Itt a tökéletes, elronthatatlan sárgabarack lekvár receptje: így biztosan nem ég oda

Idén extra korán kezdődött a sárgabarack szezonja is, ami azt jelenti, hogy már most, június végén úton-útfélen, tömegével megvásárolhatjuk a magyarok egyik kedvenc befőzőgyümölcsét - írja a HelloVidék. Sokan már meg is kezdik a befőzést a hétvégén - ehhez adnak most tippeket.

A sárgabarack szezonja tipikusan június végétől július végéig tart, azonban idén nagyjából két héttel korábban megindult a barackszezon, így már javában kaphatók az érett gyümölcsök a boltokban és a piacokon. A szüretelés során ügyeljünk arra, hogy a gyümölcsöket szellős ládába vagy kosárba gyűjtsük, vigyázva, hogy ne nyomódjanak össze, mert attól gyorsabban romlanak - írja a lap. A leszüretelt/megvásárolt barackot célszerű hőtőben tartani és 1-2 napon belül elfogyasztani vagy feldolgozni. Az őszibarackkal ellentétben a sárgabarackot nem szokás meghámozni, a gyümölcsök cukortartalmától (5-30%) függ, hogy mennyi cukrot érdemes hozzáadnunk. A barackkal egyébként a konyhában nem sok dolgunk van: válogassuk ki az egészséges darabokat, mossuk meg és magozzuk ki, majd szeleteljük fel őket, ha szükséges – ezután máris készülhet belőle az étel/ital, a sütemény vagy az olyan házi készítmények, mint a baracklekvár. A sárgabaracklekvár receptje Az eredeti, nagymamaféle baracklekvár hosszas órákon keresztül készült az üstben – ha ennyire elhivatottak nem vagyunk, nyugodtan használhatunk a lekvárunkhoz egy kevés dzsemfixet! Hozzávalók 2 kg sárgabarack (megtisztítva)

800 g kristálycukor

1 csomag dzsemfix 4:1, ha szükséges A baracklekvár elkészítése Mossuk meg alaposan a barackokat, majd magozzuk ki és aprítsuk fel őket durván, majd máris mehetnek a fazékba (nem kell meghámozni). Adjuk hozzá a barackhoz a kristálycukrot (a megadott mértékegységnél nyugodtan használhatunk többet is, ha nagyon édesen kedveljük), majd kezdjük el az egészet főzni, sűrű kevergetés mellett. Vigyázat: a baracklekvár nagyon könnyen odaég az edény aljára, ha nem keverjük elég szorgosan! A nagyi-féle, eredeti baracklekvárt addig szokás főzni, amíg a lakvár olyan szinten be nem sűrűsödik, hogy jóformán már keverni sem bírjuk – ha van hozzá elég időnk és kedvünk, nyugodtan szánjunk rá 2-3 órát, hiszen a boltban ilyet tényleg nem árulnak. Ellenkező esetben főzzük a lekvárt addig, amíg a barack teljesen szét nem esik és a folyadék le nem redukálódik olyan mértékűre, hogy már állandóan keverni kell (kb. 40-60 percet vesz igénybe ekkora mennyiségnél). Ha ezzel megvagyunk, botmixerezzük le a baracklekvár alapját, majd adjuk hozzá a dzsemfixet, hogy ezzel feljavítsuk az állagát. Ezután dermesszünk ki egy kanálnyit a hűtőben egy tányéron, hogy ellenőrizzük, hogy megfelelő lett-e az állaga. Ha ezzel megvagyunk, adagoljuk ki a lekvárt csírátlanított üvegekbe, állítsuk fejtetőre 10-15 percre, végül hűtsük ki őket száraz dunsztba téve, és másnap már mehetnek is a kamra polcaira! - írja a HelloVidék. A teljes cikk további sárgabarackos receptekkel a HelloVidék oldalán olvasható.

Címlapkép: Getty Images

