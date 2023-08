Sorra költöznek ki ezekre az eldugott üdülőhelyekre a magyarok: már nem a Balaton a favorit?

A belső vándorlásnak, lakóhelyváltásnak rengeteg mozgatórugója az infrastruktúrától kezdve, a munkalehetőségeken át a nyugodt környezetig. Az utóbbi években - főként előbb a járvány, majd az energiaválság hatására - sok új szempont is bekerült ebbe a képletbe, amely meglátszik a népvándorlási adatokban. Vajon miért egyre népszerűbb az egyik kis község, míg a szomszédos település elnéptelenedik? Hogyan duplázódhat meg egy kisváros lakossága 10 év alatt, miközben sok más kisváros falu méretűvé törpül? A Pénzcentrum rendszeresen foglalkozik a magyar települések népességváltozásával, ezúttal azt vizsgáltuk, hogy azok a városok, községek, ahol gyógy-, és/vagy termálfürdő található népszerűbbek lettek-e az elmúlt évtizedekben. Az adatokból látható, hogy sok ilyen helyen kiugróan nőtt a népesség, míg máshol még mindig drasztikus az elnéptelenedés.

A Pénzcentrum rendszeresen vizsgálja a magyarországi települések népességváltozását, különféle szempontok szerint. Foglalkoztunk már többek között azzal, hogy mely agglomerációs települések népességrobbanása volt olyan mértékű, hogy már az infrastruktúra sem bírja el, melyek a legnépszerűbb falusi csokos települések, vagy hogy hol jelenti a legnagyobb problémát az elöregedés. Az elemzéseinkhez a KSH Népszámlálási adatbázisát használjuk, amely alapján megjelent a Pénzcentrum település keresője is, amiben bárki kikeresheti az elérhető adatokat bármely magyarországi településről. Mivel az már tudható, hogy a természetes vízpartok vonzáskörzetei, a Velencei-tó, Balaton és más üdülőövezetek kedvelt állandó lakóhellyé váltak az utóbbi években, most megvizsgáltuk, hogy a fürdővárosok is többeket vonzottak-e az elmúlt évtizedekben. Egy gyógy- vagy termálfürdő nem csak kikapcsolódás miatt, vagy egészségügyi szempontból, hanem a munkalehetőségek miatt is vonzó lehet.

Az már a korábbi elemzéseink során kiderült, hogy némely település, amelyek nagy népességnövekedés produkáltak 2011, vagy 2001 óta, arról ismert, hogy termál- vagy gyógyfürdő van a közelében. Itt van például Zalakaros, Harkány, Berekfürdő, Mórahalom vagy Demjén - és még lehetne hosszan sorolni - melyeknek jelentősen nőtt a népessége 2001 óta. Ugyanakkor bizonyára ezekre a helyekre nem önmagában a fürdő vonzza a betelepülőket, hiszen szintén nagy számban vannak olyan települések, amelyek közelében fürdő van, mégis inkább az elnéptelenedés jellemző, mint például Bükkszék, Barcs, Tamási vagy Gyula.

Természetesen az elnéptelenedést sem tudja önmagában egy ilyen tényező akadályozni, mint egy működő fürdő. Az országos népességfogyás a KSH adatai szerint 2001 óta 5,8 százalék volt. A 79 vizsgált településből 45 volt, ahol ennél nagyobb mértékű a fogyás. Az is megfigyelhető a listán, hogy az elején többségében kisebb lakosságszámú települések találhatók, középen vannak a legnépesebb városok, a végén pedig inkább a kisvárosok, nagyobb községek.

Ha pedig a 2011 óta eltelt időszakot vizsgáljuk, a lista élén a Vas vármegyei Borgáta áll, ahol a 2022-es népszámlálási adatok alapján 88,6 százalékkal laknak többen, mint 2011-ben. A jelenlegi 215 lakos még a 2001-es számadatot is meghaladja. Érdekes az egymáshoz közel eső települések közti különbségeket is meglátni: Egerszalók népessége 3,1 százalékkal lett több 2011 óta, míg Eger 13,2 százalékos csökkenést mutat. Vagy Berekfürdő, ahol 16,7 százalékos növekedés volt, de a közeli Püspökladányt 9,9 százalékkal kevesebben lakják:

A népességcsökkenés oka sok esetben inkább az az általános tendencia, hogy a nagyobb városok kiürülnek, és a lakosság egyre inkább az agglomerációba, kisebb településekre áramlik. Ez a tendencia némiképp megbicsaklott, miután az energiaválság miatt a korszerűtlen, felújítandó házak, lakások iránt bezuhant a kereslet. Az ingatlanpiacot, így a költözési kedvet is hűtik jelenleg a magas hitelkamatok, a tartósan magas infláció, és hogy a lakásárak ennek ellenére nem mutatnak érdemi csökkenést - kivárás jellemző.

Ezt a várakozást törheti meg a legutóbbi döntés, mely a babaváró és CSOK konstrukciókat alakítja át, sokakat kizárva a jövőben a jogosultak köréből. Ez adhat némi lökést azoknak, akik már fontolgatták a vásárlást, de eddig kivártak. Kérdés, mikor indulhat ez el, és meddig tarthat ki a lendület ekkora ellenszélben.

Fürdő és fürdő között is lehet óriási különbség

Természetesen nem minden gyógy- és termálfürdő rendelkezik ugyanazokkal az adottságokkal. Van hely, ahol egy termálmedence van, esetleg egy strandmedence, máshol viszont egy egész élménykomplexum. A fürdők többnyire kedvezményeket is adnak a helyi lakosoknak, de nem feltétlenül jellemző, hogy a helyiek minden héten az élményfürdőben töltenék az idejüket. A nagyobb fürdők közelsége, a virágzó turizmus azonban jót tehet magának a település költségvetésének, a helyi vállalkozásoknak, közvetve tehát a lakosságnak is. A kisebb fürdők megléte pedig ismertséget, plusz pontot jelenthet új, ismeretlen lakóhely választásánál. Tehát azt nem állítjuk, hogy egy kalap alá lehetne venni a pár medencés fürdőket és a hatalmas fürdőkomplexumokat, viszont mindenféle fürdőnek meglehet a maga vonzóereje.

Akit kifejezetten a fürdőzési lehetőség vonzana, az Magyarországon rengeteg hely közül válogathat. A Pénzcentrum 2023-as körképében közel 100 magyarországi gyógy-, termál és/vagy élményfürdő egész napra szóló belépőjegyárait gyűjtötte most össze. A listánkból kiderült, hogy szolgáltatásoktól, elhelyezkedéstől függően a 2000 forintos (felnőtt) jegyáraktól a 10 ezer forintnál is magasabb belépőkig egészen változatos díjszabással találkozhatunk: