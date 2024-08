Jövő héten indul az iskola: ezekkel az újdonságokkal, fejlesztésekkel startol el a 2024/25-ös tanév

Az új tanév több jelentős változást is hoz a magyar köznevelésben, amelyek célja a digitális fejlesztések és a pedagógusok helyzetének javítása. Az Oktatási Hivatal 198 új digitális és tankönyvi tartalmat vezet be, miközben szigorítják a mobiltelefonok használatát az iskolákban, és ingyenes jogosítvány szerzést biztosítanak a középiskolásoknak. A pedagógusok számára is átalakul a továbbképzési rendszer, és januártól újabb béremelésre számíthatnak.

Az új, 2024/25-ös tanév számos változást és fejlesztést hoz a magyar köznevelés rendszerébe. A digitális tartalmak bővítése, az ingyenes jogosítvány megszerzésének lehetősége a végzős diákok számára, valamint a pedagógusok bérrendezése és továbbképzési rendszerének átalakítása mind hozzájárulnak a jövő oktatásának megújításához.

Emellett jelentős változás lesz a mobiltelefon-használat szigorítása az iskolákban, és az adminisztrációs terhek csökkentése az egyszerűsített orvosi igazolásokkal. Az intézkedések célja, hogy a tanulás hatékonyabbá, a tanárok munkája pedig elismertebbé váljon.

Digitális fejlesztések és korlátozások az oktatási rendszerben

Számos digitális újítás vár a pedagógusokra és a fiatalokra. ezek közzé tartozik például az új tananyagok és digitális tartalmak. Ugyanis az Oktatási Hivatal 198 új digitális és tankönyvi tartalommal bővítette az oktatási anyagokat. Ezek között szerepelnek közösségi nevelési anyagok és új egészségfejlesztési tananyagok is, amelyek szeptember elejétől válnak érhetők el.

Nagyot robbant a hír, hogy idén szeptembertől az okostelefonok használatára vonatkozóan korlátozásokat vezetnek be. Az új módosítás lényege, hogy a diákok az iskolában ne használjanak mobiltelefont, kivéve, ha a pedagógus oktatási célzattal kéri. Az iskolák dönthetik el, hogy milyen módon biztosítják a telefonok biztonságos tárolását. A témában egyébként kikértük a szülők véleményét is a Pénzcentrum saját kutatásában. A kutatásunkat közel 7 500 szülő töltötte ki, ebből 2 350 olyan szülő nyilatkozott akinek egy gyermeke van, 3 158 olyan, akinek 2 és 1 719 három vagy annál több gyerekkel rendelkező osztotta meg véleményét a témában. Erről bővebben az alábbi cikkekben olvashatsz:

Sok diák akadt ki a módosításra, többek között a saját tulajdonjogukra hivatkozva, így például a fővárosi Madách Imre Gimnázium már a tanév kezdete előtt közölte, nem veszik el a diákoktól az okostelefonokat és más okoseszközöket, ezek továbbra is használhatók a tanórákon, ha az intézmény igazgatója vagy egy pedagógus oktatási célból meghatározott időszakra engedélyezi azokat.

Az egyszerűsített igazolási folyamat bevezetése is az új digitális fejlesztések közzé sorolható. Az orvosi igazolások elektronikus úton történő intézésével egyszerűsödik a diákok hiányzásának igazolása. Az orvosok közvetlenül az EESZT felületén rögzítik az adatokat, amelyek automatikusan bekerülnek a KRÉTA rendszerbe, így megszűnik a papír alapú adminisztráció, ezzel a tanárok és az orvosok dolgát is megkönnyítve. Ezeken felül a KRÉTA rendszerben még egy olyan extra módosítás is bevetésre kerül, hogy szeptember 1-jétől a KRÉTA rendszer az óvodákra is kiterjed, segítve az adminisztrációs folyamatokat.

Ingyenes jogosítvány a diákoknak?

Az állam a középiskolák végzőseinek ingyenesen biztosítja a "B" kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek és egészségügyi alapismeretek tananyagát, amelyeket a KRÉTA rendszerben lehet elérni. Az egészségügyi tanfolyam gyakorlati részét az Országos Mentőszolgálat fogja biztosítani.

A mostani reform miatt Varga Mihály pénzügyminiszternek a jövő évi költségvetést úgy kell terveznie, hogy a kormány 2025-re 831 751 580 forintot szán a programra. 2024. szeptember 1-jétől a végzős középiskolások térítésmentesen szerezhetik meg a „B” kategóriás vezetői engedélyt, beleértve a KRESZ- és egészségügyi oktatást is. Azonban hiába indul szeptembertől országszerte az ingyenes elméleti KRESZ-oktatás az iskolákban, de az intézmények egyelőre nem kaptak tájékoztatást a diákok jogosítványszerzésének részleteiről, ahogy arról korábban már mi is írtunk.

Pedagógusok helyzete

Elindul a pedagógus továbbképzési rendszer átalakítása is, továbbképzési rendszert digitalizálják, amely az óvodapedagógusoktól kezdve minden tanár számára ingyenes, online hozzáférhető lesz. 2025 szeptemberétől lép életbe az új rendszer, de már 2024 őszétől megkezdődik a bevezetése. Egy egyszeri 10 órás továbbképzési feladatot már most kérnek a pedagógusoktól.

A pedagógusok bére újra jobban előtérbe került, ezt bizonyítja az is, hogy a múlt héten megtartásra került kormányinfón Gulyás Gergely így nyilatkozott a témában:

folytatják a pedagógus béremelést, 2025-ben a diplomás átlagbér bruttó 1 millió 25 ezer forint lesz, ennek 80 százaléka lesz a tanárok fizetése, tehát 21 százalékos emelés várható januártól

- mondta el a miniszter. Az áltakunk a témában megjelent cikkben szakértők véleményét kértük ki, Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos választmányi tagja a téma kapcsán elmondta, hogy

a tanárok bérét nem sikerült rendezni, mivel a kormányzat által bejelentett 33,2%-os béremelés egyrészt átlagosan messze nem érte el ezt a szintet (20% körülire tehető az átlagos mérték), másrészt ezt megkésett és igen alacsony mértékű béremelést javarészt elvitte a magas infláció, voltaképpen még ezt sem volt képes kompenzálni az idősebb kollégák esetében. A kollégáktól hozzánk érkezett visszajelzések alapján az átlagos bérszint 566 530 forintra jött ki

- magyarázta, majd azt is hozzátette, hogy véleményük szerint jelenleg nagyjából 16 ezer pedagógus hiányzik a közoktatásból és egyelőre nem látni, hogy milyen megoldások működhetnek. A sikeresnek titulált magas arányú pedagógus képzésre jelentkezést sem látja valódi megoldásnak, legalábbis a következő években nem lesz számottevő eredmény ebben a témában, így "nyugdíjasokat próbálnak továbbra is visszafoglalkoztatni, ill. más szakos tanárokat beosztani egyes tantárgyak tanítására, ill. hallgatókat vonnak be. Csak remélni merjük, hogy talán az "obsitos" katonák iskolába vezérlése nem ezt a célt fogja szolgálni, de ezen a területen már bármi is történhet"- válaszolta.

Iskolakezdés 2024 felmérés

