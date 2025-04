Meghátrált a kormány a nagy port kavart óvodai átszervezések ügyében: erre készülhetnek a szülők

A Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára bejelentette, hogy nem vezetik be a korábban tervezett óvodai csoportszervezési változtatásokat. Az óvodák továbbra is szabadon dönthetnek a vegyes vagy homogén csoportok kialakításáról - írja a HVG az M1 híradó alapján.

Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára pénteken az M1-en jelentette be, hogy az óvodai csoportok szervezése továbbra is a fenntartók és az igazgatók hatáskörében marad. "Az óvoda szervezése továbbra is a fenntartók és az igazgatók döntéskörébe fog tartozni. Akik úgy látják jónak, hogy vegyes csoportban tudják jobban megoldani a munkát, azok vegyes csoportban fognak dolgozni, akik a 'homogén irányban', tehát az azonos életkor mellett teszik le a voksukat, akkor ők abban tudnak dolgozni" – fogalmazott az államtitkár.

A Belügyminisztérium év elején olyan rendelettervezetet bocsátott véleményezésre, amely szerint a legalább három csoporttal működő óvodákban az iskolakezdés előtt álló gyerekeket külön csoportokba kellett volna szervezni, amennyiben létszámuk eléri a törvényben meghatározott 13 fős minimumot.

Balatoni az M1-nek elmondta, hogy a tervezettel azért kezdtek foglalkozni, "mert ez – amikor a gyermekek az óvodából átkerülnek az iskolába – egy nagyon fontos életszakasz, és ennek a sikeressége jelentős kulcs a gyermek további életében".

Az átszervezésekről korábban részletes anyagot közöltünk

A tervezet ellen széles körű tiltakozás bontakozott ki. A Szülői Hang által indított petíciót több mint 18 ezren írták alá. A szervezet közleménye szerint a tiltakozást folytatják, mivel elvárják, hogy a fenntartók se avatkozzanak be az óvodák szakmai döntéseibe a csoportszervezés terén.

"A szakmaiatlan kormányzati tervet elutasítottuk, de a problémák ettől még megmaradnak, az óvodák és a kisgyerekek továbbra is szenvednek a pedagógus- és szakemberhiánytól, az iskolák továbbra sem működnek elég rugalmasan, az óvoda-iskola átmenet továbbra is rengeteg nehézséget és kudarcot okoz sok kisgyereknek!" – áll a Szülői Hang közleményében.