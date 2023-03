Sorra veszik a magyarok a házakat ezeken a tóparti településeken: már nem a Balaton a favorit?

Évről évre több vásárlót vonzanak a Tisza-tóhoz a térség különleges természeti adottságai, fejlődő turisztikai attrakciói és az átlagosan 25-30 milliós helyi ingatlanárak együttesen. Saját részre és befektetésnek is vásárolják az ingatlanokat - írja a VG. A balatonitól és a velencei-tavitól jócskán elmaradó helyi ingatlanárak még mindig olyan alacsonyak, hogy már pusztán emiatt is több az érdeklődő.

A tóparti településeken 30 millió forint alatti átlagáron kínálják az ingatlanokat még most is az ingatlan.com adatai szerint. A legértékesebbek a tiszafüredi ingatlanok, ahol csaknem 40 millió volt a napi középár, ezt követi a poroszlói piac több mint 30 milliós átlagárral. Sokat számíthat, hogy a település főútról elérhető, és Budapestről közvetlen vasúti járatokkal, átszállás nélkül megközelíthető. Abádszalókon és Kiskörén is 24,5 millió forint körül mozog az átlagos kínálati ár, Sarudon egymillióval több, 25,6 millió az aktuális árszint. A tóparttól távolabb fekvő tiszaderzsi lakóövezetben kínált ingatlanok árszintje viszont fele a környékbelieknek.

A Balatonhoz képest ma már harmadáron lehet a Tisza-tónál vásárolni, miközben a fővárosból ugyanúgy egy-másfél óra autózást jelent. A térségben idővel a nyaralótulajdonosok kivásárolhatják a helyi lakosság egyre nagyobb részét. A kínálatot többnyire vegyes falazatú, illetve vályogból épült házak és Kádár-kockák adják, a tó körül jellemzően olyan régebbi nyaralók találhatók, amelyek esetében a vételáron felül tetemes felújítási költséggel is kell kalkulálni - írják. A Duna House tájékoztatása szerint mivel intenzívebb lett a tókörnyéki ingatlanok iránti kereslet, a népszerűséggel az ingatlanárak is növekedtek,

már millió feletti négyzetméterárakkal is lehet találkozni a kínálatban.