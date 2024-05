Szabályosan menekülnek a befektetők a magyar lakáspiacról: mégis, mitől ijedtek meg?

Többéves mélypontra süllyedt a befektetési célú lakásvásárlást tervezők aránya, elsősorban a kiugró hozamot kínáló állampapírok miatt. A következő 12 hónapban csak minden tizedik lakásvásárló vásárolna befektetési céllal ingatlant, míg 2021 őszén még 24-26 százalékos volt az arányuk. Addig a saját célra vásárló vevők maradhatnak jó pozícióban, a kínálat bőséges, a lakásárak mérsékelt tempóban emelkednek, az alkupozíció pedig jelentős, 6-7 százalékos is lehet.

A magyarországi lakáspiacon, ezen belül elsősorban Budapesten és a nagy egyetemvárosokban a befektetési célú lakásvásárlások jelentősen visszaestek, rövid távon nem várható fordulat, de 1,5-2 éves viszonylatban már igen - derül ki egy friss elemzésből, amely ismerteti a cég saját kutatását és a Reacty Digitallal közösen készített online reprezentatív felmérés eredményeit a befektetési vásárlók terveiről.

Eltűntek a piacról

A következő tizenkét hónapban lakóingatlan megvételét tervezők mindössze 10 százaléka szeretne befektetési céllal vásárolni az ingatlan.com és a Reacty Digital közös kutatás márciusi eredményei szerint. Szemben a tavaly novemberi 18, illetve a 2021 szeptemberi 24 százalékos aránnyal. Azaz jelentősen csökkent a befektetési céllal lakásvásárlók aránya. Az eredményeket megerősítette az ingatlanközvetítő portál közel 10 ezer látogatója körében végzett áprilisi felmérése is, amiből szintén az derül ki, hogy minden tizedik lakásvásárló tervez befektetési célú ingatlanvásárlást a következő egy évben.

“A befektetők visszaszorulása nem meglepetés. 2022 óta több mint 1000 milliárd forintnyi megtakarítás áramlott a kiugró hozamot nyújtó állampapírokba, ami a lakáspiaci forgalom alakulásán is látható. 2022-ben a lakáspiaci forgalom 4100 milliárd forintra rúgott, tavaly viszont már csak 3000 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a lakóingatlanok. Amennyiben az állampapírokban lévő extra befektetéseknek csak egy része jelenik meg később a lakáspiacon, az érezhető lökést adhat a keresletnek és az adásvételek számának. Egyúttal változás jöhet a lakásárak tekintetében is, a befektetők megjelenése a jelenlegi stagnáló árakat felfelé mozdíthatja el” - értékelte a kutatások adatait Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az ingatlanközvetítő portál lakásárindexe szerint az utóbbi időszakban mindössze 3-4 százalékos éves drágulás volt látható az országos piacon. Ugyanilyen mértékű éves áremelkedést mutatnak az MNB és a KSH legfrissebb lakásárindexei is.

Érdemes “addig” lépni

Az ingatlanközvetítő portál előrejelzését ismertetve a szakember közölte azt is, hogy a befektetési célú vásárlókra a következő egy évben még csak mérsékelten lehet számítani a viszonylag magas állampapír hozamok miatt. Emiatt jó helyzetben vannak azok, akik most szeretnének lakóingatlant vásárolni. A kínálat ugyanis bőséges, a 2022-es szinthez képest 40, a tavalyihoz mérten pedig 10 százalékkal szélesebb a választék.

Közben pedig a vásárlók alkupozíciója továbbra is magas, átlagosan 6-7 százalékos. “Azért érdemes lépniük a költözést tervezőknek, mert a jelenlegi éves 3-4 százalékos lakásdrágulási ütem a befektetők visszatérésével akár 5-10 százalékra is emelkedhet. Erre viszont csak 2025 tavasza után lehet számítani.” - tette hozzá a szakértő.