Kiderült az igazság a budapesti albérlet-horrorról: a legtöbb ember ezzel biztosan nem számol

Egyre többen panaszkodnak a közöségi médiában a magyarországi bérleti díjak miatt: rendre posztolnak "pofátlan" hirdetéseket. A szakemberek szerint a gond elsősorban az árért kínált minőséggel van, de általánosságban a lakáskiadók viszonylag reálisan határozzák meg a bérleti díjakat - hiszen, ha nem veszi ki senki az ingatlant, az nekik kerül pénzbe. A legfrissebb felmérések szerint a fővárosban átlagosan 150 ezer forint a bérleti díj, de azt sokan nem tudják, pontosan mitől is függ az árazás.

Sok tényező hat arra, hogy egy bérlakás milyen árszabásba kerül. Ha frekventált helyen van, és esetleg a pandémia előtt Airbnb lakás volt, úgy várhatóan drágább lesz. Azonban előfordulhat, hogy Budapest külső kerületeiben rosszabb minőségű ingatlanokat kínálnak ugyanazon az áron, mintha a belvárosban lennének.

Egyre többen panaszkodnak a közösségi média felületeken is arról, hogy egyre többen hirdetik "pofátlan" áron a kiadó lakásaikat, szobáikat. A Pénzcentrum által megkérdezett szakértők ugyanakkor elmondták, hogy ennek egyetlen hatása az, hogy egy ponton a főbérlő nem fog ilyen felületeken hirdetni, hiszen ez még azt is elbizonytalanítja, aki egyébként kivenné a lakást. Az, hogy mennyit szánunk bérleti díjra továbbá élethelyzet és fizetés függő is.

Az árképzésben sokat számítanak a bérbeadó elvárásai, az adott ingatlan állapota, felszereltsége, kategóriája. Például egy frissen felújított ingatlant valószínűleg az átlagosnál magasabb áron fog meghirdetni a bérbeadó. Az ingatlan értékének és az optimális bérleti díj megállapításához érdemes ingatlanpiaci szakértő segítségét igénybe venni, az ingatlanközvetítő cégek tanácsadói naprakész hely- és ingatlanismeretükkel, tapasztalataikkal a piachoz igazodva meg tudják határozni a legjobb árat

- mondta lapunknak Laczi Csaba, az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője, aki kiemelte azt is, hogy a fővárosi ingatlanárak alapvetően magasak, ám tovább emelkednek majd, így a lakásváráslás továbbra is jó befektetés. Ez természetesen kihat a bérleti díjakra is, amik valóban fölfelé ívelnek, de tapasztalataik alapján a bérlemények viszonylag gyorsan gazdára is találnak.

Nehéz általánosítani, mert az ártól és lokációtól is függ az, hogy mennyire gyorsan talál bérlőre egy-egy ingatlan, sőt még az adott évszaktól is, mert amíg a felsőoktatási hallgatók albérlet keresésekor szinte mindent és azonnal ki lehet adni, addig év végén jellemzően pang a piac. Ma elmondhatjuk, hogy a kiadó ingatlanok piaca pörög, általában minden lakás gyorsan bérlőre talál

- fejtette ki a szakértő.

Balogh László az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője pedig arról beszélt, hogy az ellentmondásos helyzet és a "pofátlan" hirdetések nem feltétlenül a magas áraknak köszönhetőek, hanem a meghirdetett árért kínált minőségnek.

Árak tekintetében ugyanis még nem is állunk olyan rosszul. A tulajdonosok és ingatlanközvetítők által az ingatlan.com-on feladott albérlethirdetések alapján készült KSH-ingatlan.com lakbérindexe ugyanis még nem érte el a járvány előtti szintet. Emiatt pedig óriási különbségek lehetnek a kiadásra felkínált lakások ár/érték arányában. Bérelhetünk havi 140 ezer forintért belvárosi tip-top airbnb-re szánt lakást is, és ugyanennyi pénzért egy 100 négyzetméteres beázó szuterént Budapest valamelyik külső kerületében. Vannak még nagyon jó ajánlatok a piacon, amikért igazán érdemes átböngészni a teljes kínálatot

