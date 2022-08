Tűzifa árak 2022: mennyi tűzifa kell egy télre, 1 m3 tűzifa hány mázsa?

A rezsicsökkentéssel kapcsolatos törvénymódosítások következményében újra megugrott a hagyományos fatüzeléses fűtőtestek iránti érdeklődés – nem is csoda, hiszen egy olyan család számára, akik többet igényelnek az átlagfogyasztásnál, a rezsiköltségek a korábbiak többszörösére emelkedhetnek. Hol tartanak a tüzifa árak 2022-ben, milyen bükk és akác tüzifa árak, kalodás tüzifa árak az irányadók?

Cikkünkben mindent elárulunk a tüzifa vásárlás kapcsán: 1m3 tüzifa hány mázsa (1m3 tüzifa hány q), ugyanígy egy kaloda tüzifa hány mázsa? Mekkora lehet a kaloda? Hogyan kalkuláljunk a tűzifával: mennyi tüzifa kell egy télre, mi a helyzet az átmeneti időszakokkal? Milyen tüzifa tároló használata ajánlott az olyan családoknál, akiknek nincs fáskamrája, pincéje? Mikor érdemes tűzifát venni?

A tüzifa felhasználása

A tüzifa nem más, mint fűtőanyagként felhasznált fa, többféleképpen is feldolgozzák (faszén, égetett faszén, brikett, pellet stb.), az emberiség évezredek óta használja fűtésre, mint megújuló energiaforrást. Az teszi a tüzifát „tüzifává”, hogy a fűtőanyag megjelenésében felismerhető a faanyag eredeti formája – tönkje, ágai stb. A tüzifát a fűtőalkalmatosságban (pl. kandalló, fatüzeléses kályha) elégetjük, a folyamat során a fa 85%-ban gázzá, 15%-ban szénné alakul, mindez energiát termel.

Milyen tüzifa fajták vannak?

A leggyakoribb tüzifa fajták közé az akácfa, a bükkfa, a kőris, az éger, a tölgy és a gyertyán tartoznak, ám forgalmazótól függően más fafajtákkal is találkozhatunk. Gyakran lesz tüzifa a kivágott beteg, öreg gyümölcsfákból is, sőt, nemesebb fafélék lehulló darabjai is kerülhetnek a tüzifa közé, amelyeket nem tud hasznosítani a bútoripar. A tüzifa fajták forgalmazása 2016 óta EU-s szabályozási feltételek szerint történik, a felügyeletet a NÉBIH végzi, a szabályok szerint az eladónak számlát, szállítójegyet, vásárlói tájékoztatót kell adnia a vevőnek. A kereskedőnek hirdetéseiben fel kell tüntetnie EUTR technikai azonosító számát vagy erdőgazdálkodói kódját is.

Lakossági tüzifa és kereskedelmi tüzifa

A két tüzifa kategória csak a mértékegységében különbözik egymástól. A tüzifa forgalmazók a tüzifa mértékegysége kapcsán a mázsát (mázsa jele: q), a kilogrammot (kg) és a köbmétert (m3) használják, a tüzifa forgalmazható kalodában és kaloda nélkül is. A kaloda egy olyan tárolóeszköz, amiben egyszerű szállítani, tárolni a tüzifát, a térfogata gyakran 1 erdei köbméter (1x1x1,7), ami kb. 1,7 m3 fát jelent, de 1x1x1 m-es kaloda is vásárolható.

1 m3 tüzifa hány mázsa? Átlagosan 5-7 q között változik, azaz 500-700 kg.

1 kaloda tüzifa hány mázsa? A kalodás tüzifa (1x1x1,7m) kb. 10-13 q (1.000-1.300 kg tüzifa).

Azt, hogy mennyi egy kaloda vagy egy köbméter tüzifa súlya, nagyban befolyásolja a fa fajtája! Egyes fatípusok könnyebbek, gyorsabban égnek (pl. fenyő), míg mások, az ún. keményfák jóval tömörebbek, lassabban égnek, több energiát adnak le, ezért értékesebbek is.

Súlyra vagy térfogatra vegyük a fát?

Az attól függ, hogy száraz vagy nedves fáról van-e szó, illetve, hogy ömlesztett m3 vagy sorba rakott fa áll-e rendelkezésünkre. A legtöbb esetben a kalodás tüzifa vagy a köbméterben meghatározott tüzifa vásárlása az ideálisabb eset, feltéve, ha benne a fa nem ömlesztve van, hanem sorba rakva (az ömlesztett tüzifa esetében nagyobb térfogatra kevesebb tüzifa jut, becsapós lehet). A mázsában meghatározott tüzifa esetében a fa nedvességtartalma okozhat komplikációkat, hiszen a nedves fa jóval többet nyom a száraznál, így ugyanazért a fáért többet kérhetnek el.

