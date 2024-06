Hatalmasat hibázhat most rengeteg magyar diák: az élelmesek így tanulnak, meg is van az eredménye

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Közeleg a nyári szünet, azoban az egyetemeken még javában tart a vizsgaidőszak és az érettségizők is nagyban készülnek most otthon a szóbeli vizsgáikra. A nassolás alapvetően serkentőleg hathat tanulás közben, viszont nagyon nem mindegy, mit is eszünk-iszunk, ha nagy koncentrálást igénylő feladatunk van. Rengeteget segíthet, ha a vizsgákig odafigyelünk az étkezésre. A helyes táplálkozás jelentős hatással van az egészségre, beleértve az agyműködést és a mentális állapot javulását is, amit évtizedes kutatások is alátámasztanak.

Az egészséges táplálkozás jelentősége egyre inkább előtérbe kerül az általános jólét és a mentális egészség szempontjából is - írta a CNN. Kutatások igazolják, hogy az étrendünk közvetlen hatással van nemcsak fizikai állapotunkra, hanem agyműködésünkre és hangulatunkra is. Az ételek pozitív hatásait azonban sokan nehezen tudják értelmezni és alkalmazni mindennapi életükben. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Dr. Uma Naidoo, a táplálkozáspszichiátria területén dolgozó szakértő, hangsúlyozza a valódi, teljes értékű élelmiszerek fogyasztásának fontosságát. A Massachusetts General Hospital táplálkozás- és életmódpszichiátriai igazgatójaként és a Harvard Medical School oktatójaként Naidoo arra ösztönzi az embereket, hogy étrendjük nagy részét friss zöldségek, gyümölcsök, diófélék, magvak, hüvelyesek és jó minőségű fehérjék alkossák. Naidoo kiemeli a színes zöldségek és gyümölcsök fogyasztásának jelentőségét is. Ezek a növényi alapú élelmiszerek különféle tápanyagokat tartalmaznak, amelyek elősegítik az agyműködést és támogatják a mentális egészséget. Különös figyelmet fordít a zöld zöldségekre, mint például a spenót vagy kelkáposzta, amelyek folsavban gazdagok és hozzájárulnak a neurotranszmitterek megfelelő működéséhez. A táplálkozási szokásaink átalakítása során fontos figyelemmel lenni arra, hogy testünk hogyan reagál különböző ételekre. Naidoo arra bátorít mindenkit, hogy legyenek tudatosak étkezéseik hatásaival kapcsolatban, és kerüljék azokat az ételeket, amelyek negatívan befolyásolhatják mentális állapotukat vagy fizikai egészségüket. Az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztásának csökkentése vagy elkerülése szintén kulcsfontosságú lépés lehet. Ezek az ételek gyakran magas hozzáadott cukor-, rossz zsír- és finomított szénhidráttartalommal rendelkeznek, ami nem csak a fizikai egészségünket ronthatja, hanem mentális állapotunkra is kedvezőtlen hatást gyakorolhat. Összefoglalva Dr. Uma Naidoo tanácsai szerint az egészséges táplálkozás alapjaiban képes javítani agyműködésünket és hangulatunkat. Az odafigyelés az elfogyasztott ételeink minőségére és változatosságára nem csak tesztünknek tesz jót, hanetl lelkünknek is pozitív hatást biztosíthat. Mit nassoljunk a vizsgákra készülés közben? Sok érettségiző, illetve egyetemista készül éppen a vizsgáira ebben az időszakban. A nassolás segíthet a koncentrálásban: a rágcsálás önmagában fokozza a vérkeringést az agyban. Az sem mindegy ugyanakkor mit rágcsálunk: ahogy a táplálkozásspecialista javasolta, kerüljük az utlrafeldolgozott élelmiszereket, kekszeket, túl sós vagy túl cukros kajákat. Tehát ne tömjük magunkat szőlőcukorral, vagy chipsszel tanulás közben - amíg a vizsga tart, vagy közvetlenül előtte, nyugodtan fogyasszunk olyasmit, ami serkent és energiát ad, de a készülés alatt inkább az egészséges nasikat próbáljuk fogyasztani. Rágcsáljunk ezek helyett nyers zöldségeket, például felcsíkozott répát, uborkát, paprikát; gyümölcsöket - pl. almát, bogyós gyümölcsöket, de próbáljunk szezonálisan vásárolni -; natúr sótlan magvakat; natúr joghurtot; esetleg étcsokoládét. Nagyon fontos, hogy igyunk sok folyadékot, de ne cukros üdítőt, hanem inkább teázzunk. Indítsuk a napot zöld teával - délután már inkább kerüljük, hogy este tudjunk aludni. Ugyancsak érdemes a kávét kerülni, mert ha valaki stresszes, szorong a vizsgák miatt, a kávé csak ront ezen. Ehelyett is inkább nyugtató, ugyanakkor élénkítő hatású teákat fogyasszunk, mint például a menta.

