Elképesztő árak várnak az egyetemistákra: kollégium, vásárlás vagy lakásbérlés, ez itt a kérdés

Az idei évben a megszokottnál jóval többen, körülbelül 126 ezren jelentkeztek felősoktatási képzésre, ami a tavalyihoz képest körülbelül 27 ezer fős növekedést jelent. Azonban az egyetem kezdete azonban gyakran nemcsak új iskolát, de új várost is jelent. Éppen ezért sokakban felmerül a kérdés, hogy milyen kedvező lakhatási lehetőségek közül lehet most választani.

Januárban még elmaradt a lakbérek növekedése az inflációtól a KSH adatai szerint, ezeknek a 2021 elején kezdődő töretlen növekedése 2022 szeptember–decemberében alapvetően egy stagnáló-csökkenő tendenciába váltott át. 2023 januárjában viszont ismét érzékelhetően, országosan 1,7, Budapesten 2,1%-kal nőttek a kínálati bérleti díjak az előző hónaphoz képest. A tavalyi év azonos időszakinál országosan 20, a fővárosban 22%-kal, a 2015. évi bázisidőszakinál pedig 75, illetve 69%-kal voltak magasabbak az idei januári lakbérek.

Azonban július végén már jelentősen megemelkedtek az albérletárak.

Az átlagos lakbérek az elmúlt hónapokban fokozatosan emelkedtek, aminek több oka is van. A minimálbér és a keresetek növekedése miatt a tulajdonosok is bátrabban árazzák be a kiadó lakásokat mint tavaly. A másik fontos tényező, hogy 2022 második felében stagnáltak az albérletárak, mivel a rezsibizonytalanság miatt a tulajok nem mertek emelni. Idén azonban már sokan megtették, mert a rezsidíjak szerencsére nem váltak megfizethetetlenné a bérlők számára sem

- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a HelloVidéknek, hozzátéve, hogy a kereslet növekedése hozzájárult a dráguláshoz is.

Akik a megemelt bérleti díjat nem szeretnék vagy nem tudják kifizetni, azok már az albérletpiaci főszezon indulása előtt igyekeznek szebb, jobb vagy olcsóbb bérleményt keresni maguknak. Mivel a kínálat folyamatosan bővül, van is esélyük arra, hogy találjanak ilyet maguknak

- tette hozzá Balogh László. A portál szakértője szerint a kínálat bővülése a beindult albérletkeringőnek is köszönhető. Az albérletekből kiköltözők miatt ugyanis több ezer lakás szabadul fel a piacon, ahová a tulajdonosok új bérlőket várnak majd.

Azonban nemcsak az alpbérlet az egyetemisták egyetlen lehetősége: szociális alapon pályázhatnak kollégiumi férőhelyre (azonban ebben az esetben készülni kell arra, hogy a helyek száma jelentősen kevesebb, mint az igénylőké, így nem mindenki kerül be), illetve van lehetőség magánkollégiumi jelentkezésre is. Ide pedig jóval könnyebb bekerülni, az ára pedig rezsivel együtt 50 és 75 ezer forint között mozog.