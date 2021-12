Így változik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell

Számos fontos változás élesedik 2022. első napján, a Pénzcentrum most összeszedte a legfontosabbakat: nő a minimálbér összege, emelkednek számos ágazatban a fizetések, a 25 éven aluliak szja-mentességet kapnak, de az autósok egészen biztosan nem fognak örülni.

Elérkeztünk a 2021-es év utolsó napjához. Most a múltba révedés és számvetés helyett tekintsünk most a jövőbe, és nézzük meg, hogy változik meg az életünk holnaptól, pontosabban az év első munkanapjától, hétfőtől. Először is jó tudni, hogy 2022 a Fenntartható fejlődés alaptudományainak nemzetközi éve, január 1. pedig a Béke világnapja, és 20 éves lesz az Euro.

Pénz áll a házhoz

2022. január 1-től a magyar minimálbér bruttó 200 ezer forintra emelkedik, a szakmunkás minimálbér pedig bruttó 260 ezer forintra. A minimálbér mellett a közmunkások bére is emelkedik, ami a minimálbér 50%-a (bruttó 100.000 Ft).

De a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók is húszszázalékos béremelésben részesülnek januártól – ezt Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára jelentett be még novemberben, és kihangsúlyozta, hogy mindenki az általa megkapott alapbér és ágazati pótlék összegét fogja húsz százalékkal növelt értékben megkapni.

Január elsejétől húsz százalékkal emelkedik a kulturális szektorban dolgozók bére is.

Emelkedik a háziorvosi és fogorvosi praxisokban elérhető orvosi bértámogatás összege 2022. január 1-jétől. Az emelkedés mértéke a praxisközösségek kategóriáiban 2020-hoz képest meghaladja a 40 százalékot, ezen felül a bért terhelő közterhek is csökkennek

Az átlagbér mértékéig személyi jövedelemadó-mentességet kapnak a 25 év alatti fiatalok. Az intézkedés több mint negyedmillió fiatalt érint, nekik összességében 140 milliárd forint adót nem kell befizetniük.

Adóügyek

Év elejétől megszűnik a bérjövedelmek után fizetendő, 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás. A tanulókkal, hallgatókkal szakképzési munkaszerződést, illetve hallgatói munkaszerződést kötő munkáltatók számára a továbbiakban a szakképzési hozzájárulás helyett a szociális hozzájárulási adóból biztosítanak kedvezményt. A szociális hozzájárulási adó (szocho) mértéke 2,5 százalékkal csökken, 13 százalékra, összhangban a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével. Szintén 13 százalékra mérséklődik a kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) mértéke. A kisvállalati adó (kiva) mértéke 10 százalék lesz. Az egyéni vállalkozók számára növekszik az átalányadózás bevételi értékhatára az eddigi 15 millió forintról a mindenkori éves minimálbér tízszereséig; az átalányadózást választó egyéni vállalkozó jövedelme adómentes az éves minimálbér felét meg nem haladó részig. A vállalkozások az otthoni munkavégzés elősegítésére költségtérítést számolhatnak el, amely legfeljebb a havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összegig adómentes. Adómentessé válik ugyanakkor a vállalkozás által magánszemélyeknek biztosított, kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 wattos teljesítményű elektromos motorral segített kerékpár magáncélú használata - gyűjtötte össze a január 1-jétől változó adójogszabályokat Bákonyi László adójogász.

Drágább lesz az élet

2022. január 1-től díjkötelessé válik több magyarországi autópálya-szakasz, ahol korábban ingyen közlekedhettünk. A rendelkezés érinti a motorkerékpárokat, a személyautókat, a 3,5 tonna alatti teherautókat és a buszokat. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) rendelete alapján fizetőssé válik:

az M4-es autóút Abony és Törökszentmiklós-nyugat közötti szakasza

az M30-as autópálya Miskolc-észak és Tornyosnémeti közötti szakasza (az M30-as autópálya Miskolcot elkerülő szakasza továbbra is díjmentes)

az M76-os autóút Balatonszentgyörgy és Keszthely-Fenékpuszta közötti szakasza

az M85-ös autóút Sopron-kelet és Sopron-észak közötti szakasza

A díjköteles útszakaszokat kizárólag érvényes úthasználati jogosultság birtokában lehet igénybe venni, azaz a felhajtás előtt gondoskodni kell az e-matrica beszerzéséről.

Viszont jó hír is akad: január elseje után is ingyenesen használhatják az autósok az M30-as autópálya miskolci elkerülő szakaszát.

Egyéb változások

Január 1-jétől az FKF valamennyi begyűjtési rendszerében (házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, gyűjtőszigetek, lakossági hulladékudvarok) az italos kartondoboz, mint a Tetrapak átkerül a kevert csomagolási hulladékok közé, a sárga fedelű tartályokba, a kék fedelű tartályokban ezen túl kizárólag tiszta papírhulladék gyűjthető. Azt is, az új csoportosítási rendszer a különböző anyagok rétegeiből álló italoskartonok gyűjtését érinti: egyes tejtermékek, gyümölcslevek dobozait ezentúl nem a papírral a kék fedelű, hanem a sárga fedelű tartályban, a kevert csomagolási hulladékokkal együtt kell gyűjteni.

November 30-án fogadta el a parlament azt a törvénymódosítást, amely alapján 2022. január 1-től gyakorlatilag megszűnik a gyógyszerek csomagküldése. A módosítás értelmében már nem csak a vényköteles termékek, hanem bármely gyógyszer házhozszállítását csak patikai szakdolgozók végezhetik. Ezeket korábban interneten keresztül rendelhették a betegek és csomagküldők segítségével szállították ki azokat a patikák.

Szombattól szabadon felhasználhatóvá válnak a hetven éve elhunyt szerzők művei. Köztük vannak a Balaton festőjeként ismert Egry József művei, a szerializmus megalkotójaként számon tartott zeneszerző, Arnold Schönberg szerzeményei és az első Nobel-díjas amerikai író, Sinclair Lewis történetei.