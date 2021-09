Idén is érdemes kilátogatni a Lakás Kiállításra

Fokozott érdeklődést várnak a szervezők a Lakás Kiállításra, amelyet idén a Momsport Uszoda és Rendezvényközpontban rendez meg a Portfolio szeptember 24-e és 26-a között. Az eseményen a hazai lakáspiac legnagyobb projektjei és fejlesztői képviseltetik magukat és természetesen jelen lesznek a pótolhatatlan szerepet játszó bankok, ingatlanközvetítők és egyéb ágazati szereplők is.

Kiváló lehetőséget jelent a lakáspiac iránt nyitott közönségnek a Lakás Kiállítás, akár befektetőként, akár első lakást kereső érdeklődőként látogatnak ki a rendezvényre. A szeptember 24-e és 26-a között megrendezendő, már hagyományosnak tekinthető eseményen idén is lakások ezrei közül válogathatnak az érdeklődők és fontos információforrás is lehet a közönségnek a kiállítókkal való párbeszéd is.

Fontos változások a piacon

A lakáspiac jelentős értéknövekedésen ment keresztül az elmúlt években, és számos olyan szabályozói változás van ma is, amely kihat a gazdaságnak erre a nagyon fontos, mindannyiunk életét meghatározó szegmensére. Jelentős kedvezmények sora érhető el jelenleg a piacon, amelyek közül kiemelendő az, hogy az újlakások áfája ismét 5 százalék és ezt is visszaigényelhetik azon vásárlók, akik CSOK-kal vásárolják meg az ingatlant, valamint amennyiben építkeznek, akkor 5 millió forint erejéig visszaigényelhető a számlák áfatartalma. A CSOK-kal ingatlant vásárlók ezen felül illetékmentességet kapnak, ráadásul a konstrukció már tetőtérbeépítésre is elérhetővé vált. A falusi CSOK településeinek listája 200 taggal bővült, amely új lehetőségeket tartogat sokak számára.

Az idei év fontos újdonsága, hogy 3 millió forint felújítási támogatást kaphatnak a gyermeket nevelő családok, ráadásul ez előfinanszírozható egy 6 millió forintos kamattámogatott hitellel.

Egyéb szabályozói könnyítésekről is szó van, például a lakáshitelekhez kapcsolódó közjegyzői okirat költsége csökkent, valamint mostantól egyszerű bejelentéssel is lehet akár hatlakásos házat is építeni.

Fejlesztők, közvetítők, bankok

Az eseményen ezúttal is a hazai lakáspiac legnagyobb, legbefolyásosabb szereplői képviseltetik magukat, bemutatva a legfontosabb munkáikat. Az érdeklődők olyan projektekkel, illetve lakáspiaci fejlesztőkkel találkozhatnak, mint például a

Metrodom

Cordia

Biggeorge Property

Lake11 Home&Park by Atenor

Duna Pearl

iDOM

vagy a Budai Walzer Lakópark

Természetesen a felsorolás nem teljeskörű, és a rendezvényen jelen lesznek a lakáspiacra építő szolgáltatók, ingatlanközvetítők, valamint a különösen fontos szerepet betöltő bankok is.

A pénzintézetek számos pénzügyi termékkel, konkrét hitelajánlattal és tanácsadással készülnek az eseményre.

Segítségükkel új információkat kaphatnak az érdeklődők a leginkább testhezálló hitelkonstrukciók és állami támogatások kérdéseiben is.

A Lakás Kiállítás időpontja:

szeptember 24. (péntek) 10-18 óráig

szeptember 25. (szombat) 10-18 óráig

szeptember 26. (vasárnap) 10-18 óráig

Helyszín: Momsport Uszoda és Rendezvényközpont