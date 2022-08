Őrült, aki ilyen fával fűt az idei télen: ők lehetnek a rezsiemelés legnagyobb áldozatai

Nemcsak gazdaságtalan, de veszélyes is lehet idén kivágott fával tüzelni a télen - figyelmeztetett Lengyel Gábor kályhaépítő és -tervező. A szakember szerint ugyanis a nedves tüzelő tönkreteheti a kályhánkat, sőt, a kátrányosodás kéménytűzhöz is vezethet, amivel a tűzoltók sem tudnak mit kezdeni. Márpedig az a fa, amit idén vágtak ki, a fűzési szezonra nem szárad ki annyira, hogy el lehessen tüzelni a 2022-es télen.

A rezsiemelés bejelentése óta égnek a vonalak Lengyel Gábor kályhaépítő és -tervezőnél, aki a Portfolio Checklist vendége volt. Mint a szakember elmondta, ha valaki most új fatüzelésű kályhát szeretne beszerelni, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia, a kandalló kályhákból ugyanis a minőségi modellek 400 ezer forinttól kezdődnek a piacon, de akár a 1-1,5 millió forintot is elérhetik.

Ugyanakkor szerinte ez nem a legjobb választás, mert a készülékeknek kicsi a tömege, ebből adódóan gyakorlatilag csak addig tudnak hőt leadni, ameddig ég bennük a tűz. A komolyabb kandallókat legfeljebb másfél-kétmillió forintért adják, az ügyfelek nagy része a hőtárolós megoldásokat kérik. A jobb hatásfokú tömegkályhák, csempekályhák szintén ebben az ársávban kezdődnek, ezek jó hatásfokkal működnek, 12-24 óráig is képesek tárolni a hőt a lakótér hőveszteségének függvényében.

Lengyel Gábor kijelentette, hogy egy régi kémény lehet, hogy még működőképes, ám nem biztos, hogy teljesen el tudja látni a feladatát, rendesen kivezeti az égésterméket. Így, ha valaki fatüzelésű berendezést építene be, annak mindenképpen javasolt felülvizsgáltatni a kéményét szakemberrel.

Ha valaki csak száraz tűzifával fűt, akkor 5 évente elég tisztítani az eszközt, ám ha valaki például papírral is tüzel, annak érdemes sűrűbben ellenőriztetni a kéményét!

Mi magunk is meggyőződhetünk a kályha állapotáról. Ha a tűztérben fehér, porszemű hamut látunk, akkor nincs probléma, ha viszont fekete, csillogó felületeket látunk a tűztérben, annak ajtaján vagy a kémény kivezetésénél, akkor probléma van, mindenképpen szakembert kell hívni.

Az idén kivágott tűzifa még korántsem használható

Már korábban is nagy volt a felvásárlási láz a hazai fatelepeken, és most a rezsiemelés híre csak még tovább hajtotta a tüzelő iránti keresletet, illetve az árakat. A kormány még külön rendeletet is hozott, amely megkönnyíti az országban a fakitermelést, ám mint a szakember is emlékeztetett,

az idén kivágott tűzifa még nem használható, sőt, veszélyes is lehet azzal fűteni!

Az ideális tűzifa nedvességtartalma ugyanis legfeljebb 20 százalékos, ami nagyjából két évvel a kivágás után érhető el. Az idén tavaszi kitermelés nedvességtartalma kb. 60 százalékos, és még a tavaly téli vágásé is kb. 40, úgyhogy ezeket még nem célszerű elégetni az idei télen.

Nem csal azért, mert ha nedves a tűzifa, akkor sokkal rosszabb a hatásfoka, hiszen a vizet el kell párologtatni, hanem azért is, mert a nedves tüzelő tönkreteheti a kályhánkat, sőt, a kátrányosodás kéménytűzhöz is vezethet!

Ezt a tűzoltók sem tudják megoldani, csak kísérik. Eloltani nem nagyon lehet egy kéménytüzet

- húzta alá Lengyel Gábor, aki azt ajánlotta, hogy aki most tervez beruházni egy fatüzelésű berendezésbe, az legyen türelemmel. Olcsó készüléket semmiképp se vegyünk, mert az balesetveszélyes lehet, és már csak azért sem éri meg, mert ha az olcsó kályha két szezon után elromlik, akkor kezdhetjük előről az egészet.

