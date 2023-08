Tóth Gabi nemcsak a szentendrei házat tarthatja meg, így övé a súlyos hitel is: Krausznak ezért kellett költöznie

Krausz Gábor néhány hónapja még minden szabadidejében megállás nélkül dolgozott a szentendrei családi házon, az első közös otthonon, amit nagy gonddal festett és rendezett be, lesve felesége, Tóth Gabi minden kívánságát - írja a Blikk. Most kiderült, mégis miért neki kell elköltöznie a közös otthonból.

A sztárséf családja most hullik szét, alig két hete derült ki, hogy hat év után véget ért a házassága Tóth Gabival. Krausz már el is költözött szentendrei házukból. A rajongók közül azonban sokan nem értik, miért a felszarvazott férj költözött albérletbe. Viszont a lap információi szerint a tulajdoni lap alapján a szentendrei családi otthon teljes egészében Tóth Gabi tulajdona, ahogyan a rajta lévő, közel 75 millió forintos hitel is.

Krausz a jelek szerint úgy döntött, a romjaiból építi újra az életét, megmutatva, hogy nem omlik végleg össze: mint a szakítások után oly sokan, ő is edzőterembe kezdett járni annak érdekében, hogy a legjobb formáját hozza - írja a lap. "A sport mindenképpen konstruktív megoldás a stresszkezelésre, és egyértelműen hasznosabb, mint alkoholhoz vagy bármilyen tudatmódosító szerhez nyúlni. Hosszabb távon viszont a folytonos edzés sem megoldás, mert pótcselekvéshez vezet, ha az illető ezzel fedi el a fájdalmát, nem hagyva teret a veszteség feldolgozására" – mondta a lapnak Rist Lilla párkapcsolati szakértő.