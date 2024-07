Lecsapott a rendőrség: nem hiszed el, honnan gyűjtötték be a legtöbb körözött személyt

MTI Link a vágólapra másolva

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) kötött stratégiai partnerségi megállapodás keretében júniusban is több ellenőrzést végzett a közösségi közlekedési járműveken; a megállóhelyeket és azok környékét is érintő - június 6-28. között tartott - akcióban több embert is elfogtak.

A BRFK csütörtökön a police.hu oldalon azt írta, hogy a rendőrök június 6-án a 72-es és a 83-as trolibuszok vonalán tartottak akciót, amelynek során az egyik megállóban egy garázdaság miatt körözött férfit fogtak el. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A 1-es és 1A villamosok vonalán június 12-én egy szabálysértés miatt keresett embert fogtak el az egyik megállóban - tették hozzá. A 4-es és 6-os villamosok vonalán - június 28-án - négy, különböző bűncselekmények miatt körözött embert fogtak el, illetve állítottak elő. Köztisztasági szabálysértés és közterületen történő szeszesital-fogyasztás miatt egy-egy helyszíni bírságot szabtak ki, egy emberhez pedig orvost kellett hívni. A közlemény szerint a járatok vonalán a rendőrök a közúti közlekedési jogsértések esetén is intézkedtek: előállítottak egy ittas autóvezetőt, és több bírságot szabtak ki vezetés közben kézben tartott mobiltelefon, elsőbbségadás elmulasztása, záróvonalon megfordulás, irányjelzés elmulasztása, tilosban megállás és biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. Címlapkép: MTI/Bruzák Noémi

Címlapkép: Getty Images

