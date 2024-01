Óriási rezsiváltozás élesedett: rengeteg lakástulaj menekülhet meg egy milliós kiadástól

Van és lesz is biztonságos megoldás a társasházak gyűjtőkéményeinek korszerűsítésére, ráadásul komoly bontási munkálatok nélkül akár a fűtési szezonban is.

Sikerrel zárta az Építéstechnológiai és Minőségbiztosítási Intézet (ÉMI) Alkalmazástechnikai Bizonyítványának felülvizsgálatát a KREA K2+ kéményfelújítási rendszer, megerősítve azt a tényt, hogy ez a technológia továbbra is biztonsággal alkalmazható a turbós gyűjtőkéménnyel rendelkező társasházak kéménykorszerűsítéséhez.

Mint ismert, 2018 őszétől – az EU nagyrészét követően Magyarországon is, környezetvédelmi és energiahatékonysági okok miatt – már csak kondenzációs kazánok szerelhetők fel az elromlott turbós (nem kondenzációs) kazánok helyett. A két kazán különböző üzemelési tulajdonságai miatt, a meglévő turbós gyűjtőkémények a kondenzációs készülékek támasztotta igényeknek nem tudnak megfelelni. Emiatt fejtörést okozhat a társasházakban, ha az egy kéményre kötött turbós kazánok közül egy elromlik.

Erre a problémára nyújt megoldást a KREA K2+ rendszer, mely kifejezetten a gyűjtőkéményes társasházak számára lett tervezve. Ez az innovatív rendszer lehetővé teszi a fűtéskorszerűsítést anélkül, hogy bontási munkálatokra lenne szükség, azáltal, hogy a régi kéménybe egy saválló acélból készült béléscsőrendszert integrál. Ez lehetővé teszi a régi turbós kazánok és az új kondenzációs kazánok közös üzemeltetését egyazon kéményen keresztül. A munkálatok általában csupán egyetlen napot vesznek igénybe, így fűtési szezonban is biztonsággal elvégezhető

– foglalta össze a rendszer lényegét Szenkovszky István, a technológia megalkotója, a Magyar Kémény Konzorcium egyik társalapítója. A rendszer további előnye, hogy minden lakó akkor cserélheti le a kazánját, amikor az szükségessé válik. Ez a rugalmasság segít megelőzni azt, hogy a társasház lakóinak azonnali és jelentős többletköltségeket kelljen vállalniuk a kémény teljes átalakítása miatt.

A fejlesztők korábban már sikerként könyvelhették el, hogy ez a technológiai megoldás 2021-ben elnyerte a Construma díját is, ami további elismerése a termék kiemelkedő innovációjának és piaci értékének. A KREA K2+ rendszeren végzett sikeres felülvizsgálat azt jelenti, hogy továbbra is a legmagasabb szintű bevizsgálással rendelkezik, ami egyértelműen bizonyítja, hogy a rendszer még hosszú évekig magas színvonalú, engedélyezett és biztonságos megoldást nyújt a turbós gyűjtőkéménnyel rendelkező társasházak kéményeinek korszerűsítésére. Emellett a nagyon régi, úgynevezett termofor kéményes társasházakra is kiváló megoldást tud kínálni.

Továbbra is elkötelezettek vagyunk a magas színvonalú kéménykorszerűsítési technológiák iránt, és büszkén állunk azok mögött, akik ezt az innovatív megoldást választották és választják a jövőben

– zárta gondolatait Szenkovszky István.