Nyoma sincs a luxuslakások piacán már a válságnak? Nem viselte meg a magyar elitet a rezsikrach

A lakáspiac prémium és luxus szegmensét sem kerülte el a tavalyi megtorpanás, de mint annyi más ezen a szűk piacon, a visszaesés is mutatott sajátosságokat. Az OTP Ingatlanpont szakértője szerint az árak jellemzően stabilak maradtak, már kora tavasszal kezdtek visszatérni a vevők is, s reméli, hogy őszre ismét felpörög a piac.

A lakáspiac prémium szegmensében a jelenlegi árak 100-200 millió forintnál kezdődnek, s 2-3 milliárd forint körül tetőznek, a befektetési ingatlanok, szállodák vagy akár irodaházak ugyanakkor ennél sokkal magasabb áron kelnek el. Az ide sorolt ingatlanok nem csupán e miatt emelkednek ki a mezőnyből. Mindegyiknek van valamilyen különlegessége, akár az elhelyezkedése, mérete, felszereltsége, története, az építésének minősége, vagy a hozzá tartozó szolgáltatások, melyek különösen vonóvá teszik. Az ide sorolható házak, lakások legtöbbje teljesen egyedi, ahogy a potenciális vevőik is legtöbbször valami kifejezetten hozzájuk illőt keresnek. Emiatt a prémium szegmens általában jóval mérsékeltebben reagál a piac általános rezdüléseire.

A mostani lakáspiaci lejtmenet esetében ez azt jelentette, hogy a megtorpanás rövid ideig tartott, és az árak sem indultak el lefelé. Ahogy Heinrich Krisztina, az OTP Ingatlanpont exkluzív menedzsere felidézte, ugyan itt is érezték 2022 nyarától, hogy a vevők kivárnak, az árak esésére számítanak, de ez nem következett be. Az eladók ugyanis nem engedtek, maguk is kivártak. Míg a széles piacon, a "tömeglakásoknál" már húsz százalékos alkulehetőségekkel is lehetett találkozni, itt még maga az alku sem vált jellemzővé. Ahogy világossá vált, hogy nem lesz áresés, idén február-márciusban elkezdtek visszatérni a vevők. Egyes kategóriákban, ahol általában szűkebb volt a választék – mint például a budai villáknál, vagy az újépítésű lakásoknál –, már most is folyamatos és az egy évvel korábbit meghaladó az érdeklődés, bár a 2021 év végi szintet még nem éri el. Heinrich Krisztina egyetlen kivételt említ, a főváros agglomerációját, az ottani kereslet megtorpanása a mai napig tart, a luxuskategóriában egyedül ott nem állt helyre a piac. Az agglomeráció viszonylagos leértékelődése látszólag összhangban van azzal az általános tapasztalattal, hogy a rezsifélelmek tavalyi fellángolása a nagy zöldövezeti házak helyett inkább a kis városi lakások felé terelte az érdeklődést. A luxusszegmensben a "rezsikrízis" is kicsit másképp csapódott le, nem keresnek miatta kisebb lakásokat, de arra azért jobban figyelnek, hogy az ingatlan fenntartása lehetőleg gazdaságos legyen.

A piac feléledését jelzi, hogy visszatértek a külföldi vevők is, a már megszokott európai, kínai és arab érdeklődők mellett Heinrich Krisztina tapasztalatai szerint idén megjelentek az afrikai és indiai befektetők is, utóbbiak például már szállodák iránt is érdeklődtek.

EZ IS ÉRDEKELHET Már az MNB sem köntörfalaz: állami támogatás nélkül szinte lehetetlen lakást venni Budapesten Az MNB legfrissebb Lakáspiaci jelentése szerint azoknak a családoknak is elég nehéz a helyzete, akik jogosultak valamilyen állami otthonteremtési támogatásra.

A legkeresettebb célpontok tekintetében kevés a változás. Szokásosan, illetve újra felkapott a budapesti belváros, ahol különösen az exkluzív épületekben található testre szabható lakásokat keresik. „Van, aki már eleve hozza magával a belsőépítészét” – jegyzi meg az ingatlan-menedzser, felidézve azt is, hogy ezen a területen különösen nagy érték a lakáshoz tartozó garázs, és akad ügyfél, aki az otthonához rögtön négyet is akar, hiszen annyi autója van. Itt, a belvárosban egy újépítésű luxuslakás négyzetméterára ma már 2-3 millió forint között mozog.

Ugyancsak felkapott Buda II. kerületében a Rózsadomb környéke, illetve a XII. kerület belső része. Errefelé elsősorban a nagyobb házakat, villákat keresik, esetleg egy-egy újépítést, ami a belvárosihoz hasonló árakon érhető el. Heinrich Krisztina említ néhány példát az aktuális budai árlapról: egy 4-500 négyzetméteres felújítandó villa közel 1 milliárd, egy ugyancsak klasszikus villa, de már szépen felújítva, dupla telekkel 2-3 milliárd, egy újépítésű 3-400 négyzetméteres minimál stílusú villa medencével 1,2-1,3 milliárd forint.

A Balaton mellett a prémium kategória két kulcsszava a "vízparti" és a "panorámás". Az ilyen villák, legyenek akár klasszikusak vagy újonnan építettek, elérhetik vagy meg is haladhatják az 1 milliárdos árat, míg egy vízparti telek elmehet 4-500 millióért is.

Bár nagy vonalakban ugyanazt jelentik a luxus kategóriájú ingatlanokkal szemben támasztott igények, mint korábban, időről időre feltűnnek közöttük apróbb újdonságok, és ezek nem csupán a technológiai fejlődésből, az otthonok "okosításából" fakadnak. Erre friss példaként azoknak a nagycsaládosoknak az esetét idézi a szakember, akik mostanában próbáltak költözni 3-4-5 gyermekkel. Ennek kapcsán tűnt ki, hogy jelenleg a luxuskínálatban sincs számukra elegendő hálószoba, még az új építéseknél is hiányzik általában egy vagy kettő.

A prémium szegmens kilátásait tekintve Heinrich Krisztina bizakodó. Az érdeklődés és a tranzakciószám újra nő, ami alapján azt reméli, hogy ha a kamatok csökkenése is besegít, akkor ősztől valóban felpöröghet a piac ebben a szegmensben.