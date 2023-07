Börtönbe kerülhet az adócsalással vádolt magyar zenész: már a vagyonából is lefoglaltak a hatóságok

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Börtönbe is kerülhet az adócsalási ügybe keveredett zenész. Mint kiderült a hatóságok már bizonyítékokat és különböző vagyonelemeket is lefoglaltak nála, összesen 20 millió forint szja-t nem fizetett be százmilliós nagyságrendű YouTube-os bevételei után.

Bizonyítékokat és különböző vagyonelemeket is lefoglaltak annál a magyar zenésznél, aki adócsalási ügybe keveredett, és a gyanú szerint 100 milliós YouTube-bevételeit nem vallotta be a NAV-nál - írja a Blikk. A lap szerint 20 millió forintnyi személyi jövedelemadóval maradt adós az előadó. Lehetséges, hogy ebben már a büntetőkamatok is benne vannak, emellett az adóbírság is milliós tétel lehet, amit szintén bevasalnak a zenészen. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Emlékeztetnek, hogy az érintett előadó akár börtönbe is kerülhet, ugyanis a Btk. 396. pontja szerint költségvetési csalásnak minősül, ha költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy a valós tényt elhallgatja. Ha a költségvetésnek ezzel okozott kár összege ötmillió és ötvenmillió forint közé esik, az már jelentős vagyoni hátránynak számít - ugye, az érintett 20 millióval tartozik. Így egytől öt évig tartó szabadságvesztés lehet a büntetés, illetve, ha a bűncselekményt üzletszerűen követték el, akkor kettőtől nyolc évig terjedő lehet az ítélet. Ezt korlátlan mértékig enyhíthetik, ha az illető a meghatározott költségvetési csalással okozott vagyoni hátrányt a vádirat benyújtásáig megtéríti. Kapcsolódó cikkeink: Ő lehet az adócsalási ügybe keveredett magyar zenész: 100 milliós bevételét nem vallotta be

Lecsapott a NAV a népszerű zenészre: nagyon komoly összegű adócsalással vádolják

