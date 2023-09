Fordulatot hozhat a napelem-mizéria ezekben a falvakban: sok magyar terve ment ezzel füstbe

Újabb fordulathoz érkezett a napelemes ügye Magyarországon, miután visszavonulót fújt a kormány a szaldóelszámolás szigorításának tervétől. Így aki még idén belevágott a projektbe, egyelőre megnyugodhat. Még mindig nagy a bizonytalanság viszont annak kapcsán, milyen rendszer vonatkozik majd azokra, akik újonnan telepítik a napelemet. Lassan egy éve tart a huzavona a napelem-telepítés körül, így ennek - illetve közvetve a rezsiemelésnek - hatására felértékelődtek az olyan ingatlanok, ahol már el van látva a ház napelemmel. A Pénzcentrum most azt vizsgálta a KSH Népszámlálási adatbázisában elérhető friss 2022-es adatok alapján, hogy melyek azok a települések, ahol a legnagyobb arányú a napelemes ellátottság, és ezekben hogyan változott a lakónépesség az elmúlt bő egy évtized során.

A KSH friss, 2022-es évi népszámlálási adatai rengeteg új információval szolgáltak már a lakónépesség számának változásáról, korösszetételéről, illetve a lakóházak tulajdonságairól. Az adatokat folyamatosan dolgozzák fel, így a jövőben még több információ derülhet ki a magyarországi településekről. A Pénzcentrum már több elemzésében vizsgálta ezeket az adatokat például az agglomerációs települések, fürdővárosok, elöregedő falvak kapcsán, illetve létrehoztunk egy településkereső felületet is, ahol a legfontosabb friss adatokat lehet böngészni helységenként. Jelen cikkünkben azt vizsgáltuk, hol találhatók legnagyobb arányban olyan lakóházak, amelyek napelemmel vannak ellátva, és hogy ezeken a településeken a lakosságszám hogyan változott 2011 és 2022 között.

A TOP30-as listára főként kisfalvak kerültek. A legnépesebb köztük Kozármisleny városa, ahol a 2022-es népszámlálási adatok alapján 6 668 fő lakott és a házak 16,5 százalékánál telepítettek már napelemet. Magyarországon az összes települést figyelembe véve ez az arány 4,1 százalékos. Összesen 320 olyan település van, ahol nincs egyáltalán napelemes rendszer, ezek jellemzően kis lakosságszámú falvak, ahol átlagosan nagyjából 100 lakóház áll.

A toplistát a Fejér megyei Nadap vezeti, ahol a házak ötöde napelemmel ellátott. Nadap már korábbi elemzéseinkben is felbukkant toplistákon, amelyekben a lakosságszám növekedést vizsgáltuk, ugyanis 2011 óta 36,5 százalékkal nőtt a lakosok száma. A következő három helyet Keszü, Márkó és Hercegkút szerezték meg, szintén kistelepülések. Hercegkúton viszont a lakosságszám az országos átlagnál is nagyobb csökkenést mutat. Az ötödik helyen a már említett Kozármisleny áll.

A napelemes ellátottsági toplistából kiderül, hogy a legtöbb település, ahol arányaiban sok helyen van már napelem, lakosságszám növekedés tekintetében is az élen jár. Mindössze 5 helyen csökkent nagyobb mértékben a lakosok száma, mint országosan 2011 és 2022 között. Ez pedig figyelemreméltó, és bizonyára van is összefüggés.

A kiköltözési hullám az agglomerációba, vagy más infrastrukturálisan vonzó falvakba feltehetően azt is eredményezte, hogy a beköltöző fiatalok éltek a támogatási, pályázási lehetőségekkel, és napelemet is telepítettek otthonukba. Az utóbbi pár év válsághatásai - a rezsiemelés, magas lakáshitelkamatok, tartósan magas infláció, stb. - viszont inkább abba az irányba hatottak, hogy a kiköltözési kedv alábbhagyott. A napelem-telepítéseknek pedig a tavalyi hirtelen döntés, hogy a szaldóelszámolás megszűnik, szabott gátat. Nagyjából egy éve tart a bizonytalanság kora napelemek terén, amely jelentősen visszaveti az új telepítéseket.

Így áll most a helyzet a napelemfronton

2024-től is fenntartják az éves szaldóelszámolást a már működő háztartási napelemes rendszerekre a telepítésüktől számított tíz éven át - jelentette be szeptember 8-án, pénteken Lantos Csaba energiaügyi miniszter. A kedvezményes elszámolás azokra is vonatkozik még, akik 2023. szeptember 7-e éjfélig jelezték fejlesztési igényüket, nekik 2026. január 1-ig van lehetőségük befejezni a beruházásokat. Az ez után beérkező újabb igények a tájékoztatás szerint már egységesen a bruttó elszámolásba kerülnek. A bruttó elszámolási rendszer részleteiről azonban még nem tudni semmi konkrétumot.