- fejtette ki a szakértő, majd kiemelte, hogy a kiadó lakásokat ritkán árazzák be rosszul a komoly bérbeadási szándékkal rendelkező tulajdonosok vagy ingatlanközvetítők. Amíg ugyanis egy olyan eladó lakást, amiben mi magunk is benne lakunk, az idők végezetéig lehet túlárazva hirdetni, addig a kiadó lakásoknál más a helyzet. Ha egy lakás üresen áll, a tulajdonosnak kell kifizetni a rezsit és a közös költséget is, ez pedig dupla veszteséget generál a számára. Nem elég, hogy az adott hónapban nem kapja meg a bérleti díjat, de még neki is kell befizetni a lakással járó kiadásokat. Balogh László kérdésünkre azt is kifejtette, hogy ha kiadásra kínálnánk ingatlanunkat, milyen szempontok alapján érdemes annak árát meghatározni.

A helyes árazás alapja, hogy legyünk tisztában az ingatlanunk adottságaival és a piaci viszonyokkal. Ha a saját ingatlanunkat szeretnénk eladni, az adottságok terén elfogultak lehetünk a lakásban szerzett emlékek hatására. Ha viszont kiadási céllal vesz valaki ingatlant, akkor ezeket már sokkal objektívabban képes mérlegelni. A piaci viszonyokról pedig tiszta képet kaphatunk a legnagyobb ingatlanhirdetési portálokon. A profi értékbecslők és ingatlanközvetítők is itt tájékozódnak elsősorban, mert a nagy számok törvénye alapján könnyű az értékelendő ingatlanhoz hasonló eladó vagy kiadó lakásokat találni az adott utcában vagy városrészben

- mondta a szakember, aki elárulta, hogy adataik alapján egy-egy fővárosi kiadó ingatlan átlagosan 3 hét alatt bérlőre talál. Ez az érték a koronavírus járvány előtt sokkal alacsonyabb volt: 2019-ben például átlagosan két hét alatt gazdára találtak az albérletek.

A Duna House Home tapasztalatai szerint a kínálati oldalon lévő ingatlanok 90 százaléka reálison árazott – mind bérleti, mind értékesítési oldalról nézve. A legtöbb emberből hiányzik a gazdasági szemlélet, a saját pénztárcájukhoz mérik a piacot, nem pedig fordítva, épp ezért sokkhatásként élik meg a bérleti díjak emelkedését - tették hozzá.

A tavalyi év 7,5%-os inflációjának árfelhajtó erejével viszont senki nem számol, pedig ez a szolgáltatásokat – mint például egy lakás bérbeadása – is ugyanúgy érinti, nem csak az élelmiszereket. Ez nem csak Budapestre, hanem egyéb nagyvárosra is vonatkozik – Debrecen belvárosa például hasonló árszinten van, mint a főváros

- tette hozzá Kétszery Zsuzsanna, Duna House Home Management üzletágvezetője. Ha egy-egy albérletet túláraznak a piacon, elmondása szerint ennek oka a tájékozatlanság, és a gazdasági háttérinformációk hiánya. Főleg a felújítandó és luxusingatlanokra igaz az, hogy tulajdonosaik hajlamosak azokat túlárazni.

Ha helyesen, versenyképesen szeretnénk beárazni ingatlanunkat, mindenképp érdemes szakemberhez fordulni. Az ingatlanárazás is egy szakma, amihez piaci, gazdasági háttérismeret, elemző készségek szükségesek, hogy az összefüggések érthetőek és gyakorlatban levetíthetőek, alkalmazhatóak legyenek

- tette hozzá az üzletágvezető. Az, hogy milyen nehéz kiadó lakást találni Budapesten, Kétszery Zsuzsanna szerint elsősorban hónapfüggő, nyáron ugyanis sokkal nagyobb a pörgés az albérletpiacon, de január végén, az egyetemi keresztféléves képzések indulása miatt is van egy kisebb fellendülés. A közte lévő időszakban mindig kicsit nehézkesebb a kiadás, ráadásul a pandémia miatt volt, hogy a fordulópontok is eltolódtak áprilisra, de ez most már kezd visszarendeződni.

