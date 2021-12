Szívhatják a fogukat az építkezők, felújítók: az igazi drágulás csak most jön, szakit is nehéz találni

Az idei év rendkívüli építőipari változásai nemcsak a szakmát, de az érintett lakosságot is kihívások elé állították. Az újHÁZ Centrum legújabb reprezentatív kutatása szerint a felújító és építkező magyarok 83 százaléka tapasztalt költségnövekedést a beruházás közben, azok pedig, akik idén nem vágnak bele a munkálatokba, leginkább az áraktól, valamint a szakember- és alapanyaghiánytól tartanak. A felmérés a kivitelezői oldal meglátásaira is kíváncsi volt, akik döntően az árak további emelkedésével és 1-6 hónapos vállalásiidő-növekedéssel számolnak a 2022-es évre.

2021-ben mind a gazdasági-, mind pedig a közéletben forró téma volt az építőanyagárak drasztikus emelkedése, valamint annak okai és következményei. Az energiaárak nemzetközi növekedése, a nagyhatalmak közti konfliktusok, a konténerhiány és az Ever Given konténerhajó megakadása mind hozzátettek ahhoz, hogy a lakosság az elmúlt évben készlethiánnyal és megugró árakkal találkozzon az építőanyagok piacán. Az újHÁZ Centrum legfrissebb reprezentatív lakossági kutatásában* és kivitelezői felmérésében többek között az árváltozás fogadtatását, az emberek építkezési és felújítási kedvét, valamint a jövőre vonatkozó terveket, elképzeléseket és jóslatokat mérte fel.

A kutatás eredményei alapján a magyar lakosság 30 százaléka felújított, 3 százaléka pedig építkezett 2021-ben, míg 67 százalékuk semmilyen munkálatot sem végzett eddig. Meglepően sokan voltak azok, akiknek nem valósultak meg tervei, a kutatás kitöltőinek 18 százaléka elhalasztott felújításról, 4 százaléka pedig elnapolt építkezésről számolt be. Az elmaradt munkálatok mögött 45 százalékban a drasztikus árnövekedés, 16 százalékban a szakemberhiány, 12 százalékban pedig az alapanyaghiány húzódott, de a megfelelő hitel megszerzése, illetve előző ingatlanuk eladása is többeknek okozott problémát.

A felmérés a megnövekedett költségekkel külön kérdésben is foglalkozott. A kitöltők mindössze 1 százaléka nyilatkozta, hogy menet közben csökkentek munkálatainak költségei, és 16 százalékuk számolt be az előzetes elképzelésekkel azonos árakról. Az építkezők-felújítók 23 százaléka minimális, azaz 5-10 százalékos, legnagyobb részük, 38 százalékuk pedig jelentős, vagyis 15-30 százalékos költségnövekedést tapasztalt. Voltak azonban, akik ennél is drasztikusabb áremelkedésről számoltak be, a munkálatokat végzők 14 százaléka szerint az árak megduplázódtak, 8 százalékuk szerint pedig sokszorosukra nőttek. A költségek kapcsán elmondható, hogy inkább a kisebb településeken élő, jellemzően házfelújítást végző lakosok tapasztalták a jelentős növekedést.

Az újHÁZ Centrum a 2021-es év eredményei és tapasztalatai után a jövőre vonatkozó tervekre is kíváncsi volt. A kutatás alapján a magyarok 3 százaléka tervez építkezni, 21 százaléka pedig felújítani 2022-ben. Ezek a számok elmaradnak az idei évtől, hiszen 2021-ben 3 százalék építkezett, 30 pedig újított fel, és elmondható, hogy csak a lakosság egytizedét teszik ki azok, akik az idén is és jövőre is végeznek munkálatokat. Az építőanyagkereskedő-hálózat azt is fel szerette volna tárni, hogy milyen okokból kerülheti a lakosság a beruházásokat. A felmérés kitöltőinek 16 százaléka a növekedő áraktól, 6 és 4 százaléka pedig a szakember- és alapanyaghiánytól tartva nem vág bele munkálatokba. Az emberek felének nincs konkrét terve a következő évre vonatkozóan, bár mindehhez hozzátartozik az is, hogy több olyan kisebb munkálat van, amit nem szükséges egy évvel előre megtervezni, így az építkezők és felújítók aránya év közben még növekedhet.

Az alapanyagárak mellett a különböző állami segítségek is a közbeszéd tárgyát képezték az idei évben. A kutatás rámutatott, hogy az építkezők és felújítók 13 százaléka vett igénybe valamilyen otthonteremtési támogatást az idén; 6 százalékuk az Otthonfelújítási Támogatással, 5 százalékuk a CSOK-kal, 3 százalékuk a Babaváró hitellel, 1 százalékuk pedig egyéb támogatásokkal élt.

Az újHÁZ Centrum a lakosság mellett partnerkivitelezőit is megkérdezte tapasztalataikról, terveikről és a jövőre vonatkozó elképzeléseiről. Az egyik kérdés a lakosság igényeire vonatkozott, amiből kiderült, a vásárlók 57 százaléka építkezés, 43 százaléka pedig felújítás miatt kereste a kivitelezőket. A magyarok vásárlási szokásai kapcsán a szakemberek elárulták, hogy szerintük a megbízók 19 százaléka a kültéri burkolatokon, térköveken, 14-14 százaléka a falazó elemeken és csempéken, burkolatokon próbált spórolni, de a festékek és a faanyag árára is érzékenyek voltak. Az alapanyaghiányokból kifolyólag a megbízók 24 százaléka a szigetelőanyagokból, 19 százaléka pedig a falazó elemekből képzett biztonsági tartalékot, de a csempéket, szerkezeti elemeket, sőt, a faanyagot, kültéri burkolatokat, térköveket és festékeket is sokan vették meg jóval előre.

A jövőre vonatkozóan a lakosság számára is hasznos információ lehet, hogy a kivitelezők kétharmada 1 és 6 hónap közötti megbízási időkkel számol 2022-re. Viszonylag kevesen, a szakemberek 14 százaléka tervez ennél rövidebb időtartammal, míg egyötödük 6-12 hónapos, vagy akár egy évnél is hosszabb megbízási időkre számít. A felmérés a várható alapanyagárak terén is kikérte a szakértők véleményét. A kivitelezők mindössze kicsit kevesebb, mint ötöde számít stagnáló vagy csökkenő árakra, majdnem felük azonban növekedésre készül. A szakértők fennmaradó egyharmada vagy nem tudja megítélni a következő év változásait, vagy termékenként különböző változásokra számít.

Dr. Rázsóné Szórády Csilla, az újHÁZ Centrum vezérigazgatója úgy véli, a folyamatosan és gyorsan változó helyzet ellenére sem érdemes elrettenni felújítási, építkezési terveinktől:

Az idei év rengeteg változást és meglepetést hozott az építőiparban, amikkel kapcsolatban nem csupán a szakmabelieknek, de a lakosoknak is érdemes naprakészek lenniük. A jelenlegi időszakban ajánlott a szokottnál korábban megtervezni a felújításokat és építkezéseket, és folyamatosan tájékozódni a szakértőktől. Az újHÁZ Centrum kereskedései a lehető legjobb ajánlatokkal, tanácsokkal és útmutatással várják az érdeklődőket annak érdekében, hogy mindenki megtalálhassa a megelőnyösebb termékeket és módszereket tervei megvalósításához

- tette hozzá.