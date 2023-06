Eddig kell várni az ingatlanpiac csúcsára: most elmondta a szakértő, mikor kaszálhatunk

Több mint 50 százalékkal esett vissza az elmúlt egy évben az ingatlan adásvételek száma és az érdeklődők szintjén is jelentős volt a csökkenés.

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa közölte, most az tud igazán jó vételt nyélbe ütni, aki készpénzzel vásárol, ebben az esetben ugyanis akár 20-30 százalékot is lehet az alkudni. A szakember arra számít, hogy egy-másfél év múlva lendül fel újra a piac.

Az ideális ingatlanpiaci forgalomhoz az optimizmus és a jó hitelezés kettősére lenne szükség, de jelenleg egyik sem adott. A vevők jellemzően kivárnak, a kamatkörnyezet még mindig csak közelít az egészséges szinthez, emiatt pedig 70 százalékot esett vissza a hitelezés reálértéken az elmúlt időszakban.

A cég alapítója elmondta, a tranzakciószámok országszerte jelentősen visszaestek, jóval kevesebbszer csörög az eladók telefonja. Ez a trend ugyanakkor nagy lehetőséget jelent mindazok számára, akik készpénzért vásárolnának új ingatlant.

Elég jól járnak ezekben a hónapokban azok, akiknek nincs szüksége hitelre az ingatlan megvásárlásához. Tapasztalataink szerint több mint 20 százalékot is le lehet alkudni egy lakás árából, ha valaki készpénzzel állít oda a tulajdonoshoz. A 36 milliós áron kínált, sztenderd kétszobás panellakásokra például jellemzően 30 milliós ajánlatok érkeznek, és vannak olyan érdeklődők, akik megnéznek 50 ilyen típusú ingatlant és azt veszik meg, ahol ezt az engedményt meg is kapják

– mutatott rá.

Hozzátette, előfordult olyan helyzet is, amikor egy 100 millió forintért kínált, felújítandó ingatlanból 30 millió forintot elengedett az eladó leginkább azért, mert az árat egy összegben, azonnal megkapta. Gadanecz Zoltán kérdésre kifejtette, arra számít, hogy egy-másfél év múlva lendül fel az ingatlanpiac, ennyi idő után tapasztalható majd a lakások újabb értéknövekedése.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kormánynak feltett szándéka lehet jövőre, hogy az életszínvonalon javítsanak, ezért élénkíthetik a lakástámogatásokat. Ha az uniós pénzek megérkeznek, az az ingatlanpiacot is felélénkítheti

– mutatott rá.

Mindent összegezve úgy fogalmazott, aki most vásárol ingatlant, az hosszú távon nagyot kaszálhat az üzleten, hiszen amint stabilizálódik a piac, úgy nő majd az adott ingatlan értéke is. Akár 40 százalékot is tudnak keresni majd azok, akik a közeljövőben vesznek, jó alkuval lakást.