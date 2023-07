Lejutottunk Budapest titkos bunkerébe: ki nem találod, milyen kincsek lapulnak a város alatt

Dübörög a nyár, tombol a forróság, ám az idei felmérésekből úgy tűnik, egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a nyaralást: a magyarok 60 százaléka olcsóbb helyekre, vagy egyáltalán nem utazik. Pesze a kikapcsolódásnak nem az utazás az egyetlen formája, akár a saját városunkban is mozoghatunk turistaként, felfedezhetjük már ezerszer látott, de éppen még soha észre nem vett titkos szegleteit, utcáit, házait, kertjeit, tereit. A város „újhullámos” (újra)felfedezése nem éppen friss jelenség, már legalább egy-másfél évtizedes trendről beszélhetünk, de úgy tűnik, a sikere töretlen. A hagyományos, évtizedek óta létező "lokálpatrióta" séták helyén ma olyan már izgalmas komplex programokon vehetünk részt, olyan tudásanyaghoz, szemléletmódhoz juthatunk hozzá, ami akár egy életre megváltoztathatja a a magyar fővárosról alkotott képünket. A Cashtag legújabb részében városi sétára indultunk, méghozzá a Gellért fürdő alá, és eljutottunk egészen az Ősforrásig.

A nyári főszezon kellős közepén a többség éppen nyaral, a nyaralását szervezi, esetleg éppen az emlékeit rendezgeti. Már aki megteheti. Az utazás alapvető emberi drive, azaz olyan késztetés melynek nehéz ellenállni: az új helyek, az új emberek megismerése, az új élmények iránti vágy egészen ősi hajtóerő az emberben, sokan az összes spórolt pénzüket erre költik. Ebből azonban idén úgy tűnik, nincs sok.

A jelenlegi gazdasági helyzetben ugyanis, aki csak teheti, igyekszik visszafogni a kikapcsolódással járó költéseit. A Pénzcentrum nagy utazási felméréséből is az derül ki, hogy sok családnak idén már tényleg csak álom a nyaralás: 60 százalékuk egyáltalán nem utazik sehova, vagy a szokásosnál olcsóbb úti célt keres. Válaszadóink 14 százaléka nyilatkozott úgy, hogy egyszer sem utazik, és feltehetően nem azért, mert nincs kedve (84,4 százaléknak fontos az utazás), hanem mert már nem engedheti meg magának.

Rólunk mesélnek az utcán, nekünk mesélnek a terek

A szabadidős kikapcsolódáshoz azonban nem kell több száz, vagy akár több ezer kilométert utazni, a főváros is kínál izgalmakat bőven, így jó esetben pár metrómegállóval odébb már olyan helyekre juthatunk el, melyek nem hogy egy turista, de még egy átlagos városlakó előtt is rejtve maradnak nagy valószínűséggel.

Az idén 150 éves Budapestet különleges és egyedi hellyé teszi Európában például a város sajátos kávéházi kultúrája az egyedülálló fürdőfővárosi szerepe. Itt egyszerre élhető meg egy metropolisz izgalmas vibrálása és a természeti értékek közelsége – áll a főpolgármesteri köszöntőben.

De a kép ennél azért árnyaltabb. Budapesten jó élni, mindenféle összehasonlításban pozitív a kép. Rendkívül jó adottságai vannak, akár a természetföldrajzát, akár a történelmi örökségét nézzük, pompás a tömegközlekedése, és elképesztően jó a kulturális élete.

Budapestben az a jó, hogy noha semmiben nem a legjobb, például egyik építészeti stílusból sem itt található a legjobb épület, de mindenből annyira magas az átlag, annyira sokszínű, mint sehol máshol a világon. És ugyanez igaz a kulturális életére, az éjszakai életre, a rekreációs lehetőségekre, és minden egyébre is. Ez egy egészen páratlan és fantasztikus együtt állás. Az összes hiba abból adódik, hogy vannak ezek a hatalmas értékeink, építészeti, kulturális, természeti, de ezeket abszolút nem becsüljük semmire. Folyamatosan pusztítjuk ezeket

- mondta el korábban a Pénzcentrumnak adott interjúban Zubreczki Dávid, a legendás Urbanista blog alapítója, író, építészeti mesemondó.

