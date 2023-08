Itt a friss számítás: brutális rezsiemelést kapnak a nyakukba a napelemesek 2024-től

Több mint százszoros lesz az áramszámlája annak a felhasználónak, aki újonnan csatlakozott be a napelemrendszerbe, mert a bruttó elszámolás ezt fogja jelenteni a számukra - ezt mondta a Pénzcentrumnak nyilatkozó energetikai szakértő. Balogh József egy konkrét példaszámítással is segített megérteni a helyzetet, és még saját ismerőseit is lebeszéli a telepítésről: mint mondja, teljesen világos szabályozás kellene végre, ez azonban a közelben sem látszik.

10 éven át nem éves szaldó elszámolás lesz, hanem havi szaldó elszámolás, már a következő év elejétől - ezt jelentette be egy rövid videóban Lantos Csaba energiaügyi miniszter a napokban, és erről a Pénzcentrum is beszámolt. Mint a miniszter elmondta, aki újonnan csatlakozik a rendszerhez, számukra bruttó elszámolás lesz érvényben.

Ez a bejelentés azt jelentheti, hogy mind a bő 200 ezer háztartási napelemes, aki már telepítette a rendszerét, jövő januártól átkerül az éves helyett a havi szaldó elszámolási rendszerbe, tehát havonta nézik a rendszerből vételezett és oda betáplált energia mennyiségét és ezek nettósítása mentén számolnak el az elosztóhálózat üzemeltetőjével.

A napelemesek szabályosan felhördültek a bejelentés hatására: mint ezernyi hozzászóló fogalmaz a témával kapcsolatos csoportokban és a különböző fórumokban, így már biztosak abban, hogy a milliós beruházás, amelyre sokan a teljes megtakarításukat feltették, sosem fog teljesen megtérülni. Energetikai szakértővel jártuk körbe a bejelentés lehetséges hatásait.

Nem éri meg az új szabályokkal

Egyetlen forintot sem szabad napelemrendszerbe tenni mindaddig, amíg nincsenek világos szabályok erre vonatkozóan, ráadásul úgy, hogy azokat tíz évre előre rögzítik - ez a sarkos véleménye Balogh József energetikai szakértőnek. A Pénzcentrumnak nyilatkozva azt is hozzátette, hogy szerinte több millió magyar embert taszítottak a döntéssel kilátástalanságba.

Magyarországon jelenleg 210 ezer háztartást érint a napelemrendszer szabályozása, és mivel a KSH adatai szerint 4 millió háztartás van itthon, ez egy gyors számolással azt jelenti, hogy minden ötödik háztartással egész egyszerűen kibabráltak. Az én véleményem az - és a napelemrendszert már megvásárolt, de még nem telepített ismerőseimet is erre buzdítottam - hogy ha még nincs felszerelve a megvásárolt rendszer, akkor azt el kell adni, mert egyszerűen nem fogja megérni az új napelemrendszert üzemeltetni

- fogalmazott Balogh József.

Íme, a számok!

A szakértőt arra is megkértük, hogy a jelenlegi ismeretekkel segítsen megérteni a Pénzcentrum olvasói számára, mit jelenthet majd a Lantos Csaba által jelzett bruttó elszámolás az új napelemesek számára, és miben áll a legfőbb különbség a kettő között.

Balogh József szerint az elvet úgy a legkönnyebb megérteni, ha elképzelünk két háztartást (nevezzük őket a példában Kovács és Nagy családnak), akiknek a házuk egymás mellett áll, mindkettejüknek van is napelemrendszere, de pl. a Kovács család nem számít új napelemesnek, Nagyék viszont igen.

A jelenlegi ismeretek szerint januártól az elszámolás a következőképpen fog kinézni (azzal számolva, hogy mindkét háztartás napeleme 100 kWh áramot termelt az adott hónapban, és 90 kWh-t használtak el):

Kovácsék számlája lesz (100 - 90) * 5 ft/KWh-val = 50 Ft. Ennyi pénzt fognak Kovácsék kapni. Ezzel szemben a Nagy-család számlája - mivel ők új napelemesek, tehát bruttó elszámolás vonatkozik rájuk - így fog kinézni:

Bevétel: 100*5 ft/kWh = 500 ft, viszont a kiadási oldalon megjelenik 90*70 ft/kWh= 6 300 forint mínusz, mert addigra az evi 2,523 kWh rezsicsökkentett részt felhasználták, és a piaci áron kell megvenni az áramot 70 ft/kWh-ért.

