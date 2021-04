Elő a grillsütőkkel: ezzel az 5 módszerrel te lehetsz a kerti sütögetés királya

Ahogy megérkezett a tavaszi jó idő, egyre inkább vágyunk a szabadba, de nemcsak a mozgás és a napsütés kedvéért, hanem hogy a kertben grillezve családi körben egy finomat együnk. Bár a megfelelő felszerelés mellett bárki tud remek (most ugye csak szűk körű) grillpartikat rendezni, összegyűjtöttünk 5 tippet, amire érdemes odafigyelni.

Sőt, tanácsaink arra is kiterjednek, milyen ételek kerüljenek a grillrácsra!

1. Tervezz előre, hagyj időt az előkészületekre!

Nincs is annál bosszantóbb, amikor a grillkolbászok már a láng felett sorakoznak, neked pedig csak akkor jut eszedbe, hogy nem vettél mustárt, salátát vagy éppen kenyeret. Minden tökéletes grillezést egy alapos (bevásárló)lista készítése előzőn meg, hogy biztos lehess benne, minden szükséges hozzávalót beszereztél és azokat elérhető közelségben el is rendezted magad körül.

Az egyenletesen izzó parázs elkészítéséhez is idő kell (körülbelül 30-40 perc).

Ha a grillrács felett 15-20 centiméterre tartod a kezed és csak 2-3 másodpercig tudod elviselni a hőt, nagyjából 250 fokos lehet a parázs. A barbecue-t és a grillezést a hőfok különbözteti meg egymástól, míg előbbi körülbelül 90-120 fokos parázs felett történik, utóbbi 150 Celsius-foknál kezdődik.

2. Sose hagyd a lángot felügyelet nélkül!

Az egyik legfontosabb szabály, hogy sose hagyd felügyelet nélkül a tüzet, nehogy hirtelen túl nagy lángra lobbanjon, kárt téve valakiben vagy valamiben. Semmit (se olajat, se páclevet) ne önts a tűzre, mert könnyen égési sérüléseket szerezhetsz és a szépen izzó parazsat is tönkreteszed. Figyelj arra, hogy gyúlékony, könnyen éghető anyagokat se hagyj a grill körül.

3. Hogyan süssünk húst és félkész grilltermékeket?

Lényegében bármilyen húst grillezhetsz, amihez kedved támad, csupán arra hívnánk fel a figyelmed (különösen az alacsony zsírtartalmú húsoknál), hogy csak akkor sózd meg őket, mielőtt közvetlenül a lángra helyeznéd, a só ugyanis megköti a nedvességet és oda a szaftos állag. Ha pedig egy egyszerűbb megoldást preferálnál és nem szeretnéd többórán át pácban pihentetni a grillezni való finomságot, válassz előkészített grilltermékeket. Ezeket a csomagoláson feltüntetett javaslatok alapján érdemes elkészíteni.

4. Bacon, bacon, bacon!

A bacon virsli nélkül is remek grillezni való, amit nagyon sokoldalúan fel lehet használni, salátákhoz, grillszendvicsekhez is passzol. Sőt! Májat, grillsajtot, cukkinit vagy akár krumplit is csomagolhatsz bele.

A grillezett étel állagát ne villával próbált ellenőrizni, ugyanis ha beleszúrod a villát, azzal kiengeded a húsból vagy a zöldségből a zamatos szaftot. Lapáttal vagy hosszú nyelű fogóval közeledj a hús felé. A baconbe csomagolt termékeknél érdemes a nehezebben puhuló zöldségeket, mint például a krumplit, előfőzni, a bacont pedig fogpiszkálóval rögzíteni.

5. Türelem és tisztítás

Gyakori hiba, hogy a rácsra tett ételt (legyen szó zöldségről vagy húsról vagy akár halról) túl hamar akarjuk megfordítani, pedig jó munkához idő kell, ahogy ahhoz is, hogy a bepácolt vagy baconbe göngyölt finomság szépen megpiruljon. Ha már szinte magától elválik a rácstól, akkor tudod, hogy fordítható állapotban van. Feleslegesen ne mozgasd, azzal csak roncsolod az állagát.

A grillrácsot használat előtt grillpermettel vagy extra szűz olívaolajjal töröld át, hogy ne tapadjon oda a hús, a sütés után pedig - amikor a rács még meleg, de már nem tűzforró - egy kefe segítségével érdemes letörölni. Ha hagyod teljesen kihűlni a fémet, az ételmaradék ráragad és nehezebb lesz leszedni.