Ezzel pont került annak a huzavonának a végére, ami az elmúlt hetekben lázban tartotta a napelem-telepítésbe "last minute" belevágókat. Ezt ugyanis rengetegen azért tették meg, mert még a szaldóelszámolási rendszer alá akartak tartozni - ezen módosított volna a kormány, azonban a pénteki bejelentéssel világossá tették, hogy nem lesz ilyen módosítás:

EZ IS ÉRDEKELHET Hivatalos, visszavonulót fújt a kormány: marad az éves szaldóelszámolás a napelemeknél 2024-től is fenntartják az éves szaldóelszámolást a már működő háztartási napelemes rendszerekre a telepítésüktől számított tíz éven át.

A bruttó elszámolás körül viszont továbbra is nagy a bizonytalanság. A Pénzcentrumnak a téma kapcsán nyilatkozó energetikai szakértő azt mondta, több mint százszoros lehet az áramszámlája annak a felhasználónak, aki újonnan csatlakozott be a napelemrendszerbe, mert a bruttó elszámolás ezt fogja jelenteni a számukra. Balogh József szerint "egyetlen forintot sem szabad napelemrendszerbe tenni mindaddig, amíg nincsenek világos szabályok erre vonatkozóan, ráadásul úgy, hogy azokat tíz évre előre rögzítik". A szakértő szerint több millió magyar embert taszítottak a döntéssel kilátástalanságba.

Magyarországon jelenleg 210 ezer háztartást érint a napelemrendszer szabályozása, és mivel a KSH adatai szerint 4 millió háztartás van itthon, ez egy gyors számolással azt jelenti, hogy minden huszadik háztartással egész egyszerűen kibabráltak. Az én véleményem az - és a napelemrendszert már megvásárolt, de még nem telepített ismerőseimet is erre buzdítottam - hogy ha még nincs felszerelve a megvásárolt rendszer, akkor azt el kell adni, mert egyszerűen nem fogja megérni az új napelemrendszert üzemeltetni

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- mondta el lapunknak a szakértő. Hogy miért nem éri meg a bruttó elszámolás majd az újonnan telepítőknek, példaszámításon keresztül magyarázta el ebben a cikkben:

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a friss számítás: brutális rezsiemelést kapnak a nyakukba a napelemesek 2024-től A szakértő konkrét példaszámítással is segített megérteni a helyzetet. Röviden: most nagyon nem éri meg napelemrendszert a háztetőre telepíteni.

Amit jelenleg biztosan lehet tudni, az viszont mindössze annyi, hogy 2024. január 1-től megszűnik a háztartási méretű kiserőművek, vagyis elsősorban a tetőre szerelt naperőművek éves szaldós elszámolása. Az Energiaügyi Minisztérium ennek kapcsán még augusztus második felében azt közölte, hogy őszre elkészül a kapcsolódó szabályozás. "A szaldóelszámolás finomhangolása előkészítés alatt áll, az uniós jogból fakadó új elszámolási módszertan szerint a termelt és vételezett villamosenergia-mennyiségek összegzése az új rendszer bevezetését követően már nem éves szinten, hanem havi vagy negyedórás rendszerességgel történik" - közölte az EM. A részletszabályok azóta sem váltak ismertté, azokra még várni kell.

Felértékelődnek a napelemes ingatlanok?

Tapasztalatunk alapján az ősz beköszöntével éppen élénkülni kezdett azon otthonkeresők száma, akik napelemes rendszerrel felszerelt házat keresnek. Természetesen a napelem megléte értéknövelő tényező lehet, azonban csak egy, az adott ingatlan értékét meghatározó számos egyéb adottság, szempont közül. Továbbá önmagában az, hogy egy ház rendelkezik napelemes rendszerrel, nem jelent egyértelmű értéknövekedést

– mondta el lapunknak az OTP Ingatlanpont tavaly októberben, amikor még nagyobb volt a bizonytalanság a napelemügyben. Kiemelték, hogy a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a korábbinál jóval alaposabb számítások lesznek szükségesek ahhoz, hogy a jövőbeli lakossági napelem rendszerek megtérülését kikalkulálják és valószínűsíthető, hogy azon napelemes ingatlanok iránti kereslet fog növekedni, amelyek korszerű és bővíthető, a megtermelt energia eltárolására is alkalmas napelemes rendszerrel vannak felszerelve és a hűtési-fűtési rendszerük is a saját eszközökkel előállított energia felhasználására van optimalizálva.

A napelem azóta valóban komoly árnövelő tényezővé vált az ingatlan.com áprilisi elemzése szerint. Akkor azt írták, a napelemmel felszerelt házak egyre nagyobb arányban vannak jelen az eladó ingatlanok esetében: január elején csak az eladó házak 3,5 százalékán volt napelem, ez az arány 4 százalékra nőtt áprilisra.

A fővárosban a napelemes eladó házak átlagos négyzetméterára 944 ezer forint volt, ami 23 százalékos prémiumot jelent, a vármegyeszékhelyeken ezeket a házakat közel 750 ezer forintos ár jellemezte, ami 43 százalékkal magasabb értéket jelent. Az eladó napelemes házak átlagosan 8 KW-os rendszerrel vannak felszerelve a mindkét településtípuson - közölték. Balogh László szerint energetikai kihívások pozitív hatást gyakorolhatnak a jövőben a tulajdonosok energiatudatosságára és a napelemmel szerelt eladó házak aránya tovább növekedhet lakáspiacon.