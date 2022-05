Atyaég! Ilyen luxusnövényeket vesznek otthonaikba most a dúsgazdag magyarok

A pandémia alatt megugrott a szobanövények, és kertészeti eszközök iránti kereslet. 2020-ban a szobanövények tekintetében 8 százalék emelkedést észleltek a piaci szereplők, míg forgalmat tekintve 13 százalékos növekedést regisztráltak. Ahogy elmúlt a pandémia, a növények velünk maradtak, ráadásul egyre többen nyitottak a különlegesebb növények felé is.

Az elmúlt két évben a pandémiával összhangban sokan vágtak bele az otthoni kertészkedésbe kint az udvaron, a lakásban vagy akár az erkélyen is. Azonban a járvány végével nem lélegezhetünk fel, hiszen a jelenlegi infláció miatt sokan most is otthon fogunk nyaralni, így továbbra is nagy az igény a növényekre, és a szép, rendezett kertre.

Egy 2020-as felmérés szerint, megugrott a szobanövények népszerűsége a karantén alatt. Sokan azért vásároltak új szobanövényeket, mert szerették volna otthonukat kellemesebbé tenni, de sokan az erkélyükön kezdtek termeszteni zöldségféléket, mikrozöldeket. Emellett sokan ürügyként kezdtek az új hobbiba, figyelemelterelésként, új szabadidős tevékenységként tekintettek a növényekre.Amennyiben a koronavírus első hullámának, március 15. és július 31. közötti időszakát nézzük, akkor a beltéri növények szegmensében az eladások növekedést mutattak. Elmondható, hogy az értékesítés a darabszámot tekintve 2020-ban mintegy 8%-kal nőtt, míg a forgalmat tekintve 13%-os növekedést mutatott 2019-hez képest.

A legtöbb eladott termék ebben az időszakban 2020-ban a Phalaenopsis orchidea volt. A tavalyi évhez képest ez nem változott, a beltéri növények tekintetében mindig is az ún. első áras orchidea hozta a legjobb eladási számokat. Ezt követik a nagyobb méretű zöld növények, mint például az anyósnyelv, a dracéna és a pálmák

- mondta Tálas Adrienn, a Praktiker szakértője. Boross Dávid az Oázis Kertészet kft. ügyvezetője hozzátette, hogy a kereslet valóban megugrott és úgy néz ki tartós is marad. Üzletükben a szobanövények között a trópusi levéldísznövények (fikuszfélék, Monstera, páfrányok) voltak a legnépszerűbbek ebben az időszakban.

Sokan itt töltenék a pihenést

Mivel az infláció miatt sokak nyaralása megdrágult, bizony többen kényszerülnek az idei nyarat is otthonukba tölteni, így nem csoda hát, hogy különösen fontossá vált az, hogy kellemes legyen a kert, vagy ha más nem, legalább otthonunkban legyen pár növény. A népszerűség pedig valóban megmaradt, hiszen egyre nagyobb az igény a szép, rendezett kertre, és az exkluzívabb szobanövényekre is. Van, aki profikra bízná a kert rendezését, sőt még az ár sem riasztja el a vásárlókat, hiába várható az, hogy a kertészeti szektorban 20-40 százalékos termelői árak emelkedése mellett a beszerzési árak is 10-40 százalékot emelkedhetnek.

Nagy a kereslet a szolgáltatásra, amit mi gyorsan tudunk is mérni. A téli időszakban 5 új franchise partnerrel bővült csapatunk az ország különböző pontjain. Jelenleg 3-5 hét alatt telik meg egy új partnerünk teljes kapacitása. Ez azt jelenti, hogy nagyon nagy igény van erre a szintű szolgáltatásra, amelyet cégünk nyújt a kerttulajdonosoknak

- tette hozzá a Garden Angels franchise tulajdonosai, Makai Zsuzsanna és Makai Krisztián. Azonban nem mindenki lakik kertes házban, így sokaknak nem marad más, mint a lakásban, vagy az erkélyen kertészkedni. A dísznövények, szobanövények piacán pedig egyre több exkluzív növény jelenik meg, amely nem csak dísz, de egyben hobbi is.

Keresik a különleges megoldásokat

Sokan nem spórolják sem az időt, sem a pénzt arra, hogy otthonunk díszei kicsit különlegesebbek legyenek, mint egy muskátli. Divatba jöttek a bonsai fák, valamint a különleges, egzotikus orchideáknak, tillandsiáknak is egyre nagyobb a piaca Magyarországon. Marczika Andrást, a Marczika kertészet vezetője, kertészmérnöke korábban elmondta, hogy a koronavírus-járvány alatt valóban azt tapasztalták, hogy fellendült az emberek növények iránti vágya, erősödött a kereslet, és többet foglalkoztak kertészettel is.

Webshopjában különleges bonsai fákat árul, valamint orchideákat, tillandsiákat, vevői esetenként 5-10 ezer forintot költenek az üzletben, beltéri bonsai növényeik közül van, ami 45 ezer forintba is kerülhet, de a kínálatban akár 300 ezer forintos növényt is találhatunk. Exkluzív kínálatukban a milliós tételek is gyakoriak, amelyekre általában gyűjtők csapnak le. Az apró termetűre vágott fák mellett azonban egyre keresettebbek a floráriumok is, amelyekkel jóval kevesebb gond van, mint egy különleges, egzotikus virággal, vagy egy gyűjtői bonsai fával. Az üvegbe zárt minikertek több méretben, és árban is elérhetőek, nem kell őket gyakran locsolni, és anélkül is növekednek, hogy mi bármit kezdenénk velük. Az üvegben itt ugyanis a mikroklímának megfelelő és azonos igényű növényeket ültetnek be, amelyek később saját ökoszisztémát alakítanak ki, így önfenntartóak, és csak néha kell őket enyhén spriccelve locsolni.

A florárium piac igen széles, sőt akár workshopokon mi magunk is rendezhetünk be saját üveget, amelyben a La FlorArt is a segítségünkre lehet. Az üvegbe zárt minikertek építőjét, Karácsonyi Flórát a Brancs közösségen találtuk meg, hiszen a különleges kertészeti megoldások már más platformokon is megjelennek, nem csak a kertészeti szakáruházakban. Árban sem kell többet költenünk erre a termékre, mint más különlegesebb szobanövények esetében, ugyanis egy kisméretű példányt már 6 000 forintért is megvásárolhatunk, míg az egészen nagy, dekorációnak szánt üvegeket 20 000 forintért bérelhetjük.Ha pedig mi szeretnénk újrahasznosítani az üvegeinket, és szeretnénk egy teljesen saját floráriumot, úgy egy workshop keretében be is rendezhetjük azt Flóra segítségével.