A két számla között 116-szoros különbséget találunk. Természetesen a számok nem véglegesek, ezt az új rendeletek még szabályozhatják, ám jól látszik, hogy az új napelemesek esetében brutális mínuszt fog jelenteni a bruttó elszámolás.

"Tüntetni" készülnek a napelemesek

A szakértő reagált arra is, hogy a már említett hosszászólók azt is tervezik, hogy egyrészt tiltakozásból, másrészt spórolásból időlegesen kikapcsolják a rendszert, szerintük ugyanis ha ezt sokan, egy időben megteszik, az problémákat okoz az ország áramellátásában - vagyis egyfajta demonstrációt terveznek.

Abban az esetben, ha ezt koordináltan, vagyis egyszerre sokan teszik meg, az valóban tudna gondokat okozni, viszont csak abban az esetben, ha "beszállnak" az ipari napelemparkok is, ez azonban szerintem nem fog megvalósulni. Tudni kell, hogy a lakossági napelem-felhasználás mostanra elérte a 2000 megawattos mennyiséget évente, ám az ipari felhasználás ennél több, 3 ezer megawatt évente - vagyis ez a "tüntetés", mint a számokból látszik is, csak az ipari parkok egyidejű lekapcsolásával okozna zavart

- fogalmazott Balogh József.

Támogatni kellene

Megkérdeztünk egy napelemekkel foglalkozó céget is, hogy szerintük mi várható a piacon, és mi lesz most azokkal, akiknek napelem van a házuk tetején, vagy csak most gondolkodnak a felszerelésen, telepítésen.

Nagyon bízunk abban, hogy a sajtóban és a közösségi médiában megjelent tiltakozó akciókra nem kerül sor, mert nem lesz rá szükség. Reméljük, hogy mielőbb olyan megoldás születik, ami továbbra is támogatja a napelemes rendszerek használatát és ösztönözve lesz a lakosság arra, hogy megújuló energiákban gondolkodjon

- válaszolta megkeresésünkre az Optimum Solar. Azt is hozzátették, hogy rengeteg megkeresést kapnak, de egyelőre csak remélni tudják, hogy a kormány a jövőben is inkább támogatni fogja a megújuló energiák lakossági használatát.

Véleményünk szerint a bejelentett jövőbeni változás, valamint az, hogy majd lesznek részletek, csak bizonytalanságot és dühöt okozott - érthető módon. Nagyon sokan keresnek meg minket a „hogyan tovább”-val kapcsolatban. A későbbre bejelentett részletek ismertében tájékoztatni fogjuk ügyfeleinket és mindazon érdeklődőket, akik hozzánk fordulnak. Az azonban továbbra is biztos, hogy a napelem már most fontos része a magyar energia-mixnek és véleményünk szerint napelem nélkül sem a dekarbonizációs-, sem a klíma-, sem pedig az energiafüggetlenedési terveket nem tudja elérni Magyarország. Napelem nélkül nincs környezeti és gazdasági fenntarthatóság Magyarországon. Az EU által elfogadott REPowerEU, az uniós napelem-stratégia egyértelműen kijelöli az utat, és nagyon bízunk abban, hogy erről nem fordulunk le. Ebből kifolyólag Magyarországon az otthoni napelemes rendszerek telepítését minél inkább ösztönözni kellene, hogy a HMKE-penetráció növekedési üteme fenntarthatóvá váljon

- írták lapunknak küldött válaszukban.

Máshol még az erkélyre is lehet napelemet tenni

De nem csak az elszámolás rendje változik meg, hanem arra sem találtunk mindeddig semmilyen utalást, hogy mi lesz a napelemek különböző más fajtáival, ami nem a háztetőn van. Magyarországon tilos erkélynapelemekkel, konnektoron keresztül visszatáplálni az elektromos hálózatba, a szolgáltatók általános szerződési feltételei ezt nem teszik lehetővé.

Eközben Németországban nemhogy tiltják, de áfamentesen lehet őket megvásárolni, sőt több tartományban még támogatást is adnak az erkélynapelemekre. Sőt 2024-től az adminisztráció is jóval egyszerűbb lehet, és a hálózatba is magasabb teljesítménnyel táplálhatnak vissza az eszközök. Ugyanakkor, a "nagy" fotovoltatikus rendszerekkel ellentétben a szolgáltató az erkélynapelemek által visszatáplált, fölösleges energiáért kint nem fizet pénzt, ténylegesen spórolni csak úgy lehet, ha a megtermelt energiát azonnal elhasználja a háztartás.