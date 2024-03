Így dobd fel az unalmas húsvéti menüt: még nem késő újratervezni

Szinte minden évben előkerülnek a klasszikusok: töltött tojás, tojáskrém, sonkás tekercs, kalács. Kedvelt húsvéti receptjeink ízletesek és kiadósak, így feltétlenül helyük van az ünnepi asztalon. Érdemes figyelembe venni azonban, hogy ezek kivétel nélkül megterhelik az emésztésünket. Bár az ünnepi szezon hagyományosan nem az újításról szól, ha nyitottak vagyunk, akár új kedvenceket is avathatunk. Így a bevált receptek mellé egy-egy újdonság is az asztalra kerülhet, amelyet akár azok is fogyaszthatnak, akik valamilyen allergiával, ételérzékenységgel küzdenek.

A tojás hosszú idő óta az újjászületés, a gazdagság szimbóluma, így elmaradhatatlan a húsvéti asztalról akár töltött formában, akár krémként tálalva. Ahhoz, hogy izgalmasabbá tegyük a klasszikusokat, nem kell nagy dologra gondolnunk: az ünnep során a színek egyébként is hangsúlyos szerepet kapnak, ráadásul ezekkel úgy csempészhetünk vitaminokat és rostokat ételeinkbe, hogy azokat akár a gyerekek is örömmel fogyasztják.

A tojáskrémhez például mennyiségtől függően adhatunk néhány mokkáskanál kurkumát, melytől élénk sárga színt kap az étel, ráadásul a kurkuma elősegíti a gyomor számára egyébként megterhelő étel emésztését. Szervezetünk az ünnepi időszakok bőséges lakomái miatt jobban kitett a különböző gyulladásoknak, puffadásnak, a jótékony fűszerek beépítése előnyös: a gyulladáscsökkentő hatásáról is ismert kurkuma mellett használhatunk például céklaport is, mellyel a vasbevitelt is pótoljuk. De a cékla levében akár zöldségeket, sőt, főtt tojást is pácolhatunk.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a tökéletes, elronthatatlan húsvéti sonka receptje: így szúrják el a legtöbben A húsvéti ünnepi asztalra a kalács és a főtt tojás mellett sonka kerül leggyakrabban, melyet otthon is egyszerűen elkészíthetünk.

Krémek és saláták – használjuk a fantáziánkat

A mediterrán és közel-keleti konyháktól is szerezhetünk inspirációt, a zöldségkrémek, humuszok, ajvárok jól illenek a különböző húsokhoz, sonkákhoz. Ha valaki ragaszkodik a hagyományos receptekhez, mégis szeretne melléjük egy-két könnyedebb, új fogást, érdemes kipróbálni olyan zöldségeket, melyekről nem is gondolnánk, milyen finomak salátaként. Az egyik az antioxidánsokban gazdag cékla, melyet lereszelve, tormával, citromlével, fokhagymával, mustárral, almával, valamint köménnyel és valamilyen joghurttal összekeverve kiváló fogást kapunk.

Hasonlóan izgalmas lehet a padlizsánból és cukkíniből is elkészíthető hűsítő joghurtos saláta, melyhez a zöldségeket először érdemes kicsit meggrillezni. A tavasszal már frissen is kapható fűszernövényekkel se spóroljunk – ízletes, egészséges kence készíthető egy-egy kis csokor petrezselymet, kaprot, medvehagymát felaprítva és összekeverve néhány evőkanál puha margarinnal, valamint néhány csipet sóval és borssal.

Ha olyan vegán, tojásmentes ételt készítünk, melyből hiányoljuk a tojásos ízt, adjunk hozzá egy-két csipet himalájai fekete sót, mely a benne található természetes anyagok miatt a tojás ízéhez hasonlít. A hamis tojáskrémhez vegyünk két bögre főtt csicseriborsót, majd keverjük hozzá kedvenc növényi joghurtunkat, mustárt, citromlevelet, fekete himalájai sót, és borsot.

EZ IS ÉRDEKELHET Mit ünneplünk nagypénteken és nagyszombaton? Keresztény hagyományok és népszokások A húsvéti szent háromnapon, azaz nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton emlékezik meg a kereszténység Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról.

Tekercsek, töltelékek

A különböző húsos, sajtos tekercsek is figyelmet érdemelnek. A bevált szénhidrátgazdag töltelékek helyett vagy mellett, használjunk különböző gombákat, melyeket érdemes néhány teáskanál Rama vajalternatíván néhány percet píritani, hiszen így jön ki leginkább az ízük. A pirított gombához adjunk fokhagymát, reszelt répát, és máris tökéletes töltelékalapot kapunk, melyet akár kivájt burgonyákba, paradicsomba is tölthetünk. Tojás helyett kísérletezzünk különböző magvakkal, melyek segítik összefogni a tölteléket: áztassunk két evőkanál vízbe egy evőkanál lenmagot, majd várjunk néhány percet. A zselészerű, magos keverék gazdag fehérjeforrás, valamint jótékonyan olajokat is tartalmaz, amelynek emésztéssegítő hatása is ismert.

Sokak egyik kedvenc húsvéti fogása a sonkatekercs. A fogás egyik könnyedebb párja lehet a padlizsán- és cukkínitekercs is: szeleteljük fel a zöldségeket hosszában kb. fél centi széles szeletekre. Grillezzük vagy süssük serpenyőben őket egy-egy percig mindkét oldalon, majd hagyjuk kihűlni. Fűszerekből és egy kevés zsírszegény túróból készítsünk lágy tölteléket, majd helyezzünk belőle egy-egy evőkanállal a puha zöldségszalagokra. Tekerjük fel őket, és pihentessük hűtőben, hogy az ízek összeérjenek.

Az édesség sem maradhat el

A frissen sült kalács konyhában terjengő édes illata valóban utánozhatatlan. Amennyiben kicsit túlvállaltuk magunkat, és a kalács elkezd kiszáradni, akkor se hagyjuk kárba veszni. Ha a kalács még az ünnep utolsó napján sem fogy el, szeleteljük apró kockákra, adjunk hozzá néhány darabka margarint, egy kevés növényi tejet, fahéjat, valamint reszelt almát. A keveréket tepsiben 15 perc alatt süssük addig, míg a teteje aranybarna nem lesz.

Ha inkább a szeletes sütemények, torták hívei vagyunk, akkor is készíthetünk némi újdonságot a tartalmas, ízletes krémesek mellé. Remek választás lehet például a brownie, melyet akár babból vagy cukkíniből is elkészíthetünk. Bár elsőre szokatlannak tűnhet ez a párosítás, az ízük nem érződik az elkészült süteményben, viszont még szaftosabbá és puhábbá teszik a tésztát. Legyen szó akár apró változtatásokról, akár teljesen új fogásokról, az ünnep ízekben és színekben is gazdag lehet.