Mennyi tüzifa kell egy télre?

Nehéz megállapítani, hogy egy átlagos háztarásnak mennyi tüzifa elég télre, hiszen mindez függ a befűteni kívánt ingatlan méreteitől, a szigetelésétől, attól, hogy mennyit kell fűteni (mennyit vagyunk otthon) és hogy mennyire szeretnénk meleget, hiszen nem mindegy, hogy 20°C a cél, vagy hogy 28°C-on szeretnénk ellenni. A fűtőberendezés típusa is befolyásolhatja mindezt, hiszen nem mindegy, hogy kályhánk, kandallónk, cserépkályhánk van-e.

Egy manapság átlagosnak mondható, 100 m2-es családi ház esetében, ha kb. 24°C-os kellemes meleget szeretnénk elérni, a legrosszabb szigetelési adottságok mellett télire elegendő lehet 7-8 m3 tüzifa (modern vegyestüzelésű vagy faelgázosító kazán esetében), ám ha elavult a fűtőberendezésünk, akár 12-13 m3 tüzifa is szükségessé válhat. Kitűnő állapotú szigetelés esetén ugyanezekkel a kritériumokkal számolva a tüzifa mennyisége a felére, vagy annál is kevesebbre csökkenthető, akár 3 m3 tüzifa is elég lehet télire.

Fontos: minden ingatlannak, fűtőeszköznek egyediek az adottságai, minden családnak másak a fűtési igényei, ezért célszerű a kiszámított szükséges tüzifa mennyiségnél többet venni, a számítások kapcsán minden igényünket figyelembe venni. Arról se feledkezzünk meg, hogy az átmeneti időszakok is lehetnek hidegek, manapság már nem ritka a télies március, ami extra tűzifát igényelhet.

Milyen a jó tüzifa tároló?

Az ideális tüzifa tároló egy felülről zárt, az esőnek jól ellenálló építmény, ami oldalról hagyja szabadon szellőzni a fát, hogy az kiszáradhasson, ne fülledjen be. A tüzifa jól tárolható szellős kamrában, pincében, padláson is, sokan designelemként használják otthonukban, különféle formájú, dekoratív tárolószekrényekben, például a kandalló mellé téve. Fillérekből is megoldhatjuk a kérdést, ha kevés fáról van szó és szeretünk barkácsolni, ám a nagykereskedésekben több tíz, sőt, több százezer forintot is elkérhetnek egy kiváló tüzifa tárolóért.

Tüzifa árak 2022: mennyibe kerül idén a tüzifa?

A legolcsóbb tüzifa fajta a gyűjtött tüzifa, emellett minden tűzifa típus esetében a vékony darabok az olcsóbbak (2.500-5.000 Ft/m3), a vastag, hasítható darabok a drágábbak (bruttó 5-10.000 Ft/m3). A rendes, vastag tüzifa ára (amit hasáb formájában tüzelünk el) a fa fajtájától függően változik: tüzifa árak 20.000 Ft és 30.000 Ft/m3 (a bükkfa, akácfa tüzifa árak) környékén mozognak. A legdrágább, legjobb tüzifa fajták a bükk, a gyertyán és az akác, őket követi a cser, a tölgy, de a kőris és a juhar is népszerű. A kalodás tüzifa árak ezzel együtt mozognak, átlagosan 50-60.000 Ft egy kaloda tüzifa ára.

Mire figyeljünk a tüzifa vásárlás kapcsán?

A tüzifa vásárlását célszerű nyárra időzíteni, sokan már az előző nyáron felvásárolják a fűtőanyagot a következő évi fűtőszezonra (így biztosan van ideje a fának kiszáradni, fűtőértéke jobb lesz). Amennyiben nem vagyunk jártasak a témában, kérjük ki szakember tanácsát, hiszen a kereskedőnél előfordulhat, hogy nem azt a tüzifa fajtát kapjuk, amit megrendeltünk. Lehetőség szerint kalodás tüzifa vagy köbméteres tüzifa vásárlását célozzuk meg, figyeljünk arra is, hogy ez ne ömlesztett hasáb legyen, hanem sorba rakott! Mindig száraz fával fűtsünk, a tüzifa tárolása kapcsán pedig ügyeljünk a nedvességtől való takarásra, illetve a tüzifa tároló szellősségére.