a felmenőitől.

"Megúszós” szilvadzsem recept

A hagyományos, főzés (vagy sütés) során jól besűrített lekvár „kistestvére” a szilvadzsem – míg az előző verziónál addig főztük a lekvárt, amíg a felesleges víz teljesen el nem párolgott a fazékból, hogy csak a színtiszta szilvaesszencia maradjon hátra, addig itt nem várjuk meg, míg a szilva lilás péppé nem olvad, jóval hamarabb lezérjuk a történetet.

Hozzávalók

1 kg érett szilva (bármilyen fajta)

1 citrom leve és héja

100-200 g kristálycukor

1 mk vaníliakivonat

1 mk őrölt fahéj

1 tasak 3:1 dzsemfix

A szuperegyszerű, darabos szilvadzsemhez is tisztítsuk meg az ép szilvákat, magozzuk ki őket, majd kockázzuk fel a gyümölcshúst aránylag kicsi darabokra. Tegyük a szilvát egy nagy lábasba, fűszerezzük meg a vaníliával és a fahéjjal, reszeljük bele a citrom héját, majd facsarjuk bele a levét is. Szórjuk meg a szilvát a cukorral, dörzsöljük be vele alaposan a gyümölcskockákat, ha tudjuk, egy kicsit zúzzuk is meg őket kézzel – ettől a szilva már a főzés előtt levet ereszt, hamarabb kész lesz.

A cukros szilvát fedő alatt pároljuk addig, míg levet ereszt, utána fedő nélkül főzzük teljesen puhára, de ne pépesre (a folyamat 30-60 perc a szilva szerkezetétől függően). Amikor úgy ítéljük meg, hogy a szilva jó puha, a leve sűrű, cukros, akkor adjuk hozzá a dzsemfixet, főzzük még pár percig, majd egy merőkanállal adagoljuk csírátlanított üvegekbe. Ehhez a verzióhoz sem kell tartósítószert használnunk, ám itt mindenképpen szükséges a dunsztolás. Ha ezzel is megvagyunk, a szilvadzsem mehet a kamra polcára, problémamentesen eláll a következő szezonig – sőt, tovább is, már ha marad!

Mitől olyan híres a szatmári szilvalekvár?

Ha már a magyar szilvalekvárról van szó, semmiképp sem szabad megfeledkezni a híres szatmári szilvalekvárról, amit nem csak itthon töltünk a lekváros kiflibe, hanem még a Távol-Keleten is népszerű. A Szabolcs-Szatmár-Beregi Természetvédelmi Alapítvány kezdeményezte, hogy nyilvánítsák a szatmári szilvalekvár készítését (nem csak magát a lekvárt) a világörökség részévé.

A szatmári szilvalekvár alapanyaga a nemtudom szilva (penyigei szilva), ami egy igénytelen, bőtermésű fajta – olyan sok szilva is teremhet egy fán, hogy az ágakat alá kell támasztani, nehogy leszakadjanak a szilva súlya alatt. A szilvafélét 2012-ben ismerték el önálló fajtaként, névadása onnan ered, hogy a legenda szerint egy utazó Penyigén járva megkérdezte, milyen fajta szilva terem errefelé, mert olyan jóízű. Bárkit kérdezett, a válasz mindig az volt, hogy „nem tudom” – így született a nemtudom szilva elnevezés.

A szatmári szilvalekvárt hagyományosan a nyár végén készítik, hagyományosan vörösréz üstben főzik, aminek a külső felületét sárral tapasztják be, ezt a katlanba állítják vízszintben, majd tisztára törlik. A nemtudom szilva nem magvaváló fajta (nem lehet egyszerűen kettészedni és kivenni a magját), így magvastól teszik az üstbe és főzik puhára, majd átrostálják, hogy a magok és a héj fennmaradjon.

Ezután a szilva javát lassan, órákon keresztül, folyamatosan kavargatva főzik, nehogy leégjen – míg olyan sűrű nem lesz, hogy megáll benne a kanál. Az eredeti szatmári szilvalekvárba egy gramm hozzáadott cukor sem kerül (nincs rá szükség a szilva természetesen magas cukortartalma miatt), ugyanígy tartósítószert sem tartalmaz, anélkül is eláll évekig - írta a HelloVidék.