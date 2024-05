Komoly támogatást hirdettek erkélynapelemekre: akár 200 ezer forintot is kaphatnak a lakástulajok

Berlin úttörő szerepet vállalt a városi napenergia piacán: az erkélyre akasztható, olcsó napelemek támogatásával teszik lehetővé, hogy a lakásban élők is hasznosíthassák a napenergiát - írta a Bloomberg.

Berlin az új városi napenergia-piac egyik vezető szereplőjévé vált: ezeket a strandtörölköző méretű paneleket egyszerűen az erkély korlátjára lehet akasztani, ezzel máris lehetővé teszik a lakásban élők számára is a napenergia hasznosítását. Waldemar Zeiler, az Einhorn társalapítójának ambiciózus célkitűzései közé tartozik, hogy elegendő panelt adjanak el ahhoz, hogy egy széntüzelésű erőművet helyettesíteni tudjanak, bár az 550 eurós (kb. 213 ezer forint) darabonkénti ár egyelőre jelentős kihívást jelenthet.

Trenddé váltak a megfizethető árú balkonpanelek

A német piacon a megfizethető balkonpanelek már trenddé váltak, részben az olcsó kínai paneleknek köszönhetően, melyeknek az átlagára 300 euróra csökkent. Németországban 2023 óta több mint 360 ezer balkonpanelt regisztráltak, ezek többségét Berlinben találjuk. A változás különös jelentőséggel bír Németország számára, ugyanis az ország igyekszik megoldani az ukrán-orosz háború miatt megszakadt földgázellátás problémáját.

Népszerű a balkonpanel-támogatás Berlinben

Ezek az erkélyen is használható berendezések egyelőre csak a hozzáadott kapacitás 1%-át teszik ki, de már ez is azt mutatja, hogy a napenergia valóban kezd a lakosság számára is elérhetővé válni. Berlin városa anyagi támogatással is ösztönzi a lakosságot a napenergia használatára: akár 500 eurót (kb. 193 ezer forint) is felajánlanak egy-egy plug-and-go panel telepítésére. A pályázat nagy érdeklődést váltott ki Berlinben, ahol közel 10 000 ember jelentkezett a támogatásért.

Európa túlkínálattal szembesül, a helyi gyártók csődbe mennek

Az Egyesült Államok emberjogi aggályokra hivatkozva betiltotta bizonyos kínai napelemek behozatalát – a döntés azonban csak tovább növelte az Európában rendelkezésünkre álló panelek túlkínálatát. A túlkínálatnak köszönhetően ezeket a paneleket már a diszkontok és a barkácsboltok is elkezdték értékesíteni. A gyors változásokhoz azonban nem mindenki képes alkalmazkodni: az olcsó kínai panelek miatt több európai fotovoltaikus gyár is csődbe ment vagy arra kényszerült, hogy leállítsa a termelését.

A német megújulóenergia-ipari szövetség (BEE) új reformokat sürget annak érdekében, hogy támogassa a helyi gyártókat és elősegítse az átállást a megújuló energiaforrásokra. Az erkélyes napelemes rendszerek iránt mutatkozó élénk érdeklődés azt sugallja, hogy az új trendek és azok támogatása valós ösztönző tényezőket jelentenek a lakosság számára is az átálláshoz.

Nyugaton támogatják, itthon tiltják az erkélynapelemeket

A Pénzcentrum korábban beszámolt arról, hogy habár Németországban egyre csak lazítanak a szabályokon (600 watt helyett 800 watt lehet a maximális erkélynapelem-teljesítmény, emellett könnyebb lesz az adminisztráció is), Magyarországon szigorúan tilos erkélynapelemekkel energiát termelni. Aki mégis a konnektorba dugható rendszereket használja, annak az áramszerződését is felbonthatják.

Mennyi energiát lehet ezekkel termelni?

Egy tipikus napelemmodul körülbelül 350-470 watt teljesítményű, és egy átlagos mini-napelemrendszer két modullal rendelkezik, de lehet bővíteni is. Eddig viszont a német szabályok szerint maximum 600 wattal lehetett a hálózatba betáplálni - ezen enyhíteni fognak. A háztartásban a csatlakoztatott berendezések először a napenergiát használják, mielőtt ismét a szolgáltatótól származó áramra támaszkodnának.

A Berlini Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szerint egy 600 wattos rendszer esetében egy déli erkélyen, árnyékolás nélkül, évente 400-600 kilowattóra energiát lehet termelni. Hazai, nem rezsicsökkentett áron (70 Ft/kWh) ez kb. 28 ezer és 42 ezer forint közötti megtakarítást jelentene.