Tényleg nem fűtünk már sokáig orosz gázzal? Itt az új terv Magyarország leválására is

Az Európai Unió a REPower EU tervet keretében függetlenedne az orosz energiától, ennek keretében 3 év múlva már csak minimális orosz gázra lenne szükség. Vajon meg lehet valósítani a leválást ennyi idő alatt? Egy francia cég számításaiból az derül ki, gond nélkül megoldható az orosz gázcsapok elzárása – írja a HVG.

Az Artelys nevű adatbányászattal és döntéstámogató modellezéssel foglalkozó francia cég nemrég készített elemzéséből az derül ki, hogy az EU 2025-re könnyedén le tudna kapcsolódni az orosz gázról, ehhez pedig még csak nagy beruházások és alternatív energiainfrastruktúra sem kell. A számításhoz a saját fejlesztésű Crysral Super Grid rendszert használták, mely modellezni tudja az éves gázhasználatot a tagállamok energiastruktúráját figyelembe véve, emellett megtalálja a legjobb befektetési alternatívákat és technológiákat.

Az uniós gázleválást nagyban segíteni a már elfogadott Fit for 55 program is, melynek célja, hogy az káros gázkibocsátást 55%-kal csökkentsék az EU-ban 2055-re. AZ elemzésben arra is rámutatnak, hogy 2020 óta egyetlen EU-s projekt sem biztosított hozzáadott értéket az orosz gáz 3 éven belüli kivezetéséhez. Kockázatot pedig csak Finnországnál és a balti államoknál találtak, de ezt szerintük LNG-gázzal meg lehetne oldani ideiglenesen. Máshol ilyen jellegű problémát más régiókban nem találtak, így Magyarország esetében sem. A legköltséghatékonyabb megoldásnak pedig a tiszta energiás forrásokat találták.