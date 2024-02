Friss hírek jöttek a rákbeteg III. Károlyról: kiderült, hogyan dolgozik tovább

A szokásos személyes beszélgetések helyett telefonos audienciákat tart kezelésének idején a brit uralkodó Rishi Sunak miniszterelnökkel. III. Károly király Kaliforniában élő másodszülött fia, Harry herceg alig egynapos látogatás után, szerdán visszautazott Londonból kaliforniai otthonába.

A Buckingham-palota - a királyi család londoni hivatala - hétfőn jelentette be részletek nélkül, hogy a királynál orvosai daganatos betegséget diagnosztizáltak, és az uralkodó kezelése még aznap megkezdődött. A király kedd este londoni otthonából, a Clarence House-ból felesége, Kamilla kíséretében helikopterrel kelet-angliai téli rezidenciájára, a Norfolk megyei Sandringham kastélyába utazott.

A Downing Street szerdai tájékoztatása szerint III. Károly és Rishi Sunak miniszterelnök szokásos heti audienciája "az adott helyzetben" egyelőre telefonos megbeszélések formájában zajlik. A hagyományok alapján a hetente tartott audienciákon az uralkodó és a kormányfő az aktuális politikai eseményeket tekinti át, de bármelyikük kívánsága szerint a politika mellett bármilyen egyéb téma is szóba kerülhet. A négyszemközti megbeszélésekről a szigorú, törvényerejű udvari protokoll alapján sem a miniszterelnök, sem az uralkodó soha semmiféle részletet nem hoz nyilvánosságra. A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője szerdai tájékoztatóján hangsúlyozta: arról is csak a Buckingham-palotával született külön megállapodás alapján számolhat be, hogy a heti audienciákat a kormányfő és a király egyelőre telefonon tartja.

Harry herceg, aki előző nap érkezett Los Angelesből Londonba, hogy édesapját meglátogassa, szerda délután már vissza is indult Kaliforniába. Udvari illetékeseket idéző szerdai médiabeszámolók szerint Harry előző nap mindössze 45 percet töltött Károly társaságában, mielőtt az uralkodó és felesége Sandringhambe indult volna. Az egybehangzó lapértesülések szerint Harry nem találkozott bátyjával, Vilmos trónörökössel, akivel különösen rossz a viszonya, és nem is a királyi család valamelyik rezidenciáján, hanem egy szállodában lakott rövid londoni tartózkodása idején.

Harry - aki az ötödik a brit trónutódlási sorban - négy éve felhagyott a királyi család magas rangú tagjaként végzett munkájával, és amerikai feleségével, Meghan hercegnővel együtt Kaliforniába költözött. A sussexi herceg viszonya azóta is feszült a család többi tagjával, mindenekelőtt Vilmossal, és a helyzeten csak rontott a Harry által tavaly megjelentetett, a királyi család életéről kényes részleteket feltáró könyv. Harry részt vett Károly tavaly májusi koronázási ceremóniáján a londoni Westminster apátságban, ugyanakkor nem látogatott haza édesapja 75. születésnapjára, amely november 14-én volt.

A király a daganatos megbetegedés kezelésének időtartama alatt is ellátja államfői teendőit és megkapja az ehhez szükséges hivatalos kormányzati papírokat, de nyilvános programjait a kezelés idejére közvetlen hozzátartozói veszik át. Szerdán Vilmos trónörökös is újból munkába állt, és édesapja nevében kitüntetéseket adott át Windsorban. A walesi herceg az utóbbi hetekben visszavonult a nyilvános szereplésektől, miután feleségén, Katalin hercegnőn - az udvar által nem részletezett okokból - nemrégiben hasi műtétet végeztek. Katalin, aki csaknem két hetet töltött kórházban, jelenleg windsori otthonában lábadozik, és az udvar tájékoztatása szerint nem valószínű, hogy húsvét előtt visszatér közfeladatainak ellátásához.

borítókép: Neil Hall, MTI/MTVA