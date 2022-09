Indul az állami tűzifaprogram: itt vannak a részletek, ezekre a buktatókra sokan nem gondolnak

Indul a hatósági áras tűzifaprogram, már lehet jelentkezni az erdőgazdaságoknál háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben az ország 152 értékesítési pontján. A kijelölt befizetőhelyeken többnyire egyelőre az igényeket fogadják, illetve be lehet fizetni a megrendelt tűzifa árát, viszont azok az erdőgazdaságok, amelyek rendelkeznek a megrendelt tűzifamennyiség készleteivel, az átadást is megkezdik.

Az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységes áron vásárolható meg – közölte Nagy István agrárminiszter. Az igényt személyesen, telefonon és e-mailben is lehet jelezni.

A tűzifaprogramban keménylombos, lágylombos és fenyő tűzifa alapanyag vásárolható; az egyes állami erdőgazdaságoknál az adott területre jellemző fajösszetétel szerint. A program keretében az állami erdőgazdaságoknál vásárolható hengeres tűzifa egységes maximált, forgalmi adót is tartalmazó ára tűzifa fajtánként, erdei köbméterenként:

Keménylombos: 30 000 Ft

Lágylombos: 19 000 Ft

Fenyő: 19 000 Ft

Ezen felül az erdőgazdaságok továbbra is biztosítják a rőzsegyűjtés lehetőségét, ami a rászoruló családoknak jelenthet segítséget - közölték.

Mit jelent a 10 erdei köbméter?

Az erdei köbméter tűzifa mennyiségének mértékegysége lehet, mely egységesen 1 méteres sorokba rendezett, 1 méter hosszúságú feldolgozatlan farönkökből rakott 1,7 méter magasságú farakás. (A magasság 1,7 méteres a hézagok miatt). 10 erdei köbméter tehát az 1 méter hosszú farönkökből rakott, 1,7 méter magas, 10 méter hosszú farakást jelenti. Kérdés, hogy mennyire is lesz száraz a fa, mert erre a paraméterre a kormány nem tért ki, így a tüzelő tömege eltérő lehet.

Vannak buktatói a tűzifaprogramnak

Fontos, hogy a tűzifaprogramban a 10 köbméteres mennyiségbe beleszámít az állami erdőgazdaságoknál 2022. május 1. után vásárolt tűzifa mennyisége. Vagyis aki előre megvette a tüzelőt, az most nem tud hatósági áron ismét 10 köbmétert venni - így akár rosszabbul is járthattak, írja azenpenzem.hu. Arra is felhívták a figyelmet, hogy

a programban hengeres tűzifa vásárolható, melynek átvételi pontról a felhasználási helyre történő szállításáról a vásárlónak kell gondoskodnia.

Azonban nemcsak a szállításról, hanem a tűzifa felaprításáról is a lakosságnak kell gondoskodnia, amely jelentősen növelheti a költségeket. Az szintén nem mindegy, hol veszi meg az ember a tűzifát, a településhez tartozó erdőgazdasághoz kell fordulnia. Az egyes erdészeti társaságok működési területéhez tartozó települések listája letölthető a kormány oldaláról.

Az sem elhanyagolható szempont, mikor fogja megkapni a lakosság a tüzelőt. Hiszen a tűzifaprogramot már szeptember elején bejelentették, a részletekről akkor még keveset lehetett tudni. Az indulásban eleve volt csúszás, és megérkezett az őszi rossz idő is, hamarosan tehát időszaerű lesz begyújtani.