Százezernyi magyart érint az új jogszabály: fizetésük egy elég nagy részét levonhatják

A 28. hét sem telt el unalmasan: megérkezett a második nagy hőhullám, vasárnap már pokoli meleg volt, óriási a felfordulás a lakáspiacon, a kormány Sopronbánfalván ülésezett, módosítják a nyugdíjtörvényt, tart az EFOTT, közben a Balaton vagy tele van vagy nincs: ezen napok óta vitatkoznak a szakemberek, de a strandok minősége legalább kiváló! Mi pedig a Gellért fürdő alatt sétálgattunk. Íme a hét legfontosabb, legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon!

Január elsejétől változott az a szabály, amely arról rendelkezik, hogy mennyit vonhatnak le a fizetésünkből, ha a tartozásunkat, melyet nem tudunk fizetni, követeléskezelőnek adják át. Az összeg sok éven át változatlan volt, melyből az alapot számolják, ám most egy emelés történt - de még mindig vannak olyan fontos szabályok, amelyről valószínűleg kevesen tudnak. Ezeket jártuk most körbe szakértőkkel.

Akár még szándékos bűncselekménnyel is megvádolhatják az ámokfutót, és akkor a biztosítója is visszakövetelheti tőle minden költségét.

A forgalomba helyezési adatokban ugyan még nem látszik, mekkora a visszaesés a magyar autópiacon, viszont az új szerződések tekintetében már érezhető, hogy a helyzet nem túl rózsás egyik márkánál sem - mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Nagy Norbert. A Kia Magyarország elnöke többek között arról beszélt, hogy nagy számban mondanak vissza korábbi megrendeléseket is az ügyfelek a legtöbb hazai márkánál, így a kereskedők most jellemzően komolyabb készletekkel rendelkeznek, ezeknek az autóknak ki kell pörögnie, ezért kedvezményeket hirdetnek rájuk - így jól járhat, aki mostanában venne új autót. A szakember kifejtette, most érkezett el az a pont, amikor a Kia ismét tud vállalni árgaranciát egy bizonyos euróárfolyamig. Arról is kérdeztük, mit tapasztalnak a finanszírozási oldalon: elmondta, nem meglepő, hogy ilyen magas kamatkörnyezetben kevesen mernek hitelre autót venni, viszont újra népszerűek a változó kamatozású termékek - ugyanis az ügyfelek is azzal számolnak, folytatódik a kamatcsökkentés. Szóba került az is, hogy miért nem vonzó manapság a fiataloknak az autószerelő szakma és az egyre szigorodó EU-s normák is terítékre kerültek.

Dübörög a nyár, tombol a forróság, ám az idei felmérésekből úgy tűnik, egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a nyaralást: a magyarok 60 százaléka olcsóbb helyekre, vagy egyáltalán nem utazik. Pesze a kikapcsolódásnak nem az utazás az egyetlen formája, akár a saját városunkban is mozoghatunk turistaként, felfedezhetjük már ezerszer látott, de éppen még soha észre nem vett titkos szegleteit, utcáit, házait, kertjeit, tereit. A város „újhullámos” (újra)felfedezése nem éppen friss jelenség, már legalább egy-másfél évtizedes trendről beszélhetünk, de úgy tűnik, a sikere töretlen. A hagyományos, évtizedek óta létező "lokálpatrióta" séták helyén ma olyan már izgalmas komplex programokon vehetünk részt, olyan tudásanyaghoz, szemléletmódhoz juthatunk hozzá, ami akár egy életre megváltoztathatja a a magyar fővárosról alkotott képünket. A Cashtag legújabb részében városi sétára indultunk, méghozzá a Gellért fürdő alá, és eljutottunk egészen az Ősforrásig.

Horvátország 2023. január 1-jén csatlakozott a schengeni övezethez, ami miatt sokan gondolhatják, hogy nem kellenek okmányok a határátkeléshez.

A kormány januárig visszamenőleg nyugdíjkorrekciót fog végrehajtani, ha az évközi adatoknál a tervezettnél magasabbra várható az éves átlagos infláció - mondta el a Pénzügyminisztérium. A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa 3 százalékos emelést kért, ami nagyjából 160 milliárd forinttal terhelné az államkasszát.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény módosítását kezdeményezi Semjén Zsolt (KDNP) és Gulyás Gergely (Fidesz): a kormánypárti politikusok rögzítenék, hogy kizárólag azokat illeti meg a Nők 40 kedvezményes nyugdíjjogosultság, akik 40 évig nőként dolgoztak.