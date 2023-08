Megszólalt az Agrárminisztérium: idén is hatósági árat tesz a kormány a tűzifára?

Közeledik a fűtési szezon, viszont az még egyáltalán nem biztos, hogy 2023-ban is meghirdetik a tavalyról ismert, hatósági áras tűzifaprogramot. Vonatkozó kérdésünkre az Agrárminisztérium azt írta, "a kormány továbbra is biztosítja a rezsicsökkentett árakat a magyar családoknak", amennyiben pedig a tűzifaprogram ismételt meghirdetéséről kormánydöntés születik, arról majd tájékoztatják a közvéleményt. Közben a tüzelő borzasztóan megdrágult Magyarországon: manapság egy mázsa brikett 70 százalékkal többe kerül, mint egy évvel korábban, a tűzifa pedig 16 százalékkal drágult. Ugyanakkor idén nem várható olyan káosz az energiapiacon, mint ami a tavalyi fűtési szezon előtt és alatt volt.

Kérdéses, hogy 2023-ban is meghirdetnék a hatósági áras tűzifaprogramot, legalábbis az Agrárminisztérium a Pénzcentrum ezt firtató kérdésére nem válaszolt egyértelműen. Megkeresésünkre azt írták, hogy "a kormány továbbra is biztosítja a rezsicsökkentett árakat a magyar családoknak."

Amennyiben a tűzifaprogram ismételt meghirdetéséről születik kormánydöntés, tájékoztatni fogjuk a lakosságot

- fogalmazott a minisztérium lapunknak.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tavaly szeptember nyolcadikán jelentette be, hogy hatósági árat vezetnek be a tűzifára 10 köbméternyi mennyiségig a lakossági vásárlók esetében. Akkor az alábbi erdei köbméterárakat határozták meg a fafajtákra:

Keménylombos: 30 000 Ft

Lágylombos: 19 000 Ft

Fenyő: 19 000 Ft

Ugyanakkor ebben nem volt benne sem a fa kiszállítása, sem annak kályhakészre darabolása. Ez a két tétel még távolságtól és mennyiségtől függően további tízezrekkel terhelhette meg a favásárlókat, ha nem tudták maguknak elintézni a szállítást és a favágást.

Az intézkedés idén április 15-ig volt érvényben, és az Agrárminisztérium most kérdésünkre azt közölte, hogy a program alatt összesen több mint 1 253 000 köbméter tűzifára fizettek be az állampolgárok, összesen több mint 170 000 háztartásból.

Ennyivel drágult a tüzelő egy év alatt

A helyzet sokkal drasztikusabb irányba mozdult a hatósági faárak tavaly szeptemberi bevezetése óta, ugyanis a KSH adatai szerint

egy mázsa tűzifa ára tavaly július óta több mint 16 százalékot emelkedett. De ez még hagyján, ugyanennyi brikettért 70 százalékkal többet kell fizetni ma, mint egy évvel ezelőtt.

Manapság 100 kiló "egységes fűrészelt tűzifáért" 8290 forintot kérnek el országosan, tavaly júliusban még 5010 forintba került. 100 kilónyi fabrikett ára egy évvel ezelőtt még 10 570 forint volt, manapság már átlagosan 18 020 forintot kérnek érte. A lenti ábrán látható, mennyire sokkoló volt az áremelkedés egy év leforgása alatt.

A tavalyi árrobbanás mögött az is állhat, hogy a rezsiemelés bejelentése után megindult a roham a fatelepekre a tüzelőért, ami igencsak felverte az árakat. Ráadásul emlékezetes, egy időben több kereskedőnél is hiány alakult ki.

Hogy áll idén a gázhelyzet?

A hatósági áras tüzelőt, ahogy az AM is írta, az elszálló gázárak ellenszereként vezették be. Ugyanis tavaly pont augusztus végén csúcsosodtak ki a gázárak. A legcsúnyább időkben a holland gáztőzsdén 340 euró/MWh környékén tetőztek a tarifák. Ma már ennek töredékére esett vissza az árfolyam, 30-35 euró környékére.

Persze, arról pontos információk nem állnak rendelkezésre, hogy mit tartalmaznak az oroszokkal kötött gázszerződések, de a Népszava friss számításai szerint nagyjából lekövetik a tőzsdei árat. A lap szerint a holland TTF tőzsde irányadó, két hónappal korábbi kurzusához képest májusban – forintban számolva – Oroszország 9 százalékkal drágábban mérte Magyarországnak a földgázt. Így 2023 májusában köbméterenként átlag 173 forintot fizethetett az ország a földgázért az oroszoknak – ez több mint 40 forintos csökkenés áprilishoz képest.

Ugyanakkor, mint megjegyzik, a fűtőanyag nagy- és kiskereskedelmét is végző, állami MVM májusban a rezsicsökkentett tarifájú lakossági gáz minden eladott köbméterén nagyjából 123 forintot veszített, ámde az átlagfogyasztás feletti értékesítés köbméterenként már 374 forintos hasznot hozott a vállalat számára.

A szakértők szerint idén nem várható akkora gázár-robbanás, mint a tavalyi évben volt.

Van elég gáz Európában, van elég gáz Magyarországon. Nem fog jelentkezni akkora igény a gázra, mint tavaly, amikor májustól kezdtek felfutni az árak, mert mindenki igyekezett betárolni

- magyarázta korábbi cikkünkben Holoda Attila energetikai szakértő. A piaci gázárak alakulása azt tükrözi, hogy van Európa környékén elegendő gáz, az LNG-kapacitásokat megfelelően kibővítették. Lehet energiát vásárolni, és ez még akkor is igaz, ha a kínai gazdaság talpra állása megnöveli majd az ázsiai igényeket.

Összességében elmondható, hogy Európa és Magyarország sokkal kényelmesebb helyzetből várhatja a következő fűtési szezont, mint egy évvel korábban. Akkor inkább a pánik uralkodott, de sikerült az orosz földgáz mennyiségét kilencedére csökkenteni, és Európa így is el tudott boldogulni. Ráadásul a kontinensen drasztikusan csökkent a gázigény. Nem csak az alternatív energiaforrások megtalálása sikeres, hanem az orosz gázt is sikerült kiváltani. Magyarországon például 11 millió köbméterről nagyjából 9,5-re csökkent le a földgázigény, ergo kisebb is az az orosz gázmennyiség, amit valahogy ki kellene váltani

- tette hozzá.