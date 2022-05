Lovasmajor, kastély, 3 milliárdos luxusvilla: ilyen ingatlanokat vesznek a leggazdagabb magyarok

Kiderült, hogy a legdrágább magyarországi eladó ingatlan több mint 4,1 milliárd forintba kerül. A top 5-ben a luxusvillák mellett egy lovarda és egy kastély is megtalálható.

Elképesztő, milyen luxusingatlanokat kínálnak eladásra Magyarországon: a Portfolio most összeszedte a legdrágább hirdetéseket - tehát nem a legértékesebb ingatlanokat, hanem a jelenleg legdrágábban hirdetetteket. Mint kiderült: a top 5-ből három eladó luxusingatlan van Budapesten, kettő pedig vidéken. Mutatjuk a listát!

5. Amerikai stílusú luxus otthon - 3 milliárd forint

A II. kerületi Szépvölgyi úton található, klasszikus, amerikai stílusú villa 3 milliárd forintért eladó jelenleg, az ingatlan 1100 négyzetméteres, a hozzá tartozó telek 4000 négyzetméter. A pénzünkért a több mint 1000 négyzetméteren 8 szobát, 6 háló- és 7 fürdőszobát kapunk, de természetesen van itt felvonó, jacuzzi, úszómedence, szauna, kandalló és beépített konyha is.

4. Egyedi villaház a Duna partján - 3,06 milliárd forint (8 millió euró)

Közvetlenül a Duna partján, a III. kerületi Kossuth Lajos üdülőparton található egy frissen felújított, 3 emeletes villa, amely 3,06 milliárdért eladó. 1200 négyzetmétert tesz ki egy 2000 négyzetméteres telken. Az alsó szinten a garázs és a csónakház mellett Dunára néző wellnessrészleg és borozó található, a felsőbb szinteken nappali és hálók találhatóak.

3. Cinege lovasmajor, Siófok - 3,45 milliárd forint (9 millió euró)

A harmadik helyen egy balatoni luxusingatlan található: a siófoki lovasmajorhoz halastó is tartozik, 3,45 milliárd forintért kínálják eladásra. A területen egy 2200 négyzetméteres villa is található, illetve a birtokon van még 2 apartman is.

2. Elképesztő villa a II. kerületben - 3,83 milliárd forint (10 millió euró)

Az 1127 négyzetméteres , smart-home berendezésekkel felszerelt ingatlan pontosabb helyét nem jelölték meg. De van saját konditerme, belső liftje, professzionális konyhája.

1. A Prónay–Patay-kastély - 4,1 milliárd forint

Magyarország legdrágább eladó ingatlanja az acsaújlaki Prónay–Patay-kastély. Az 1910-ben épült, 2012-ben Herrer Y Ceasar Ybl-díjas építész tervei alapján felújított kastély 3133 négyzetméteres és 13 hálószoba, 2 fogadóterem és 7 fürdőszoba található benne, a hozzá tartozó birtok 13,3 hektáros.