Áruhiány közepén jön a kályhaprogram is

A kormányzat is tervezi támogatni a fatüzelésre való átállást, legalábbis Orbán Viktor július végén kályhaprogramot hirdetett, de akkor csak annyit mondott, segíteni akarnak az embereknek, hogy „le tudjanak jönni a gázfogyasztásról”

Ám, a berendezésekből már akkor is elég komoly hiány volt. Az egyik legnagyobb hazai forgalmazó arról beszélt, ugyan nyáron is kb. 5000 kandalló és sparhelt van a raktáraikban, ám a megnövekedett érdeklődés miatt ez a készlet nem fog kitartani.

A rohamra nem voltak felkészülve a forgalmazók, hiszen a kandallókat általában ősztől kezdik venni az emberek és a beszerzés ütemezése is fél évvel megelőzi a szezont, így a nyári szezonban mindenhol kevesebb a készlet. A termékek valószínűleg hamarosan kifogynak a raktárakból és az őszi beszerzéskor érkező kandallók, sparheltek sem biztos, hogy sokáig tartanak majd, az árak is elszállhatnak, tekintve az extrém szinten megnövekedett keresletet

- magyarázta a Warnex-Global Magyarország marketing managere, Baranyai Zoltán.

Halált okozhat, ha rossz készüléket veszel

Szilágyi László, a Víz-, gáz, fűtéstechnika szaklap kiadóvezetője pedig arról beszélt a Pénzcentrumnak, hogy tényező is korlátozza a berendezések otthoni beüzemelését.

Akinél adottak a feltételek, és be is tudta szerezni a berendezést, annak az első és legfontosabb dolga a kéményseprő - és ezt duplán húzzuk alá. A katasztrófavédelemnél ingyenesen kérhető a tisztítás és a karbantartás: ha mondjuk egy házban ezelőtt évekig nem használták a kéményt, és most újra beüzemelnék, akkor nagyon fontos, hogy az égéstermék elvezetése rendben legyen!

- húzta alá a szakember, aki szerint ez már nem is energetikai kérdés, hanem komoly életveszély. Ezért erősen ajánlott egy szén-monoxid érzékelő beszerzése, ami 10-15 ezer forintos kiadás, de életet menthet.

A katasztrófavédők ajánlása szerint az érzékelőt a fűtőeszköztől vagy vízmelegítőtől egy méterre, fejmagasságba helyezzük, de ne a sarokba, attól legalább 20 centire.

Fontos tudni, hogy a készülékeknek van szavatossági ideje, aminek a lejárta után cserére lesz szükség!

A hatóság évente ellenőrzi a szén-monoxid érzékelő kínálatot, és közzé is teszi azokat a termékeket, amiket ajánl, illetve azokat is, amelyeket nem. Alább megtalálod mind a két összegzésből a legfrissebbet:

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által AJÁNLOTT CO-mérők listája (2022.08.09.)

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által NEM ajánlott CO-mérők listája (2022.08.09.)

Érdemes tudni, hogy a bevizsgálások soran több esetben egyes gyártók egyes termékei nem találták megbízhatónak, addig más termékeiket igen. Tehát kulcsfontosságú a típusszámokat is pontosan megnézni, mert akár márkán belül is kifoghatunk egy-egy nem ajánlott érzékelőt!

Ez még a fatüzelésnél is jobb

Szilágyi László emlékeztetett arra is, hogy vannak a piacon sokkal energiatakarékosabb megoldások is, például a pelletkályhák.

Ezek ára függ a beszerzés helyétől, meg persze attól, hogy egyáltalán van-e. Maga a fűtőanyag újrahasznosított faipari maradékokból készül, itthon eddig azért nem volt nagy divatja, mert a mesterségesen alacsonyan tartott gázár mellett nem volt versenyképes a pellet ára, de ez most át fog rendeződni

- magyarázta. Hozzátette, a pelletkályhák azért jók, mert viszonylag kényelmesen fel lehet őket fűteni, és elég a pelletes zsákokat mozgatni, nem kell a fahasogatással bajlódni, és kevesebb helyet is foglal a tüzelő.