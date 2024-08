Kanyarban az új bölcsődei támogatás bevezetése: kijött a rendelet, itt vannak a részletek

2024. július 31-től hatályos az a rendeletmódosítás, amely alapján hamarosan kiírhatják a megújult bölcsődei támogatást - szúrta ki a Pénzcentrum. Mutatjuk a részleteket.

A bölcsődei támogatásként ismert „Kisgyermeket nevelők munkaerő-piaci visszatérésének célzott támogatása” még 2023 márciusában megszűnt, a Magyar Államkincstár (MÁK) nem hosszabbította meg a határidőt. A Pénzcentrum tavaly nyár végén be is számolt arról, hogy se híre, se hamva hosszabbításnak, vagy új támogatás bevezetésének. Akkor a kormány arra tett ígéretet, hogy megújult formában újra bevezetik majd a támogatást. Ahogy azt lapunk februárban kiszúrta, a projekt lebonyolítására kiírták a pályázatot, hosszú ideig azonban ismét nem érkezett semmi hír arról, hogy hogy áll a pályázat. Áprilisban, mely a bölcsődei beiratkozások időszaka, a MÁK azt közölte lapunkkal, hogy a hivatal "a projekt előkészítési feladatait megkezdte annak érdekében, hogy a bölcsődei térítési díj támogatás mielőbb igényelhetővé váljon a kisgyermekes szülők számára". Sok újat tehát nem tudtunk meg, ahogy azt még most sem lehet tudni, mikor nyitják meg a pályázatot.

Most azonban lapunk kiszúrta, hogy a kormány úgy módosította Az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) kormányrendeletet, hogy az megfeleljen az új pályázati kiírásnak. A módosított rendelet 1. § bölcsődei szolgáltatókat meghatározó bb) pontja azt írja "az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban: EFOP Plusz) keretében meghirdetett EFOP Plusz_6.2.1-23-2024-00001 „Tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező kisgyermeknevelők ösztönző támogatása” és EFOP_Plusz_6.3.1-23-2024-00001 azonosító számú, „Kisgyermeket nevelők munkaerő-piaci visszatérésének célzott támogatása” című felhívások esetén a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett és a Gyvt. 5. § s) pontja szerinti fenntartó által működtetett, bölcsődei ellátást biztosító intézmény, szolgáltató vagy napközbeni gyermekfelügyeletet nyújtó szolgáltató".

A rendeletnek ezen kívül is még számos pontja, paragrafusa módosult és egészült ki a megújult pályázati feltételeknek megfelelően. Ezeket felesleges lenne mind felsorolni, nagy részük kiderült az előzetes pályázati felhívásból is. A pontos szöveg a részletekkel a Magyar Közlöny vonatkozó számában olvasható. A módosító rendelet - A Kormány 202/2024. (VII. 29.) Korm. rendelete egyes továbbadott támogatást kihelyező szervi feladatok ellátását szabályozó kormányrendeletek módosításáról - a Magyar Közlöny 2024. évi 78. számában jelent meg 2024. július 29-én, és hatályba is lépett július 31-től.

A szülők számára az egyik legfontosabb részletre érdemes kitérni, amelyet már a korábbi kiírásból is tudni lehetett, most azonban már biztossá vált: emelkedtek az igényelhető keretösszegek. A rendelet VI/D. fejezetének 27/I. (2) pontja szerint "A támogatás mértéke gyermekenként legfeljebb havi 50 000 forint lehet. Egyedülálló szülő, a menekült hátterű szülő, a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű, a korai fejlesztésre jogosult, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermeket nevelő szülő számára gyermekenként legfeljebb havi 65 000 Ft támogatás biztosítható. A támogatás összege nem haladhatja meg a támogatást igénylő által fizetett személyi térítési díj 100%-át."

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 420 267 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 135 855 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, a Raiffeisen Banknál 6,69%; a MagNet Banknál 6,76%, a K&H Banknál 6,86%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Arra, hogy ki és hogyan igényelheti a támogatást, korábbi cikkünkben részletesen kitértünk. A rendeletmódosítás alapján ugyan nem derül ki, hogy mikor indul a pályázat, a hatályba lépés óta eltelt 2 két alatt a MÁK még nem hirdette ezt meg. Az viszont biztos, hogy nagy előrelépés az eddigi információkhoz képest. Amint kiderül, mikortól lehet igényelni - visszamenőleg is! - a támogatást, hírt fogunk adni róla. Addig is érdemes elolvasni a kiírás feltételeit, előkészíteni a papírokat és eltenni a bölcsődés számlákat, ha már vannak ilyenek.