A város alattunk és körülöttünk folyamatosan változik, ez ellen kár küzdeni, sokkal fontosabb felismerni, megismerni és megmenteni az értékeit. Persze mindenkinek mást jelent a város, mint szövet: mindenki más-más szegleteiben mozgunk, és hiába apad a népsűrűség, még mindig annyira tömött és hatalmas, hogy talán egy élet is kevés arra, hogy valóban megismerjük. A CashTag most viszont olyan helyekre is bejutott, amelyek csak ritkán nyílnak meg a nyagyközönségnek. Íme:

De törekedni kell és lehet rá: pont ez a kíváncsiság hívta életre a városnéző túrákat, melyek alkalmával nem csak rácsodálkozhatunk ezerszer látott terekre, épületekre, de olyan helyekre is bejuthatunk, ahová amúgy „civilként” esélyünk sem lenne. Az Imagine-nel például a Gellért Fürdő alá volt lehetőségünk benézni, megtekinteni az Ősforrást, ahonnan a gyógyvíz ered. Ezen a sétán a föld alá viszik le az igazán bátrakat és kíváncsiakat, hogy még a felújítás miatti bezárás előtt néhány alkalommal be tudják járni a Szent Gellért Gyógyfürdő alatt rejtőző titkos járatokat, alagutat, barlangot.

A város „újhullámos” (újra)felfedezése nem éppen friss, már legalább egy-másfél évtizedes trendről beszélhetünk, az urbanista blog sikere és a városnéző séták példázzák ezt a folyamatot a legjobban.

Ezek az újfajta séták azt kezdték el megmutatni, hogy mitől igazán érdekes a város, amit csak látszólag ismerünk

- mondta el a Cashtagnek Zubreczki. Az Imagine városnézőtúrák is pontosan 15 éve indultak egy Kulturális Örökség Napok keretében, tulajdonképpen egy kísérletként, és ebből nőtte ki magát. Mostanra évente nagyjából 20 ezer embert sétáltatnak meg – elképesztően népszerű tehát ez a fajta szolgáltatás a fővárosban. Legnépszerűbb túrájuk, a zászlóshajójuk a Titkos Kertek És Terek a Belvárosban, mely során a városban megbújó zöld oázisok, a hétköznapokban nem látható magán- és intézményi kerteket látogatják meg a résztvevők.

Persze a különböző tematikájú helytörténeti séták nem ismeretlenek, évtizedek óta léteznek lokálpatrióták által szervezett ehhez hasonló események, de professzionális keretek között csinálni, ebből egy üzleti vállalkozást felépíteni már egy következő szint, de nem lehetetlen.

A szegmens Budapest központú, bár több vidéki nagyvárosban is vannak hasonló események, ma nagyjából 10 olyan cég él meg a piacon, aki ezzel foglalkozik, közülük 2-3-nak van, akiknek sok sétájuk van, rendszeresen hirdetnek. A piacon lévő szolgáltatások minőségéről a Zubreczki Dávid elismerően nyilatkozott:

Azt lehet mondani, hogy jelenleg magas a minőségűek ezek a séták, hiszen azok, akik elindították, már a kezdetektől komoly tempót diktálnak, kifejezetten igényes színvonalat visznek.

Ám ezeket a típusú szolgáltatásokat sem kerüli el az infláció, így ők is kénytelenek voltak árat emelni, 15-20 százalékot minimum. De nem csak az emelkedő költségek, a kata eltörlése is fájdalmasan érintette őket: több a kiadás, több az adminisztráció.

Az Imagine séták nagyjából az 5 ezer - 6 ezer forintos sávban mozognak, nem egységesek, bár nagy különbség nincs köztük. Folyamatosan monitorozzák a konkurens kulturális termékek árait, és azok alapján határozzák meg a sajátjaikat. A hasonló árakkal működő Zubreczki Dávid, mint elmondta csak ebből nem élne meg, több lábon áll, de aki profin csinálja, és csak ezzel foglalkozik, annak szerinte van esélye a nyereséges működésre.