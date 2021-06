20 százalékot estek az albérletárak, de lassan vége a jó világnak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A korlátozások feloldása sok változást hozhat magával. Tűkön ülve várták a helyzet alakulását azok az ingatlantulajdonosok is, akik az elmúlt években befektetési céllal vásároltak fel ingatlanokat, s alakították ki azokat rövidtávú kiadásra. A koronavírus megjelenésével Budapestről egy szempillantás alatt eltűntek a turisták és a helyzet az elmúlt több mint egy évben nem változott. Most viszont minden bizonnyal komoly fordulat fog ezen a téren is történni.

„Jelenleg a belvárosi kiadó lakáspiacon azt tapasztaljuk, hogy a kereslet egyelőre még alacsony” – összegez Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője. –„Viszont azok a lehetőségek, amelyek a járvány kezdetén, a gazdaság és szolgáltatási szektor leállásakor kialakultak, például, hogy a tulajdonosok több hónapig elengedték a bérleti díj felét, csökkentették a bérleti díjakat 30 százalékkal, csak hogy megtartsák a bérlőiket, vagy ki tudják adni az ingatlanjaikat a válság idején is, mostanra egyértelműen megszűntek.” A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ami tény, és egyértelműen a koronavírus megjelenése az oka: a bérleti díjak a belvárosban hozzávetőlegesen 20 százalékkal alacsonyabbak, mint 2 évvel ezelőtt. A kiadó lakások területén jelenleg is nagyon csekély a forgalom, hiszen az egyetemek, főiskolák üresek, a külföldi beutazások pedig nagyon szigorúan korlátozottak. Szakértői vélemények szerint már csak néhány hónapot kell várni a piac felélénkülésére. Előreláthatólag nyáron, júliusban és augusztusban, amikor beindul a diákszezon, kiderülnek a felsőoktatási ponthatárok és visszatér a jelenléti oktatás, várható, hogy újra nagyszámú kereslet fog megmutatkozni a kiadó lakások iránt a belvárosban is. „Van még egy fontos tényező, amely befolyásolhatja a belvárosi albérleti piacot” – folytatja Ben-Ezra Orran: Az AirBnB lakások kapcsán azon tulajdonosoknál, akik megtartották a lakásukat és nem értékesítették, hanem inkább csekélyebb hozam reményében kiadták hosszútávra, azt prognosztizáljuk, hogy a következő egy évben nem fognak még visszatérni az AirBnB piacra. MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN LAKÁST, HÁZAT VENNI! Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor most jött el a Te időd! Egyrészt azért, mert a lakáspiaci mutatók szerint egyértelműen megtört az elmúlt évek brutális áremelkedése. Jelenleg leginkább stagnálnak az árak, de van, ahol már árcsökkenést is tapasztalhatunk. Mindeközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum megújult lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 2,74 százalékos THM-el, és havi 81 188 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 3,03% a THM; a Budapest Banknál 3,10%; az MKB Banknál 3,12%; míg az OTP Banknál 3,23%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a K&H Bank, az ERSTE Bank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A szakértő szerint teljesen érthető, hogy sokan attól teszik ezt függővé, hogy az EU-s országok között milyen mozgási szabadság lesz, illetve a vakcinaigazolások, vakcinaútlevelek mennyire működnek majd. Az AirBnB piac jelenleg még nagyon bizonytalan, a Central Home ezért úgy gondolja, hogy sok tulajdonos inkább idén is megmarad a biztos, hosszútávú lakáskiadásnál. Idén nyáron erős kereslet várható a hosszútávú kiadó lakások piacán, de bőven lesz kínálat a bérlőknek. Bérleti díj emelkedés viszont szerintük nem várható jelentősebben, prognózisuk kb. 20 százalékos emelkedést vetít előre.

