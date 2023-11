Újabb népszerű sorozat érkezik az RTL-re: itt a bejelentés, amire több tízezren vártak már

A Király című sorozat november 20-tól újra látható lesz az RTL-en – közölte a csatorna közleményében. Eszerint a Zámbó Jimmy életéről készült produkciót hétfőtől csütörtökig 21:15-től tekinthetik meg az érdeklődők.

November 20-tól az RTL-en is látható lesz A Király című, Zámbó Jimmy életéről készült tíz részes sorozat – derült ki a csatorna közleményéből. Az életrajzi ihletésű széria az énekes legenda felemelkedését mutatja be, amely bővelkedett konfliktusokban. Míg a történet legkevesbé sem fest idealizált képet a sztárról, visszarepít az időben és szól arról is, hogy a rendszerváltás milyen hatással volt a magyar zenésztársadalomra.

A Király (Unio Film Kft.) az RTL saját fejlesztésű sorozata, melynek első részét a televízióban is leadták, a többi kilencet viszont eddig csak az RTL+ felületén lehetett megnézni. A sorozat most vissza kerül a képernyőre, és november 20-tól hétfőtől csütörtökig 21:15-től lesz látható az RTL-en.