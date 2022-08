Itt az életveszélyes termékek listája: erről mindenkinek tudnia kell, aki fával fűtene télen

Egyre többen gondolkodnak azon, hogy fatüzelésre váltanak az egekbe szökő gázárak miatt, ám ha elhamarkodottan, nem szakszerűen szerelik be a kályhákat, vagy más nyílt égésterű berendezéseket, akkor könnyen megtörténhet a baj. A mérgező szén-monoxid ráadásul szagtalan, így nem is lehet erre szolgáló készülék nélkül észlelni. És az sem mindegy, milyet veszünk! A hatóság legfrissebb listája szerint szép számmal akadnak olyan készülékek, amelyek nem jól végzik a dolgukat, ami különösen veszélyes lehet éles helyzetben. Mutatjuk a megbízható és a nem ajánlott szén-monoxid érzékelők listáját!

Rengeteg magyar gondolkodik azon, hogy fatüzeléssel próbálja kiküszöbölni a téli, rezsiemelt gázszámlát. Ám a szakemebrek attól tartanak, hogy ebből komoly tragédiák is lehetnek a fűtési szezonban, mert sokan nem szakszerűen építik be a kályhákat, kazánokat, illetve hozzák újra működésbe a régen nem használt berendezéseket - így pedig a szén-monoxid mérgezések száma is drasztikusan megnőhet.

A katasztrófavédelem adatai szerint idén május 15-ig összesen 418 eset történt, 68-ember szenvedett mérgezést, 7 emberen pedig már nem lehetett segíteni.

Tavaly összesen 1037 esetben riasztották a tűzoltókat a mérgező gáz miatt. 261 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, 21 ember pedig életét vesztette. 2021-ben április 15 és október 15 között 433 esetben riasztották a tűzoltókat a mérgező gáz miatt, 48-an szenvedtek mérgezést, 7-en pedig elhunytak.

Ha nem vizsgáltatják át szakszerűen a kéményt, és elmarad a karbantartás, akkor komoly bajok lehetnek. A másik, amit igen erősen ajánlok, hogy mindenki, aki ebben gondolkodik, szerezzen be egy szén-monoxid érzékelőt. 10-15 ezer forintos kiadás, de életet menthet!

- mondta korábban a Pénzcentrumnak Szilágyi László, a Víz-, gáz, fűtéstechnika szaklap kiadóvezetője.

A szén-monoxiddal kapcsolatban az a tévhit is elterjedt itthon, hogy a mérgező gáz csak hibás gázkészülékekből termelődhet.

A szén-monoxid minden nyílt lánggal működő fűtőeszköz működésekor kialakulhat, ha ezek a működés közben nem kapnak elegendő mennyiségű levegőt. Legyen szó cserépkályháról, vaskályháról, gázkazánról, kandallóról, ha ezek levegő-utánpótlása nincs megoldva, szén-monoxid keletkezhet. Sokan a fűtési szezonhoz kötik a szén-monoxid-mérgezéseket, holott több háztartásban egész évben nyílt lánggal működő vízmelegítővel melegítik a vizet. Mivel meleg vízre egész évben szükségünk van, egész évben fenyegető problémáról van szó

- hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

A mérgező gáz legnagyobb baja pedig az, hogy emberi érzékszervvel nem azonosítható a jelenléte. A mérgezés tünetei pedig könnyen összetéveszthetőek más betegség tüneteivel. Ilyen például az émelygés, fejfájás, szédülés, hányinger. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy ezeket, a veszélyes berendezéseket évente egyszer megnézessük szakemberrel.

Nem mindegy, milyen mérőt veszel!

A szakemberek és a katasztrófavédelem is ajánlja, hogy egészségünk, életünk védelme érdekében, szereltessünk fel szén-monoxid érzékelőt nyílt égésterű eszközeink mellé. Fontos, az OKF ajánlása szerint az érzékelőt a fűtőeszköztől vagy vízmelegítőtől egy méterre, fejmagasságba helyezzük, de ne a sarokba, attól legalább 20 centire, és különösen ügyeljünk arra, hogy ezeknek a készülékeknek van szavatossági ideje, aminek a lejárta után cserére lesz szükség!

A kérdés már csak az, milyen készüléket vegyen az ember, amiben meg is bízhat. A hatóság évente ellenőrzi a szén-monoxid érzékelő kínálatot, és mindig közzé is teszi azokat a termékeket, amiket ajánlj, illetve azokat is, amelyeket nem.

A nem ajánlott szén-monoxid mérők listáját itt találod:

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által NEM ajánlott CO-mérők listája (2022.08.09.)

Az OKF által ajánlott készülékek listáját pedig itt tudod megnézni:

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által AJÁNLOTT CO-mérők listája (2022.08.09.)

Fontos megjegyezni, hogy míg a hatóság több esetben egyes gyártók egyes termékei nem találta megbízhatónak, addig más termékeiket igen. Ezért kifejezetten fontos a típusszámokat is nagyon pontosan megnézni, mert akár márkán belül is kifoghatunk egy-egy nem ajánlott darabot!