Egy jól árazott ingatlant körülbelül 2 hét alatt ki lehet adni, egy rosszul árazottat viszont egy év alatt sem. Ugyanez igaz a bérlőkre is: aki reálisan látja a piaci helyzetet és nincsenek túl nagy igényei, nagyon gyorsan fog lakást találni Budapesten, vagy bárhol máshol. A kereslet mennyisége azonban nem csak ár függvénye, a mobilitás, a külföldiek érkezése, a kollégiumi férőhelyek és az oktatási rendszer alakítása szintén befolyásoló tényező.

A jelenlegi helyzetben azt tanácsoljuk, hogy ha a bérlők találnak egy olyan ingatlant, ami 90%-ban megfelel az igényeiknek, és beleférnek a keretbe, akkor minél hamarabb szerződjenek le rá hosszútávra. Nyártól ugyanis újabb nagy áremelkedésre számítunk

- fűzte hozzá Kétszery Zsuzsanna.

Hol béreljünk Budapesten?

A bérbeadási szándék nagyságrendileg minden kerületben egyforma. Ám mivel a kerületek mérete, illetve lakossága más és más, nehéz meghatározni, hol található a legtöbb kiadó ingatlan. Érdemesebb a kerületi lakók és a bérbeadási hajlandóság arányában meghatározni ezt. Ez alapján a VI. és VII. kerület vinné a prímet – elsősorban a nagyobb jövedelműek és a külföldiek miatt. A pandémia hatására viszont a külső kerületekben is megnőtt a bérlemények száma, elsősorban a kijjebb költöző magyar bérlők miatt, mondta lapunknak Kétszery Zsuzsanna.

Árak tekintetében Laczi Csaba hozzátette, hogy ahogy az eladó ingatlanok, úgy a bérlemények esetében is a budai hegyvidék és a belvárosi részek a legdrágábbak, ezt követi az egyetemek környéke. A peremkerületek felé haladva csökkennek az árak, de már ezeken a területeken is egyre erőteljesebb a kiadó ingatlanok piaca. A legdrágább kerületek közé tartozik az I., II. V., valamint a XIII. kerület újlipótvárosi része, míg a legolcsóbbnak a déli peremkerületek számítanak, köztük például Csepel is. Balogh László kérésünkre elmondta, hogy a legdrágább kerületek az ő felméréseik alapján is az I, II és V. kerületek.

Most szerezzünk lakást, mert később drága lesz

Arra, hogy hogyan alakulnak a bérleti díjak az évben az OTP Ingatlanpont elárulta, hogy ugyan még nem számottevő mértékben, de már megfigyelhető, hogy a befektetők egy része a pandémia utáni időkre készülve újra a rövidtávú lakáskiadásban gondolkodik. Amennyiben ez a folyamat teret nyer, úgy tovább fog szűkülni a klasszikus értelembe vett lakásbérleti piac kínálata, ami ismét fölfelé fogja emelni az árakat, így jelentős csökkenésre nem számíthatunk.

Balogh László is egyetért ezzel. Elmondása szerint 2022-ben valószínűleg tovább folytatódik az áremelkedés, és Budapesten is felzárkóznak, sőt talán meg is haladhatják a járvány előtti árszintet. A többi nagyvárosban már most is rekordot döntenek az albérletárak, de itt a koronavírus nem vetette vissza a bérleti díjak növekedését annyira mint a fővárosban. Ennek köszönhetően egyre több befektető kereshet kiadási céllal a megyei jogú városokban és megyeszékhelyeken. A szakértő hozzátette, hogy a kiadó lakások növekvő kínálata pedig ezekben a nagyvárosokban lassíthatja az albérletárak emelkedését is.

Kétszery Zsuzsanna elmondta, hogy a bérleti piac alakulását eddig mindössze az inflációkövetés jellemezte, a pandémia gazdasági hatásai, a rendkívül nagy árzuhanás után most tér magához a szektor.

Míg az értékesítési árak már meghaladták, addig a bérleti árak még csak most fogják újra elérni a 2019-es árakat. Akkor ugyanis sokkal drágábban lehetett albérlethez jutni, mint 2020-ban, tavaly, vagy jelenleg. Az idei év második felére várható, hogy átlépjük majd ezt a szintet, de jó esetben mostanra az emberek fizetése is megemelkedett, így arányaiban nem kellene, hogy gondot jelentsen a bérleti díjak kifizetése

- tette hozzá Kétszery Zsuzsanna.